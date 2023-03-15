Как обеспечить себе дополнительный доход. Рекомендации успешных людей из Центральной Азии

Какие источники пассивного дохода существуют, и как создать его для себя — подробнее об этом в материале.





Айдай Исмаилова, 41 год, город — Бишкек, управляющий директор Technopark Coworking, @aidayi





О себе

В нашей семье трое детей, которые учатся в школе и хотят в будущем поступить в зарубежные вузы. Поэтому мы заботимся о сбережениях. Для этого используем несколько источников пассивного дохода.

Источники пассивного дохода:

1. Сдача недвижимости в аренду

Арендный доход от жилой недвижимости помогает покрыть часть бытовых расходов. При этом важно уделять внимание периодическому обслуживанию недвижимости. Ведь без этого жилье может стать бременем, а не источником дохода.

Своевременный ремонт, обновление мебели и техники, правильная коммуникация с арендатором — все это может обеспечить стабильный долгосрочный доход.

2. Инвестиции

Мы инвестируем в акции глобальных компаний через местных брокеров. Это достаточно рискованный шаг, так как можно потерять деньги. Поэтому необходимо советоваться с инвестиционными консультантами.

Наша стратегия — инвестировать в индексы S&P500, голубые фишки — Apple, Microsoft, на срок до десяти лет.

Бобур Фарманов, 28 лет, город — Ташкент, директор Фонда по развитию науки и образования Ziyo Forum, @farmanov_b





О себе

Я живу и работаю в Ташкенте. С 2019 года возглавляю Международный Фонд развития науки и образования Ziyo Forum. Мы любим называть его Фондом инвестирования в человеческий капитал.

Мой основной род деятельности — «социальный общественник». Я работаю с молодежью.

Источники пассивного дохода:

1. Монетизация хобби

Лучшее дело — то, которое вы любите и делаете от души. Если у вас есть хобби, которым вы занимаетесь в свободное время, например, рисуете картины, делаете папье-маше или браслеты, его можно монетизировать. На рынке ценятся handmade-изделия. Поэтому уже сделанные изделия можно продавать. Для этого достаточно опубликовать объявления на любом маркетплейсе. Это скорее полупассивный доход, но вы будете зарабатывать на том, что когда-то сделали с любовью.

2. Инвестиции

Изучайте рынки, историю взлетов и падений, ищите перспективные проекты и направления для инвестиций — покупки акций и активов. Со временем они могут принести вам хороший капитал. А чтение сложной инвестиционной литературы поможет вам развить способность усваивать большой объем информации и анализировать данные.

Пробуйте новые проекты и не бойтесь ошибаться. Запускайте новые программы и отказываетесь от убыточных. Не бойтесь расставаться со своим «любимым» делом. Научитесь откладывать на новые, более инвестиционно-емкие идеи. Любой проект, даже если идет речь о пассивном доходе, требует внимания и самого ценного ресурса — времени.

Надира Касымова, 40 лет, город — Бишкек, предприниматель, @nadirabegim_kasymova





О себе

Я предприниматель, инвестор, CEO сети фитнес-клубов World Class и UFC GYM в Кыргызстане.

Источники пассивного дохода:

1. Инвестиции

В первую очередь это покупки активов, которые генерируют доход, не требуя дополнительных действий. В моем арсенале — приобретение акций, облигаций, криптовалюты.

2. Сдача в аренду

Пассивный доход может принести передача в аренду любого имеющегося имущества. Это могут быть, например, машина или инструменты.

Еще один популярный способ — покупка, продажа и сдача недвижимости. Не забывайте, что недвижимое имущество практически не падает в цене. Поэтому это всегда приносит стабильный пассивный доход.

3. Банковские депозиты

Это классика жанра, которой стоит пользоваться всегда при наличии средств, которые не нужны вам прямо сейчас.

На своем опыте могу отметить: Чтобы не прогореть, перед вложением средств стоит определить надежность банка.

Вложив деньги в депозит, вы будете регулярно получать небольшие проценты и при этом можете быть спокойны за личный капитал.

Все способы создания пассивного дохода работают вне зависимости от экономической ситуации, геополитической обстановки, уровня развития государства и многих других факторов. Главное — правильно выбрать активы и в зависимости от своих желаний получить доходность здесь и сейчас либо в долгосрочной перспективе.