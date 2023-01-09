9 банков, которые оказывают брокерские услуги в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Брокер — это посредник между покупателем и продавцом на бирже, который помогает проводить сделки. Собрали список банков, которые оказывают брокерские услуги в центрально-азиатском регионе.







Казахстан





Брокерские услуги Halyk Finance доступны как индивидуальным лицам, так и институциональным инвесторам. Для удобства пользователей разработаны мобильное приложение и торговая платформа Halyk TradePro. Клиенты получают доступ к аналитике казахстанских и зарубежных эмитентов, сети контрагентов, позволяющих торговать на международных рынках и другим функциям.





Платформа Jusan Invest может помочь начинающим инвесторам с выбором ценных бумаг для покупки, дать информацию о доходности за разные периоды, уровне риска и многом другом. Здесь также удобно покупать и продавать ПИФы — портфели для коллективного инвестирования.





Брокерский счет на платформе можно открыть онлайн, сдав необходимые цифровые документы и подпись через ЭЦП. Клиентам доступен персональный брокер, который будет сопровождать клиента на всем протяжении работы с компанией. Еще можно торговать самостоятельно. Преимущества системы: нет необходимости подписывать бумажные носители, возможность совершать сделки удаленно и покупать или продавать ценные бумаги международных эмитентов.





Forte Finance — часть экосистемы Forte, предлагает комплексное брокерское обслуживание на всех сегмента казахстанского рынка ценных бумаг, зарубежных торговых площадках и внебиржевом рынке.

Сервис подходит для клиентов, которые предпочитают самостоятельно принимать решения и осуществлять управление капиталом.

Кыргызстан

«Коммерческий банк Кыргызстан»





«Коммерческий банк Кыргызстан» — первичный дилер на рынке государственных ценных бумаг страны. Он оказывает услуги посредника по приобретению и реализации государственных казначейских векселей и нот Национального банка.

Покупка и продажа ценных бумаг осуществляется от имени и за счет клиента. Сумма комиссии банка для операций с векселями — от 50 до 2000 сом, с нотами — от 10 до 100 сом.





По предварительной заявке клиента «Оптима Банк» может приобрести или продать государственные казначейские векселя или ноты Национального банка Кыргызской Республики.

Стоимость услуг банка — 1% от суммы дисконта, максимально — 1000 сом.

Узбекистан

«Капиталбанк»





«Капиталбанк» осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника. Клиент может совершать операции на свое усмотрение, а также консультироваться со специалистами банка.

Кроме того банк оказывает услуги по андеррайтингу — оценке и анализу ценных бумаг эмитента для последующей продажи, инвестиционному консультированию, управлению инвестиционными активами.





Брокерская контора HamkorBank специализируется на оказании брокерских услуг по купле и продаже ценных бумаг, оказывает консультации юридическим и физическим лицам.

Здесь можно приобретать и продавать разные виды товаров и сырья: соду, цемент, уголь, битум и так далее.





Брокерская деятельность — одно из направлений банка, которое он развивает с момента создания. «Банк Ипак Йули» предлагает услуги по размещению свободных денежных средств на финансовых рынках, выпуск и реализацию ценных бумаг. Также есть возможность воспользоваться функциями андеррайтинга и маркет-мейкера по поддержанию двухсторонней котировки ценных бумаг эмитентов на фондовом рынке.