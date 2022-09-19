Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-hranit-den-gi-12-depozitov-v-bankah-central-noy-azii-s-vysokim-procentom-nagrazhdeniya
Где хранить деньги: 12 депозитов в банках Центральной Азии с высоким процентом награждения
20
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Сегодня в 18:45

Где хранить деньги: 12 депозитов в банках Центральной Азии с высоким процентом награждения

Банковские депозиты — отличный способ не только сохранить деньги, но и преумножить их. Рассказываем какие бывают вклады и куда можно вложить средства.

Банковский вклад или депозит — это определенная сумма денег, которые клиент отдает на хранение. Банк может распоряжаться средствами, пока они находятся у него: выдавать кредиты другим клиентам или вкладывать их в фондовые рынки.

pexels-karolina-grabowska-5900187.jpg

За возможность управлять деньгами банк платит клиентам процентами от суммы. Это позволяет кредитной организации иметь свободные средства, которые можно пустить в работу, а клиенту — сохранить и приумножить свой капитал.

Банковские вклады отличаются по множеству параметров:

— срок хранения

— ставка по депозиту

— возможность снять или пополнить средства

— местная или иностранная валюта.

Срочные вклады

Обычно такой вид депозита имеет определенный срок действия — от одного месяца до двух лет. Чтобы получить полную процентную ставку, нужно, чтобы деньги оставались на счету все это время. Можно получить средства и раньше, но тогда процент снизится.

Есть несколько подвидов срочных вкладов:

сберегательный. По нему нельзя пополнять сумму на счету, нет возможности снять деньги частично. Обычно дает самый большой процент накопления

накопительный. Для тех, кто хочет пополнять средства на депозите на постоянной основе. Подойдет, если вы хотите накопить определенную сумму, например, для крупной покупки. Процентная ставка в этом случае зависит от количества денег на счету

расчетный. Можно пополнять средства и снимать их, но оставлять заранее утвержденный несгораемый остаток — минимальную сумму, которая должна храниться на счету.

Бессрочные вклады

В этом случае между банком и клиентом не обговаривается срок хранения. Вкладчик может в любой момент снять деньги и получить процент.

Главный плюс такого вида депозита — быстрый доступ к средствам. Минус — низкая процентная ставка.


Казахстан

«TURBO Deposit Накопительный», Eurasian Bank

Сберегательный вклад без возможности пополнения предлагает максимальную ставку вознаграждения — 16%. Срок хранения — шесть месяцев.

Минимальная сумма, которая должна оставаться на счету, — 15 000 тенге. Максимальная — без ограничений.

pexels-energepiccom-2988232.jpg

«Сберегательный Хоум», Home Credit Bank

Максимальный процент годовых — 16%. Минимальная сумма вклада — 100 000 тенге, максимальная — 100 000 000 тенге.

Не доступны: частичное снятие средств, пополнение, продление договора.

«Эталон», «Банк ЦентрКредит»

Срочный вклад со сроком хранения в 6, 9, 12 и 24 месяца. Минимальная сумма вклада — 50 000 тенге или 150 $.

Запрещаются прием дополнительных взносов и частичное снятие средств. Максимальная процентная ставка — 13.5%.

«Kaspi Депозит», Kaspi Bank

Несрочный вклад с возможностью снятия и пополнения средств без комиссии. Минимальная сумма — 1000 тенге.

Годовая ставка вознаграждения по депозиту — 14%.


Кыргызстан

«Накопительный депозит», FINCA Bank

Срок размещения депозита: от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса — 1000 сомов или 20$, максимальная — 1 000 000 сомов или 15 000 $.

Максимальная сумма пополнения: 500 000 сомов или 7000 $. Выплата процентов ежемесячно или по истечению срока. Процентная ставка — до 14.5%.

«Керемет», «Айыл Банк»

Накопительный депозит с максимальной эффективной ставкой в 14.98%. Минимальная сумма депозита: 1000 сомов.

Дополнительные взносы на период договора не должны превышать 10 000 000 сомов. Выплаты по процентам проходят ежемесячно.

pexels-mikhail-nilov-6964105.jpg

«Капитал», Bakai Bank

Минимальная сумма первоначального взноса: 5000 сомов или 100 $. Минимальная сумма пополнения депозита: 1000 сомов или 20 $.

При открытии вклада на срок в 36 месяцев максимальная процентная ставка составляет 12% в сомах. Нет возможности снять средства частично. Сумма с процентом возвращается в день закрытия договора.

«Оптимальный доход», Optima Bank

Срочный депозит со сроками вклада в 3, 6, 9, 13, 18 месяцев. Минимальная сумма вклада: 1000 сомов.

Вознаграждение по депозиту начисляется по единой ставке на первоначальную сумму депозита и последующие дополнительные взносы. Чем больше средств, тем выше процент.


Узбекистан

Shoshilmasdan 2.0, ANORBANK

Срок вклада — 370 дней. Минимальная начальная сумма: 100 000 сум. Процентная ставка растет со временем: от 19% в первый месяц до 27% с десятого.

Выплата процентов происходит ежемесячно. Пополнять вклад можно в течение первых трех месяцев.

Sharqona, Davr Bank

Срочный депозит сроком вклада 13 месяцев. Минимальная сумма вклада: 500 000 сум. Процентная ставка: 22% годовых.

Разрешены пополнение и частичное снятие средств. Можно досрочно снять деньги.

pexels-ono-kosuki-5999936.jpg

«TBC Депозит», TBC Bank

Минимальная сумма вклада — 100 000 сум. Годовая доходность: 25,6%. Проценты рассчитываются ежедневно, выплачиваются каждый месяц.

Можно открыть до пяти вкладов без комиссии за обслуживание.​

«Foyda-23», Ziraat Bank

Срочный вклад сроком 24 месяца. Минимальная сумма вклада — 3 000 000 сум. Дополнительные взносы можно делать в первые два месяца, минимально по 3 000 000 сум. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно.

Частичное снятие средств не предусмотрено. Процентная ставка — 23%.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#банкинг #финансы #центральнаяазия #депозиты #вклад
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новые казахи: на что променяла свадебный той казахская молодежь
70311
Азербайджанцы в Казахстане, России и Турции о том как поддерживать соотечественников ...
20355
Зеленый мир
5531
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.