Ипотека в Центральной Азии: 16 программ, чтобы выгодно приобрести жилье

Собрали полезную информацию для тех, кто планирует приобретать жилье в странах Центральной Азии.





Казахстан





«7-20-25»





Жилищная программа рассчитана на первичный рынок от застройщика, которого участник выбирает сам.

Условия:

— первоначальный взнос: 25%

— ставка по займу: 7%

— для Алматы, Астаны, Актау, Атырау и Шымкента максимальная стоимость жилья — 25 миллионов тенге, для Караганды — 20 миллионов. В остальных регионах сумма не должна превышать 15 миллионов тенге

— срок погашения займа: до 25 лет.

Требования:

— быть гражданином Казахстана

— не иметь прав на собственность на территории страны

— подтвердить наличие постоянного дохода

— не иметь ипотечных кредитов.





Государственная программа по обеспечению населения доступным жильем. По ней можно приобрести квартиру или дом. Основной конкурс проводится среди тех, кто подал заявление в акимат. В случае остатка свободных квартир проводится дополнительный конкурс среди вкладчиков «Отбасы Банка».

Все жилые объекты можно посмотреть на сайте baspana.kz.

Условия:

— ставка по займу: до 5%

— первоначальный взнос: от 20%.

Требования:

— быть гражданином Казахстана

— подтвердить наличие дохода за последние шесть месяцев

— отсутствие жилья на территории страны у заявителя или члена его семьи в последние пять лет

— для жителей Алматы и Астаны необходима постоянная регистрация сроком не менее двух лет.





Программа для многодетных или неполных семей, а также тех, кто воспитывает детей с инвалидностью. Купить можно квартиру в новостройке или на вторичном рынке либо частный дом.

Условия:

— ставка по займу: 2%

— минимальный первоначальный взнос: 10%

— срок займа: до 20 лет

— сумма займа в Алматы и Астане — до 15 миллионов, в других регионах — до 10 миллионов.

Требования:

— доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума. В 2022 году эта сумма равна 115 905 тенге.





Программа «Отбасы банка», цель которой — помощь в приобретении жилья по цене ниже рыночной. Участники могут самостоятельно выбрать жилой комплекс для покупки квартиры через голосование на портале baspana.otbasybank.kz.

Подать заявку могут граждане Казахстана, на счету «Отбасы Банка» которых не менее 500 000 тенге.

В рамках программы предоставляют три вида займов:

Предварительный. Первоначальный взнос: 20%, ставка 7% с последующим снижением до 5%.

Промежуточный. Первоначальный взнос: 50%, ставка 7% с последующим снижением до 5%.

Жилищный заем. Накопление на депозите в течение трех лет 50% и достижение оценочного показателя 16. Ставка от 3.5% до 5%.

Срок займа: от шести месяцев до 25 лет.





Ипотека выдается женщинам для покупки первичного или вторичного жилья. Отсутствуют ограничения по наличию другой недвижимости в собственности.

Условия:

— ставка по займу: от 13,5% годовых. После накопления 50% от суммы займа она снижается до 3.5%

— срок займа: до 25 лет.

Требования:

— наличие пенсионных отчислений за последние шесть месяцев

— максимальный доход семьи: до 640 000 тенге.





Жилищная программа для молодых семей. Целью займа может быть покупка квартиры или дома на первичном или вторичном рынке, строительство дома, ремонт имеющегося жилья, покупка земельного участка.

Условия:

— ставка по займу: 6%. Через два года она снижается до 5%.

— сумма: до 100 000 000 тенге

— срок кредитования: от шести до девяти лет.

Требования:

— одному или обоим супругам необходимо открыть новый депозит в «Отбасы банке» и копить на нем минимум год

— за период накопления оценочный показатель должен составить не менее пяти баллов

— на момент подачи кредитной заявки нужно накопить или внести на депозит 50% от суммы

покупки жилья

— на момент открытия депозита браку не должно быть более пяти лет.

Кыргызстан

Приобретение готового жилья

Жилищная программа для людей, работающих в государственных органах и муниципальных организациях на приобретение квартиры или дома. Финансирование через банки «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Бакай Банк».

Условия:

— первоначальный взнос: 10%

— ставка по займу: 4%

— срок: до 25 лет.

