Кредиты для бизнеса в Центральной Азии: 12 программ, чтобы открыть свое дело или масштабироваться

Продолжаем знакомить вас с продуктами от банков Центрально-Азиатского региона. Сегодня — про выгодные кредиты для предпринимателей.





Казахстан





Halyk Bank





Условия:



— сумма кредита: до 30 миллионов тенге

— возраст заемщика: от 21 до 65 лет

— ИП старше шести месяцев

— гражданство Казахстана

— срок: до 24 месяцев на развитие бизнеса, до 60 месяцев на инвестиции

— ставка: 17%

— без залога.





Eurasian Bank

Условия:



— валюта: тенге, доллары, евро

— сумма кредита: по решению банка, но не более 25% собственного капитала банка

— ставка: устанавливается индивидуально, ГЭСВ — от 19,5%

— срок кредита: на пополнение оборотных средств — до 36 месяцев, на инвестиционные цели — до 84 месяцев

— стабильный бизнес, действующий не менее шести месяцев без перерыва до подачи заявки

— отсутствие отрицательной кредитной истории

— залог: движимое и недвижимое имущество.





«Банк ЦентрКредит»

Условия:



— валюта: тенге

— сумма: до 20 000 000 тенге без залога, до 100 000 000 тенге с залогом

— залог: квартиры, жилые дома, коммерческая недвижимость, депозит

— срок: 12, 24, 36, 60 месяцев

— ставка: от 20% до 21.5%.





Jusan Bank

Условия:



— сумма: до 100 000 000 тенге

— срок до 36 месяцев

— без залога

— ИП должно быть зарегистрировано не менее 12 месяцев назад

— возраст заемщика: от 21 до 63 лет.

Кыргызстан





Банк «Бай-Tушум»





Условия:



— валюта: сом

— сумма: от 10 000 до 100 000 000 сомов

— ставка: от 24%

— срок кредитования: от 3 до 60 месяцев

— залог: движимое и недвижимое имущество.





«Капитал Банк»

Условия:



— валюта: сом, доллары

— сумма: от 10 000 сомов и выше

— ставка: от 10%

— срок: от 3 до 60 месяцев

— залог: до 150 000 сомов без залога, для сумм выше — движимое и недвижимое имущество

— возраст заемщика: от 21 до 65 лет.





«Кыргызкоммерцбанк»

Условия:



— сумма: от 500 000 до 2 000 000 долларов или эквивалент в сомах

— ставка: ​от 10% до 12% в долларах, от 18% до 21% в сомах

— срок: до 84 месяцев

— наличие стабильного бизнеса, действующего не менее 12 месяцев без перерыва, в сферах торговли, услуг, производства.





«Оптима Банк»

Условия:



— срок: от 3 до 60 месяцев

— ставка: от 10% годовых в зависимости от суммы

— сумма: от 3001 долларов до нескольких миллионов или эквивалент в сомах

— наличие рентабельного бизнеса, действующего не менее трех месяцев.

Узбекистан









Условия:



— валюта: сум

— сумма: до 1 000 000 000 сумов

— срок: на оптовую торговлю — до 12 месяцев, на пополнение оборотных средств — до 18 месяцев, для приобретения основных средств — до 60 месяцев

— ставка: 27%.





«Ипак Йули»

Условия:



— кредиты для развития малого бизнеса

— сумма: до 3 000 000 000 сумов

— срок: до 48 месяцев

— залог: жилая и нежилая недвижимость, автотранспортные средства, денежные средства и ювелирные изделия, поручительство третьего лица, приобретаемое имущество.





«КДБ Банк Узбекистан»

Условия:



— срок: от одного до пяти лет.

— ставка: 4%-10% годов и ставка рефинансирования ЦБ РУз

— сумма: до 50 000 000 000 сумов, до 5 000 000 в долларах.





«Асакабанк»

Условия:



— на приобретение основных средств

— срок: до 36 месяцев

— сумма: не ограничена

— ставка: 25,99% в национальной валюте, 12% в иностранной валюте.