12 книг по финансовой грамотности, которые советуют прочесть успешные люди из Центральной Азии

Инвестор, ученая и IT-предприниматель советуют книги, которые помогли им научиться управлению личными финансами и выработать стратегию инвестирования.





Ойбек Шайхов, 40 лет, предприниматель, инвестор и генеральный секретарь Европейской Бизнес Ассоциации в Узбекистане ЕUROUZ.EU, @ mr.os_be

Финансовая грамотность — это фундамент, на котором строится любая успешная карьера. Это обязательно для тех, кто хочет быть хоть сколько-нибудь успешным в этой жизни.

1. The little book that beats the market, Joel Greenblatt

Одна из первых и все еще лучших книг по инвестированию в фондовые рынки, которую я прочел еще в 2005 году. Тогда я только начал инвестировать. Книга помогла мне понять суть работы фондовых рынков и критичность долгосрочной стратегии. Благодаря ей я разобрался в том, что такое индекс фонды и как уменьшить риски потерь при составлении инвестиционных портфелей, особенно имея незначительный опыт.

Благодаря фундаментальным знаниям, который получил на раннем этапе, я удерживаю свой инвестиционный портфель на уровне целевых показателей уже 18 лет.

2. The Rules of Wealth, Richard Templar

Неплохая книга, которая написана простым языком и быстро читается. Она про фундаментальные истины и правила управления личными финансами, о которых мы часто забываем или просто игнорируем. О том, что нужно ставить личные финансовые цели, почему не нужно вести дела с теми, кому мы не доверяем и как инвестировать только в то, что хорошо понимаешь.

Я не материальный человек, думаю, что при формировании определенного уровня персонального финансового комфорта деньги должны становится средством достижения социальных целей. Эта книга помогла мне скорректировать отношение к управлению финансами, быть более внимательным в некоторых вопросах, которые я сам когда-то пропускал мимо.

Я прочел эту книгу в 2015 году и возвращался к ней несколько раз, когда чувствовал, что нужно еще раз подчеркнуть некоторые из правил у себя в голове.

3. The Psychology of Money, Morgan Housel

Одна из лучших книг по финансовой грамотности за последнее время. Книга была опубликована в 2020 году и быстро стала бестселлером. Она сводит правила инвестирования и управления деньгами к пониманию процессов, которые происходят у нас в сознании и подсознании.

Книга учит правильно настраивать свое мышление о деньгах и учит базовой финансовой грамотности, например, роли временного фактора в инвестировании и накоплениях. Считаю, что она должна стать обязательной для всех, кто хочет научится правильно распоряжаться личными финансами.

Я читал ее в зрелом возрасте, и она во многом совпала с моим личным восприятием денег и финансов, которые сформировалось через личный опыт. Поэтому рекомендую ее всем.

4. Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond, Bruce Greenwald

Книга профессора Колумбийского университета по принципу ценностного финансирования, курсы которого я проходил в 2017 году в Нью-Йорке.

Принцип «ценностного инвестирования» появился благодаря Бенджамину Грэму, описавшему его в известной книге «Разумный Инвестор». Позже его ученик — Уоррен Баффет, сделал их основой своей философии. В основе принципов — покупка ценных бумаг по цене ниже своей фундаментальной стоимости.

Профессор Брюс Гринвальд — хороший друг Уоррена Баффета. А его книга, прочитанная после курса, легла в основу моей стратегии инвестирования с 2017 года и дала великолепные результаты. Я рекомендую ее всем, кого интересуют проверенные механизмы технической оценки ценных бумаг.

Амина Мирсакиева, 33 года, ученый-физик, @dr_amina_mir

В инвестициях я с начала 2019 года. Моя основная активность, когда были сформированы стратегия и портфели, пришлась на 2020 год. К сожалению, я не смогла войти на рынок на самом дне, в марте 2020. Тогда у меня была новая работа, на которой еще не закончился пробный период, и была истощена подушка безопасности. Как бы сильно я не хотела эффектно войти в рынок инвестиций, это было бы глупо.

Теперь рынок в упадке, но мне все равно удается оставаться в нуле для основного тела и зарабатывать на дивидендах небольшие деньги. Моя история не про успешный успех. Это медленное построение благосостояния с помощью анализа и дисциплины. Я вкладываю определенную сумму раз в месяц, увеличиваю тело основных инвестиций и стремлюсь к нескольким финансовым целям.

Если вам близок такой подход, то могу порекомендовать вам для начала следующие книги:

1. «Пес по имени Мани», Бодо Шефер

Детская книга, которая поможет и ребенку, и взрослому начать думать о деньгах и инвестициях трезво и без страха. Инвестиции — это игра в долгую. Чтобы годами оставаться в плюсе, нужно выстроить видение, когда каждый провал — это урок и шаг в сторону благополучия.

2. «Разумный инвестор», Бенджамин Грэм

Самая простая книга об инвестициях. Здесь мало мотивационной воды и много четкой информации. Рекомендую избегать книг, которые просто мотивируют вас инвестировать. Вы и сами знаете, что надо это делать, раз читаете эту подборку. Вам нужны знания, а не эмоции.

3. «Почему одни страны богатые, а другие бедные», Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон

Книга не про инвестиции, а про понимание мира, в котором мы живем. Как ученый, я точно знаю, что наша цивилизация еще долго будет зависеть от полупроводников. Но как инвестор, я вижу, что в 2022 этот рынок находился в упадке. Почему спрос и предложение не всегда приводят к нужным вам изменениям в цене? Почему политика — важный индикатор в инвестициях? Книга не сделает вас специалистом в геополитике и не научит предсказывать все риски макроэкономики. Она расширит ваше понимание, что инвестиции — это и легко, и сложно одновременно.

4. «Криптвоюматика», Алексей Антонов, Алексей Марков

Книга, которая на пальцах объясняет основы криптовалюты. О том, что крипта — это шанс поколения, говорят везде. Для кого-то — обанкротиться, а для другого — обогатиться. Как и в любых инвестициях, нужно понимать, что вы покупаете, зачем вы это делаете и надолго ли.

Мой главный совет: лучший учитель — это рынок. Ни одна книга и ни один специалист не покажут вам инвестиции так, как рынок. Поставьте мини-цель: «получить первые дивиденды в 1000 тенге к марту» или «купить наушники с профита от инвестирования», и вы удивитесь, как быстро сложится паззл. Успехов в инвестировании!

Сухроб Ниёзов, 34 года, город — Душанбе, предприниматель, @sniyazov

Быть финансово грамотным — это как водить автомобиль. Не зная правил, можно попасть в аварию.

Впервые основам структуры управления финансами меня научил отец. Тогда мне было 13 лет, и я решил заработать, продавая воздушные шары в период праздников. За помощью я обратился к отцу. Он был ангел-инвестором и наставником, научил меня всему: что такое деньги и сделки, планирование и управление финансами.

Далее по жизни пришлось прочесть много статей и книг по этой теме. Больше всего запомнились эти книги, которые помогли подкрепить навыки:

— «Деньги под контролем», Шамиль Аляутдинов

— «Финансист», Теодор Драйзер

— Blue Ocean Strategy, Renée Mauborgne and W. Chan Kim

— Sahih al-Bukhari.