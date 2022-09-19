Где хранить деньги: 12 депозитов в банках Центральной Азии с высоким процентом награждения

Банковские депозиты — отличный способ не только сохранить деньги, но и преумножить их. Рассказываем какие бывают вклады и куда можно вложить средства.

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Банковский вклад или депозит — это определенная сумма денег, которые клиент отдает на хранение. Банк может распоряжаться средствами, пока они находятся у него: выдавать кредиты другим клиентам или вкладывать их в фондовые рынки.





За возможность управлять деньгами банк платит клиентам процентами от суммы. Это позволяет кредитной организации иметь свободные средства, которые можно пустить в работу, а клиенту — сохранить и приумножить свой капитал.

Банковские вклады отличаются по множеству параметров:

— срок хранения

— ставка по депозиту

— возможность снять или пополнить средства

— местная или иностранная валюта.

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Срочные вклады

Обычно такой вид депозита имеет определенный срок действия — от одного месяца до двух лет. Чтобы получить полную процентную ставку, нужно, чтобы деньги оставались на счету все это время. Можно получить средства и раньше, но тогда процент снизится.

Есть несколько подвидов срочных вкладов:

— сберегательный. По нему нельзя пополнять сумму на счету, нет возможности снять деньги частично. Обычно дает самый большой процент накопления

— накопительный. Для тех, кто хочет пополнять средства на депозите на постоянной основе. Подойдет, если вы хотите накопить определенную сумму, например, для крупной покупки. Процентная ставка в этом случае зависит от количества денег на счету

— расчетный. Можно пополнять средства и снимать их, но оставлять заранее утвержденный несгораемый остаток — минимальную сумму, которая должна храниться на счету.

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Бессрочные вклады

В этом случае между банком и клиентом не обговаривается срок хранения. Вкладчик может в любой момент снять деньги и получить процент.

Главный плюс такого вида депозита — быстрый доступ к средствам. Минус — низкая процентная ставка.





Казахстан

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«TURBO Deposit Накопительный», Eurasian Bank

Сберегательный вклад без возможности пополнения предлагает максимальную ставку вознаграждения — 16%. Срок хранения — шесть месяцев.



Минимальная сумма, которая должна оставаться на счету, — 15 000 тенге. Максимальная — без ограничений.





«Сберегательный Хоум», Home Credit Bank

Максимальный процент годовых — 16%. Минимальная сумма вклада — 100 000 тенге, максимальная — 100 000 000 тенге.



Не доступны: частичное снятие средств, пополнение, продление договора.

«Эталон», «Банк ЦентрКредит»

Срочный вклад со сроком хранения в 6, 9, 12 и 24 месяца. Минимальная сумма вклада — 50 000 тенге или 150 $.

Запрещаются прием дополнительных взносов и частичное снятие средств. Максимальная процентная ставка — 13.5%.

«Kaspi Депозит», Kaspi Bank

Несрочный вклад с возможностью снятия и пополнения средств без комиссии. Минимальная сумма — 1000 тенге.



Годовая ставка вознаграждения по депозиту — 14%.





Кыргызстан

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«Накопительный депозит», FINCA Bank

Срок размещения депозита: от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма первоначального взноса — 1000 сомов или 20$, максимальная — 1 000 000 сомов или 15 000 $.



Максимальная сумма пополнения: 500 000 сомов или 7000 $. Выплата процентов ежемесячно или по истечению срока. Процентная ставка — до 14.5%.

«Керемет», «Айыл Банк»

Накопительный депозит с максимальной эффективной ставкой в 14.98%. Минимальная сумма депозита: 1000 сомов.



Дополнительные взносы на период договора не должны превышать 10 000 000 сомов. Выплаты по процентам проходят ежемесячно.





«Капитал», Bakai Bank

Минимальная сумма первоначального взноса: 5000 сомов или 100 $. Минимальная сумма пополнения депозита: 1000 сомов или 20 $.



При открытии вклада на срок в 36 месяцев максимальная процентная ставка составляет 12% в сомах. Нет возможности снять средства частично. Сумма с процентом возвращается в день закрытия договора.

«Оптимальный доход», Optima Bank

Срочный депозит со сроками вклада в 3, 6, 9, 13, 18 месяцев. Минимальная сумма вклада: 1000 сомов.



Вознаграждение по депозиту начисляется по единой ставке на первоначальную сумму депозита и последующие дополнительные взносы. Чем больше средств, тем выше процент.





Узбекистан

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Shoshilmasdan 2.0, ANORBANK

Срок вклада — 370 дней. Минимальная начальная сумма: 100 000 сум. Процентная ставка растет со временем: от 19% в первый месяц до 27% с десятого.



Выплата процентов происходит ежемесячно. Пополнять вклад можно в течение первых трех месяцев.

Sharqona, Davr Bank

Срочный депозит сроком вклада 13 месяцев. Минимальная сумма вклада: 500 000 сум. Процентная ставка: 22% годовых.



Разрешены пополнение и частичное снятие средств. Можно досрочно снять деньги.





«TBC Депозит», TBC Bank

Минимальная сумма вклада — 100 000 сум. Годовая доходность: 25,6%. Проценты рассчитываются ежедневно, выплачиваются каждый месяц.



Можно открыть до пяти вкладов без комиссии за обслуживание.​

«Foyda-23», Ziraat Bank

Срочный вклад сроком 24 месяца. Минимальная сумма вклада — 3 000 000 сум. Дополнительные взносы можно делать в первые два месяца, минимально по 3 000 000 сум. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно.



Частичное снятие средств не предусмотрено. Процентная ставка — 23%.