Требования:

— гражданин Кыргызстана в возрасте от 21 до 70 лет

— общий трудовой стаж не менее двух лет

— отсутствие собственного жилья на территории Кыргызстана.





Приобретение готового жилья в городах Бишкек и Ош





Для приобретения квартиры или дома в городах Бишкек или Ош. Финансирование через банки «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Бакай Банк».

Условия:

— сумма: до 5 000 000 сом

— срок кредита: до 25 лет

— первоначальный взнос: от 20%

— ставка по займу: 8%.

Требования:

— гражданин Кыргызстана от 21 до 70 лет

— общий трудовой стаж не менее двух лет

— отсутствие собственного жилья на территории Кыргызстана.





«Кут конуш». Приобретение нового жилья в регионах КР

Программа для приобретения нового жилья за пределами Бишкека и Оша. Финансирование доступно в банках «РСК банк», «Коммерческий банк Кыргызстан» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк».

Условия:

— сумма: до 24 000 евро

— срок: от 5 до 15 лет

— первоначальный взнос: от 20%

— ставка по займу: 8%.

Требования:

— гражданин Кыргызстана от 21 до 65 лет

— лимит доходов: 600 евро

— общий трудовой стаж не менее трех лет

— отсутствие собственного жилья на территории Кыргызстана.

На схожих условиях можно взять ипотеку на покупку или реконструкцию вторичного жилья по программе «Бек Устун».





Строительство жилья в регионах КР

В собственности у гражданина должен быть земельный участок под строительство. Финансирование доступно в банках «РСК банк», «Коммерческий банк Кыргызстан» и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк».

Условия:

— сумма: до 24 000 евро

— срок: от 5 до 15 лет

— первоначальный взнос: от 20%

— ставка по займу: 8%.

Требования:

— гражданин Кыргызстана от 21 до 65 лет

— лимит доходов: 600 евро

— общий трудовой стаж не менее трех лет

— отсутствие собственного жилья на территории Кыргызстана

— максимальная стоимость строительства жилья за один квадратный метр не должна превышать 60 000 сом.

Узбекистан

Государственная ипотечная программа





Жилищная ипотечная программа предоставляемая государством.

Условия:

— срок: 20 лет с шестимесячным льготным периодом

— первоначальный взнос: от 15%

— ставка по займу: 17-19% в зависимости от места проживания и выбранного банка.

Гражданам с невысоким уровнем дохода выделяются субсидии в размере 10% расчетной стоимости жилья.





Ипотека от «Агробанка»

Банк предоставляет два вида ипотеки.

Ипотечный кредит на новостройки

Условия:

— ставка по займу: 17-18%

— срок: 20 лет

— сумма: до 500 000 000 сум

— первоначальный взнос — 10-20%.

Требования:

— гражданин Узбекистана от 18 до 50 лет

— нет задолженности по кредитам.

Ипотечный кредит на покупку жилья на вторичном рынке

Условия:

— ставка по займу: 18%

— срок: 20 лет

— сумма: до 323 000 000 сум

— первоначальный взнос — 25%.

Требования:

— гражданин Узбекистана от 18 до 50 лет

— нет задолженности по платежам по кредитам более 30 дней за последние 12 месяцев

— заемщик должен проработать на последнем месте работы не менее шести месяцев.





Ипотечный кредит от НБУ

Условия:

— ставка по займу: от 18% до 24 %

— сумма: до 416 500 000 Сум

— срок: десять лет

— первоначальный взнос: от 25% до 40%

Необходимые документы: паспорт, справка о доходах, договор со строительным подрядчиком на покупку жилья на первичном рынке.





Ипотека на рыночных условиях от «Асакабанк»

Условия:

— ставка по займу: от 17 %

— срок: 20 лет

— сумма: до 416 000 000 Сум

— первоначальный взнос: 15%.

Необходимые документы: паспорт, договор купли-продажи, справка о доходах.





Ипотечное кредитование от «Алокабанк»

Кредит выделяется нa покупку жилья нa первичном рынке, а тaкже нa ремонт индивидуaльных жилых домов.

Условия:

— сумма кредита до 416.5 миллионов сум

— ставка по займу: 17%

— срок заявки: 20 лет.

Необходимые документы: информация о доходах заемщика, заявление, паспорт, договор о купле-продаже квартиры или строительства.