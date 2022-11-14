Кредиты для бизнеса в Центральной Азии: 12 программ, чтобы открыть свое дело или масштабироваться

Продолжаем знакомить вас с продуктами от банков Центрально-Азиатского региона. Сегодня — про выгодные кредиты для предпринимателей.
Казахстан
Условия:
— сумма кредита: до 30 миллионов тенге
— возраст заемщика: от 21 до 65 лет
— ИП старше шести месяцев
— гражданство Казахстана
— срок: до 24 месяцев на развитие бизнеса, до 60 месяцев на инвестиции
— ставка: 17%
— без залога.
Условия:
— валюта: тенге, доллары, евро
— сумма кредита: по решению банка, но не более 25% собственного капитала банка
— ставка: устанавливается индивидуально, ГЭСВ — от 19,5%
— срок кредита: на пополнение оборотных средств — до 36 месяцев, на инвестиционные цели — до 84 месяцев
— стабильный бизнес, действующий не менее шести месяцев без перерыва до подачи заявки
— отсутствие отрицательной кредитной истории
— залог: движимое и недвижимое имущество.
Условия:
— валюта: тенге
— сумма: до 20 000 000 тенге без залога, до 100 000 000 тенге с залогом
— залог: квартиры, жилые дома, коммерческая недвижимость, депозит
— срок: 12, 24, 36, 60 месяцев
— ставка: от 20% до 21.5%.
Условия:
— сумма: до 100 000 000 тенге
— срок до 36 месяцев
— без залога
— ИП должно быть зарегистрировано не менее 12 месяцев назад
— возраст заемщика: от 21 до 63 лет.
Кыргызстан
Условия:
— валюта: сом
— сумма: от 10 000 до 100 000 000 сомов
— ставка: от 24%
— срок кредитования: от 3 до 60 месяцев
— залог: движимое и недвижимое имущество.
Условия:
— валюта: сом, доллары
— сумма: от 10 000 сомов и выше
— ставка: от 10%
— срок: от 3 до 60 месяцев
— залог: до 150 000 сомов без залога, для сумм выше — движимое и недвижимое имущество
— возраст заемщика: от 21 до 65 лет.
Условия:
— сумма: от 500 000 до 2 000 000 долларов или эквивалент в сомах
— ставка: от 10% до 12% в долларах, от 18% до 21% в сомах
— срок: до 84 месяцев
— наличие стабильного бизнеса, действующего не менее 12 месяцев без перерыва, в сферах торговли, услуг, производства.
Условия:
— срок: от 3 до 60 месяцев
— ставка: от 10% годовых в зависимости от суммы— сумма: от 3001 долларов до нескольких миллионов или эквивалент в сомах
— наличие рентабельного бизнеса, действующего не менее трех месяцев.
Узбекистан
Hamkorbank
Условия:
— валюта: сум
— сумма: до 1 000 000 000 сумов
— срок: на оптовую торговлю — до 12 месяцев, на пополнение оборотных средств — до 18 месяцев, для приобретения основных средств — до 60 месяцев
— ставка: 27%.
Условия:
— кредиты для развития малого бизнеса
— сумма: до 3 000 000 000 сумов
— срок: до 48 месяцев
— залог: жилая и нежилая недвижимость, автотранспортные средства, денежные средства и ювелирные изделия, поручительство третьего лица, приобретаемое имущество.
Условия:
— срок: от одного до пяти лет.
— ставка: 4%-10% годов и ставка рефинансирования ЦБ РУз
— сумма: до 50 000 000 000 сумов, до 5 000 000 в долларах.
Условия:
— на приобретение основных средств
— срок: до 36 месяцев
— сумма: не ограничена
— ставка: 25,99% в национальной валюте, 12% в иностранной валюте.