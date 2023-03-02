Куда инвестировать в 2023 году: 6 компаний США, финансовые результаты которых превзошли все ожидания

Аналитик Freedom Finance Global рассказал о корпорациях, которые показали результаты выше ожиданий за четвертый квартал 2022 года и имеют большой потенциал для восстановления и роста на рынке.





Тамерлан Абсалямов, аналитик Freedom Finance Global

Сезон отчетов за четвертый квартал 2022 года в самом разгаре. На данный момент примерно половина компаний из индекса S&P 500 подвели итоги. 70% из них превзошли ожидания инвесторов по прибыли.

Результаты оказались ниже средних исторических значений. Но есть несколько крупных компаний, которые удивили рынок. На фоне заниженных ожиданий, сентимента и оценок их акции были перепроданы. А любые позитивные новости становились катализаторами для роста.

Четвертый квартал 2022 года стал ключевым периодом. После трудностей предыдущего года некоторые компании добились восстановления и даже роста. Результаты доказывают устойчивость и потенциал этих компаний.





Tesla





NASDAQ: TSLA

Даже в трудные для индустрии электромобилей времена компания сообщила о рекордно высокой квартальной выручке в размере $24,3 миллиарда в четвертом квартале. Это на 37% больше, чем в прошлом году, и выше ожиданий Уолл-стрит. Компания остается прибыльной, что редкость для производителей электромобилей. EPS — прибыль на акцию, Tesla выросла на 40% в 4 квартале — до $1,19. В годовом исчислении чистая прибыль увеличилась на 85% в 2022 году — до $14,1 миллиардов.

Компания смогла относительно хорошо справиться с проблемами цепочки поставок. Производство увеличилось на 44% — до 439 701 автомобилей. Поставки выросли на 31% — до 405 278 в четвертом квартале, а за год — на 40%, достигнув 1,31 миллиона единиц.

По прогнозам Tesla, спрос будет в два раза превышать темпы производства. Комментарий генерального директора, наряду с его заявлениями о более низких производственных затратах на единицу продукции, смягчили опасения по поводу конкуренции и маржи. Маск отметил, что в этом году Tesla может произвести около два миллионов автомобилей, что выше консервативного прогноза компании в 1,8 миллиона. По итогу его утверждения превзошли негативные настроения инвесторов и в сочетании с заниженной ценой бумаг Tesla вызвали рост акций почти на 25% с момента отчета. За этим последовали апгрейды от аналитиков и повышения целевых цен.





Рост прибыли Tesla за последние 10 лет

Источник: Statista.com

Netflix





NASDAQ: NFLX

Компания значительно превзошла ожидания инвесторов в четвертом квартале. В моменте акции показывали рост на 15%. Основная причина — добавление 7,66 миллионов платных подписчиков. Это удивило аналитиков, которые ожидали увеличения числа только до 4,57 миллионов, особенно в рыночной среде, когда многие медиакомпании увольняли сотрудников и отменяли телешоу. В 2022 году Netflix потратила $17 миллиардов на создание контента, превзойдя все компании из сектора, кроме Disney.

Несмотря на позитивную тенденцию роста подписок в четвертом квартале 2022 года, выручка выросла всего на 1,9% в годовом исчислении. Это произошло в то время, как прибыль на акцию упала с $1,33 в четвертом квартале 2021 года до $0,12 за аналогичный период 2022 года, а прибыль снизилась на 91%. В связи с этим компания предприняла две радикальные инициативы, чтобы оживить свои результаты.

Во-первых, в конце первого квартала 2023 года она внедрит платную функцию совместного использования паролей. Сервис планирует взимать с владельцев основных учетных записей дополнительную плату за каждого, кто просматривает услугу за пределами дома.

Во-вторых, компания уже около двух месяцев занимается рекламой. Финансовый директор Netflix Спенсер Нойманн сообщил, что благодаря этому шагу компания намерена увеличить доход на 10%.

2022 год был тяжелым для Netflix, но инвесторы вновь проявляют интерес к компании, ведь она остается мировым лидером в области потокового мультимедиа. Новые инициативы по увеличению доходов должны способствовать повышению выручки уже во второй половине 2023 года.





Количество платных подписчиков Netflix по всему миру

с 1 квартала 2013 года по 4 квартал 2022 года (в млн)

Источник: Statista.com





AMD





NASDAQ: AMD

За четвертый квартал американский производитель микрочипов достиг прибыли на акцию в $0,69 на акцию при выручке в $5,6 миллиардов — на 16% больше, по сравнению с прошлым годом. За этот период компания получила валовую прибыль в размере 43% — в этот раз на 7% меньше. Амортизация некоторых активов приобретенной год назад компании Xilinx повлияла на квартальные результаты. Консенсус на Уолл-стрит по прибыли на акцию составлял $0,67 на акцию при выручке в $5,5 миллиардов. AMD ожидает, что выручка составит от $5 до $5,6 миллиардов. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, однако выше консенсуса Уолл-стрит в $5,56 миллиардов.

