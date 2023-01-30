Что такое инвестиционная стратегия и как ее сформулировать: опыт специалиста из Сингапура

Познакомились с инвестиционным менеджером сингапурского фонда и задали ему несколько вопросов о создании инвестиционной стратегии. Читайте подробнее в нашем материале.





Сунг Тонг, город — Сингапур, Senior Investment Manager, @paladigm.capital

О себе

Я работаю в инвестиционной сфере 25 лет. Первые 13 из них занимался инвестиционными исследованиями в таких отраслях, как: технологии, потребительские товары, телекоммуникации. После перешел в сферу управления фондами, где инвестировал в компании по управлению активами частных лиц и страховые компании.

В сентябре 2022 года я присоединился к команде Paladigm Capital. Ее основатели заинтересовали меня своим видением, стратегией и устремлениями. Также я увидел возможность изучать новые инвестиционные процессы и проводить больше исследований в этой области.

Сегодня в мои обязанности входит создание инвестиционных стратегий и портфелей, которые отвечают всем требованиям и задачам наших клиентов.

Что такое инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия — это принцип, который призван помочь инвесторам достичь своих финансовых и инвестиционных целей на определенном уровне риска. Чтобы достичь цели: заработать деньги, нужна хорошо продуманная и проверенная стратегия, которая соответствует стилю инвестирования и склонности к риску.

Инвестируйте в то, во что вам комфортно вкладывать

Инвестиции без стратегии считаются безрассудными, так как присутствует большой риск потерь.

Существует много типов инвестиционных стратегий: фундаментальная, количественная, ESG, отраслевая, региональная и многофакторная, которая учитывает рост акций, их стоимость, доход и так далее. Выбирать стратегию нужно так, чтобы она соответствовала «аппетиту» инвестора к риску и его выбору между абсолютной или относительной доходностью.

Как создать инвестиционную стратегию

Не существует простого способа создать инвестиционную стратегию. Этот процесс требует интенсивной подготовки и понимания механики текущей рыночной среды.

Шаг 1. Прежде чем формировать инвестиционную стратегию, следует быть в курсе текущих рынков и экономической среды. В каждом регионе свои особенности.

Шаг 2. Определите свой уровень толерантности к риску. Это позволит понять класс активов, в который вы сможете инвестировать. Например, если у вас высокий уровень склонности к риску, стоит рассмотреть акции. В то время как инвестор, несклонный к риску, будет инвестировать в облигации с фиксированным доходом.

Шаг 3. Определите инвестиционные цели и стиль, который поможет вам их достичь. В ходе процесса предпочтения могут измениться. Так, некоторые люди любят принимать активное участие в инвестировании, а другие предпочитают настроить установки и нанять эксперта, который поможет с построением портфеля.

Шаг 4. Исследуйте, прежде чем вкладывать деньги. Например, при инвестировании в компанию необходимо знать ее финансовые показатели и возможности для роста, перспективы отрасли. Понимать бизнес-процессы, риски для компании и конкурентов. Как только вы освоитесь с данными и прогнозом прибыли, посмотрите на оценки, которые помогут определить, когда стоит инвестировать в компанию. Еще лучше — это встретиться с менеджментом, чтобы лучше понять потенциал управленческой команды.

Шаг 5. Посещайте конференции и выступления компаний и профессионалов в области инвестиций, чтобы понять их взгляды на текущую рыночную среду.

Советы начинающим

Есть много книг, веб-сайтов и роликов, которые учат инвестировать в рынок. Но они не всегда подскажут, когда будет правильное время, куда инвестировать и какую стратегию лучше всего использовать в постоянно меняющихся рыночных условиях.





Мой любимый источник информации — мнения специалистов в разных секторах и странах. Еще один хороший ресурс данных для формирования стратегии — отчеты брокеров и частных банков.

Инвестируйте в то, во что вам комфортно вкладывать.

Альтернативный вариант: нанять управляющего активами, который поможет вам.