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Автокредиты в Центральной Азии: 12 программ, чтобы выгодно приобрести машину
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17.10.2022

Автокредиты в Центральной Азии: 12 программ, чтобы выгодно приобрести машину

Рассказываем о программах, которые помогут тем, кто хочет приобрести автомобиль в странах Центральной Азии.


Казахстан


Freedom Bank

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Цифровое автокредитование позволяет оформить покупку машины за один день без необходимости посещать банк.

Условия:

— стоимость автомобиля: до 50 000 000 тг

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до семи лет

— ставка: от 19%

— возраст заемщика: от 21 до 63 лет

— нет комиссии за организацию займа

— авто из Европы, США, Южной Кореи и Японии должно быть не старше 15 лет к моменту окончания кредита, из СНГ и КНР — не более 3 лет.


«Банк ЦентрКредит»

Условия:

— стоимость автомобиля: до 15 000 000 тг

— первоначальный взнос: от 0%

— срок кредитования: до семи лет

— ставка: 4%

— возраст заемщика: от 21 до 68 лет на момент окончания займа

— обязательно страхование автомобиля

— комиссия отсутствует.


«Евразийский банк»

По кредиту можно купить легковую машину иностранного производства, стран СНГ, Китая. Марки: FAW, Changan, Hover, Lifan, DongFeng, Geely BYD, Haima, JAC, Chery, ZOTYE, HAVAL. Также можно приобрести мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, снегоходы и гидроциклы. Кредит предоставляется на покупку у автодилеров-партнеров «Евразийского банка».

Условия:

— стоимость автомобиля: до 30 000 000 тг

— первоначальный взнос: от 0%

— срок кредитования: до семи лет

— ставка: от 8%

— возраст заемщика: от 21 года до 60 лет для женщин, 63 для мужчин

— комиссия отсутствует.


Halyk Homebank

Условия:

— стоимость автомобиля: до 30 000 000 тг

— первоначальный взнос: от 0% и от 20%

— срок кредитования: до семи лет

— ставка: от 21,5%

— комиссия за организацию займа: 1% от суммы плюс 20 000 тг.

Кыргызстан


DemirBank

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В рамках программы можно приобрести машины от Asia Motors — официального дистрибьютера компаний Mitsubishi Motors, Das Auto, Mercedes-Benz, EGR, Mitsubishi Motors, Hyuindai в Кыргызстане.

Условия:

— стоимость автомобиля: до 7 000 000 сом

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до трех лет

— ставка: 0%

— необходимо наличие одного персонального поручителя.


BakaiBank


Условия:

— стоимость автомобиля: до 7 000 000 сом

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до пяти лет

— ставка: 13% в долларах и 22% в сомах

— возраст заемщика: от 21 до 65 лет.


Halyk Bank Kyrgyzstan

Условия:

— стоимость автомобиля: до 100 000 $

— первоначальный взнос: от 30%

— срок кредитования: до пяти лет

— ставка: 14% в долларах и 22% в сомах

— рассмотрение кредитной заявки — три рабочих дня.


«Банк Азии»

Условия:

— стоимость автомобиля: до 1 000 000 сом

— первоначальный взнос: от 30%

— срок кредитования: до трех лет

— ставка: 23%

— автомобиль не должен быть старше 15 лет на момент окончания кредита.

Узбекистан


Saderat Bank Tashkent

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Условия:

— стоимость автомобиля: до 600 000 000 сум

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до четырех лет

— ставка: 23%

— возраст заемщика: старше 24 лет

— ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 3 500 000 сум после ежемесячной оплаты

— кредит предоставляется клиентам с депозитным счетом, открытым не менее шести месяцев назад.


Aloqa Bank

Кредит выдается на приобретение автомобилей Kia, Renault, Lada, Hyundai на первичном рынке.

Условия:

— стоимость автомобиля: неограниченная

— первоначальный взнос: от 10%

— срок кредитования: до пяти лет

— ставка: от 26%.


Tenge Bank

Условия:

— стоимость автомобиля: до 400 000 000 сум

— первоначальный взнос: от 20%

— срок кредитования: до четырех лет

— ставка: от 23,5%

— возраст заемщика: от 21 до 60 лет

— страхование в подарок.


Ipak Yuli Bank

Условия:

— стоимость автомобиля: до 795 000 000 сум

— первоначальный взнос: 25%

— срок кредитования: до четырех лет

— ставка: от 21,9%

— возраст заемщика

— необходимо наличие одного персонального поручителя.

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#кредит #банк #финансы #автомобиль #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.