Автокредиты в Центральной Азии: 12 программ, чтобы выгодно приобрести машину

Рассказываем о программах, которые помогут тем, кто хочет приобрести автомобиль в странах Центральной Азии.
Казахстан
Цифровое автокредитование позволяет оформить покупку машины за один день без необходимости посещать банк.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 50 000 000 тг
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до семи лет
— ставка: от 19%
— возраст заемщика: от 21 до 63 лет
— нет комиссии за организацию займа
— авто из Европы, США, Южной Кореи и Японии должно быть не старше 15 лет к моменту окончания кредита, из СНГ и КНР — не более 3 лет.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 15 000 000 тг
— первоначальный взнос: от 0%
— срок кредитования: до семи лет
— ставка: 4%
— возраст заемщика: от 21 до 68 лет на момент окончания займа
— обязательно страхование автомобиля
— комиссия отсутствует.
По кредиту можно купить легковую машину иностранного производства, стран СНГ, Китая. Марки: FAW, Changan, Hover, Lifan, DongFeng, Geely BYD, Haima, JAC, Chery, ZOTYE, HAVAL. Также можно приобрести мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, снегоходы и гидроциклы. Кредит предоставляется на покупку у автодилеров-партнеров «Евразийского банка».
Условия:
— стоимость автомобиля: до 30 000 000 тг
— первоначальный взнос: от 0%
— срок кредитования: до семи лет
— ставка: от 8%
— возраст заемщика: от 21 года до 60 лет для женщин, 63 для мужчин
— комиссия отсутствует.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 30 000 000 тг
— первоначальный взнос: от 0% и от 20%
— срок кредитования: до семи лет
— ставка: от 21,5%
— комиссия за организацию займа: 1% от суммы плюс 20 000 тг.
Кыргызстан
В рамках программы можно приобрести машины от Asia Motors — официального дистрибьютера компаний Mitsubishi Motors, Das Auto, Mercedes-Benz, EGR, Mitsubishi Motors, Hyuindai в Кыргызстане.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 7 000 000 сом
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до трех лет
— ставка: 0%
— необходимо наличие одного персонального поручителя.
BakaiBank
Условия:
— стоимость автомобиля: до 7 000 000 сом
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до пяти лет
— ставка: 13% в долларах и 22% в сомах
— возраст заемщика: от 21 до 65 лет.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 100 000 $
— первоначальный взнос: от 30%
— срок кредитования: до пяти лет
— ставка: 14% в долларах и 22% в сомах
— рассмотрение кредитной заявки — три рабочих дня.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 1 000 000 сом
— первоначальный взнос: от 30%
— срок кредитования: до трех лет
— ставка: 23%
— автомобиль не должен быть старше 15 лет на момент окончания кредита.
Узбекистан
Условия:
— стоимость автомобиля: до 600 000 000 сум
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до четырех лет
— ставка: 23%
— возраст заемщика: старше 24 лет
— ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 3 500 000 сум после ежемесячной оплаты
— кредит предоставляется клиентам с депозитным счетом, открытым не менее шести месяцев назад.
Кредит выдается на приобретение автомобилей Kia, Renault, Lada, Hyundai на первичном рынке.
Условия:
— стоимость автомобиля: неограниченная
— первоначальный взнос: от 10%
— срок кредитования: до пяти лет
— ставка: от 26%.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 400 000 000 сум
— первоначальный взнос: от 20%
— срок кредитования: до четырех лет
— ставка: от 23,5%
— возраст заемщика: от 21 до 60 лет
— страхование в подарок.
Условия:
— стоимость автомобиля: до 795 000 000 сум
— первоначальный взнос: 25%
— срок кредитования: до четырех лет
— ставка: от 21,9%
— возраст заемщика
— необходимо наличие одного персонального поручителя.