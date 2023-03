Инвестиции, пассивный доход и финансовая грамотность: 5 полезных статей о том, как обращаться с деньгами

Собрали 5 полезных ссылок о том, как развивать финансовую грамотность, как сформулировать инвестиционную стратегию и в какие компании лучше вкладывать средства в 2023 году.





12 книг по финансовой грамотности, которые советуют прочесть успешные люди из Центральной Азии

Ойбек Шайхов, 40 лет, предприниматель, инвестор и генеральный секретарь Европейской Бизнес Ассоциации в Узбекистане ЕUROUZ.EU, @mr.os_be

Финансовая грамотность — это фундамент, на котором строится любая успешная карьера. Это обязательно для тех, кто хочет быть хоть сколько-нибудь успешным в этой жизни.

1. The little book that beats the market, Joel Greenblatt

Одна из первых и все еще лучших книг по инвестированию в фондовые рынки, которую я прочел еще в 2005 году. Тогда я только начал инвестировать. Книга помогла мне понять суть работы фондовых рынков и критичность долгосрочной стратегии. Благодаря ей я разобрался в том, что такое индекс фонды и как уменьшить риски потерь при составлении инвестиционных портфелей, особенно имея незначительный опыт.

2. The Rules of Wealth, Richard Templar

Неплохая книга, которая написана простым языком и быстро читается. Она про фундаментальные истины и правила управления личными финансами, о которых мы часто забываем или просто игнорируем. О том, что нужно ставить личные финансовые цели, почему не нужно вести дела с теми, кому мы не доверяем и как инвестировать только в то, что хорошо понимаешь.

Еще 10 книг по ссылке.

Что такое инвестиционная стратегия и как ее сформулировать: опыт специалиста из Сингапура

Сунг Тонг, город — Сингапур, Senior Investment Manager, @paladigm.capital

Инвестиционная стратегия — это принцип, который призван помочь инвесторам достичь своих финансовых и инвестиционных целей на определенном уровне риска. Чтобы достичь цели: заработать деньги, нужна хорошо продуманная и проверенная стратегия, которая соответствует стилю инвестирования и склонности к риску.

Инвестиции без стратегии считаются безрассудными, так как присутствует большой риск потерь.

Существует много типов инвестиционных стратегий: фундаментальная, количественная, ESG, отраслевая, региональная и многофакторная, которая учитывает рост акций, их стоимость, доход и так далее. Выбирать стратегию нужно так, чтобы она соответствовала «аппетиту» инвестора к риску и его выбору между абсолютной или относительной доходностью.

Подробнее по ссылке.

Финансовая грамотность. 6 YouTube-каналов и подкастов, которые научат обращаться с деньгами

Алдияр Байракимов, 30 лет, город — Алматы, режиссер, @bairakimov1





«Гемба подкаст»

Подкаст Маргулана Сейсембая хорош тем, что в выпусках собираются гости разных сфер и профессий. На основе их опыта ведущий рассказывает гостям про управление деньгами, временем, энергией и правильное кайдзен-планирование.

Подкаст Радислава Гандапаса

Радислав — известный коуч и автор книг по лидерству. Нравится, как его видео заряжают энергией и мотивацией.

В выпусках с успешными гостями ведущий часто поднимает вопросы правильного отношения к деньгам, их управлению и приумножению.

Подробнее по ссылке.

Куда инвестировать в 2023 году: 6 компаний США, финансовые результаты которых превзошли все ожидания

Тамерлан Абсалямов, аналитик Freedom Finance Global

Tesla





NASDAQ: TSLA

Даже в трудные для индустрии электромобилей времена компания сообщила о рекордно высокой квартальной выручке в размере $24,3 миллиарда в четвертом квартале. Это на 37% больше, чем в прошлом году, и выше ожиданий Уолл-стрит. Компания остается прибыльной, что редкость для производителей электромобилей. EPS — прибыль на акцию, Tesla выросла на 40% в 4 квартале — до $1,19. В годовом исчислении чистая прибыль увеличилась на 85% в 2022 году — до $14,1 миллиардов.





Компания смогла относительно хорошо справиться с проблемами цепочки поставок. Производство увеличилось на 44% — до 439 701 автомобилей. Поставки выросли на 31% — до 405 278 в четвертом квартале, а за год — на 40%, достигнув 1,31 миллиона единиц.

По прогнозам Tesla, спрос будет в два раза превышать темпы производства. Комментарий генерального директора, наряду с его заявлениями о более низких производственных затратах на единицу продукции, смягчили опасения по поводу конкуренции и маржи. Маск отметил, что в этом году Tesla может произвести около два миллионов автомобилей, что выше консервативного прогноза компании в 1,8 миллиона. По итогу его утверждения превзошли негативные настроения инвесторов и в сочетании с заниженной ценой бумаг Tesla вызвали рост акций почти на 25% с момента отчета. За этим последовали апгрейды от аналитиков и повышения целевых цен.

Подробнее по ссылке.

Как обеспечить себе дополнительный доход. Рекомендации успешных людей из Центральной Азии

Айдай Исмаилова, 41 год, город — Бишкек, управляющий директор Technopark Coworking, @aidayi

В нашей семье трое детей, которые учатся в школе и хотят в будущем поступить в зарубежные вузы. Поэтому мы заботимся о сбережениях. Для этого используем несколько источников пассивного дохода.

Источники пассивного дохода:

1. Сдача недвижимости в аренду

Арендный доход от жилой недвижимости помогает покрыть часть бытовых расходов. При этом важно уделять внимание периодическому обслуживанию недвижимости. Ведь без этого жилье может стать бременем, а не источником дохода.

Своевременный ремонт, обновление мебели и техники, правильная коммуникация с арендатором — все это может обеспечить стабильный долгосрочный доход.

2. Инвестиции

Мы инвестируем в акции глобальных компаний через местных брокеров. Это достаточно рискованный шаг, так как можно потерять деньги. Поэтому необходимо советоваться с инвестиционными консультантами.

Наша стратегия — инвестировать в индексы S&P500, голубые фишки — Apple, Microsoft, на срок до десяти лет.

Подробнее по ссылке