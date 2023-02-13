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Финансовая грамотность. 6 YouTube-каналов и подкастов, которые научат обращаться с деньгами
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13.02.2022

Финансовая грамотность. 6 YouTube-каналов и подкастов, которые научат обращаться с деньгами

Кинорежиссер и директор креативного агентства рассказали, какие подкасты и YouTube-каналы помогли им узнать больше о личных финансах.


Алдияр Байракимов, 30 лет, город — Алматы, режиссер, @bairakimov1

Алдияр Байракимов


О себе

Я кинорежиссер. Одна из моих последних работ — фильм «Паралимпиец», который тепло встретили зрители и кинокритики СНГ и Европы.

Рекомендации


«Гемба подкаст»



Подкаст Маргулана Сейсембая хорош тем, что в выпусках собираются гости разных сфер и профессий. На основе их опыта ведущий рассказывает гостям про управление деньгами, временем, энергией и правильное кайдзен-планирование.


Подкаст Радислава Гандапаса



Радислав — известный коуч и автор книг по лидерству. Нравится, как его видео заряжают энергией и мотивацией.

В выпусках с успешными гостями ведущий часто поднимает вопросы правильного отношения к деньгам, их управлению и приумножению.


«амоБлог»



YouTube-канал, где в легкой и шуточной мультипликационной форме рассказывают серьезные вещи.

Темы разные: как построить бизнес с нуля, вести бухгалтерию, высчитывать налоги, стать продуктивным и начать зарабатывать хорошие деньги.

Шахрух Низамутдинов, город — Ташкент, управляющий партнер и креативный директор FCB Artgroup Tashkent, @shakh.nizamutdinov

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О себе

Я управляющий партнер и креативный директор FCB Artgroup Tashkent. Мы единственное международное креативное агентство в Узбекистане. В маркетинге более 17 лет. Работал в России, Азербайджане, Грузии.

Рекомендации

VALUETAINMENT



VALUETAINMENT — крутой канал на YouTube про инвестиции, финансы, финансовую грамотность. Много интересных видео.

Канал ведет харизматичный предприниматель Patrick Bet David.


Choiceology

Интересный подкаст на Spotify. Тут про психологию и поведение человека. Как маркетолог, я должен знать, как люди принимают решения, в том числе и финансовые. Несмотря на то, что мозг пока еще плохо изучен наукой, есть много открытий, которые уже можно использовать в моей работе.


Joe Rogan

Мой любимый подкаст. Тут есть полный набор: финансы, научпоп, фитнес, сила воли, юмор.

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