По прогнозам скорректированная валовая прибыль составит примерно 50% в течение периода. В ноябре AMD выпустила новое поколение чипов для центров обработки данных под названием Genoa и планирует перевыпустить более мощную версию под названием Genoa-X в конце этого года. Уже достигнуты соглашения с:

— Google, Alphabet

— Azure, Microsoft

— Oracle.

В четвертом квартале 2022 года продажи центров обработки данных выросли на 42% — до $1,7 миллиардов, по сравнению с предыдущим годом. CEO компании Лиза Су сказала, что в целом AMD находится в стабильном состоянии, чтобы увеличить долю на рынке, и показатели должны улучшиться ко второй половине 2023 года.





Сопоставительный график динамики выручки AMD и Intel за последние 5 лет

Источник: Bloomberg





AT&T

NYSE: T

Телекоммуникационный конгломерат вошел в число отличившихся в отчетный период. Были добавлены 656 000 новых абонентов постоплатного тарифа, которые стали самыми прибыльными клиентами мобильных операторов. В общей сложности за весь год AT&T приобрел почти 2,9 миллионов таких абонентов. Кроме того, услуга высокоскоростного интернета AT&T Fiber привлекла 280 000 пользователей за квартал и 1,2 миллиона за год.

Годовая выручка AT&T от операций выросла на 2,1% — до $120,7 миллиардов в 2022 году. Компания также получила свободный денежный поток в размере $14,1 миллиарда, что более чем достаточно для финансирования $9,9 миллиардов дивидендных выплат. Руководство прогнозирует, что свободный денежный поток AT&T вырастет как минимум до $16 миллиардов в 2023 году. Это несмотря на то, что компания планирует потратить еще $24 миллиарда на укрепление 5G- и оптоволоконных сетей.

Президент и операционный директор компании Джон Стэнки заявил, что после выплаты дивидендов AT&T планирует использовать оставшиеся средства на погашение своего долга. Это должно помочь укрепить баланс AT&T и в целом снизить риски для инвесторов.





Свободный денежный поток AT&T (с 2016 года с прогнозом до 2025 года)

Источник: Seeking Alpha





Visa





NYSE: V

Корпорация удивила рынок, и результаты первого финансового квартала превзошли ожидания Уолл-стрит. Количество обработанных транзакций выросло на 10% в годовом исчислении. Прибыль на акцию в первом финансовом квартале составила $2,18, что превышает среднюю оценку Уолл-стрит в $2,01. Отмечается рост с $1,93 в четвертом финансовом квартале и с $1,81 — в первом квартале 2022 года. Чистая выручка за квартал составила $7,94 миллиарда выше консенсус-прогноза в $7,70 миллиарда, увеличившись с $7,79 миллиарда в предыдущем квартале и с $7,06 миллиарда — в прошлом году. В первом финансовом квартале 2023 года Visa увеличила чистую выручку на 12% в годовом исчислении. Это во многом связано с восстановлением международных перевозок после пандемии и тенденцией перехода от наличных к цифровым платежам.

Объем платежей в первом квартале вырос на 7%, по сравнению с прошлым годом. При этом объем трансграничных платежей вырос на 22%, а количество обработанных транзакций — на 10%. Это сопоставимо с темпами роста объема платежей в четвертом квартале на 10%, трансграничным ростом — на 36% и увеличением обработанных транзакций — на 12%. Число платежей в США выросло на 9% в течение квартала и немного снизилось, по сравнению с последним кварталом финансового года Visa. Помимо сильных финансовых показателей, корпорация также показала хорошие результаты в плане возобновления бизнеса. Она продлила контракты с такими ведущими эмитентами карт Visa, как Bank of America и Commerce Bank, укрепив свои конкурентные позиции.





Глобальные бренды платежных карт в США в 2022 году

Источник: Nilson Report





Meta Platforms

NASDAQ: META

Компания сообщила об итогах за четвертый квартал, расширив программу выкупа акций на $40 миллиардов в связи с сильными результатами. Транснациональная компания достигла прибыли на акцию в $1,76 при выручке в $32,17 миллиардов, включая $31,44 миллиарда от своего семейства приложений, в которое входят Facebook, Instagram и WhatsApp. На долю подразделения Reality Labs за квартал пришлось $727 миллионов, что также превысило оценки. Уолл-стрит ожидал, что Meta покажет прибыль на акцию в $2,23 при выручке в $31,69 миллиарда. Социальная сеть Facebook закончила период с 2,96 миллиарда активных пользователей в месяц и 2 миллиарда активных пользователей в день. При этом все семейство приложений холдинга показало 3,74 миллиарда активных пользователей в месяц и 2,96 миллиарда в день.

Марк Цукерберг отметил, что темой управления Meta Platforms на 2023 год является «Год эффективности», и компания сосредоточена на том, чтобы стать «более сильной и гибкой организацией». Она потратила $6,91 миллиарда на выкуп собственных акций за этот период, и у нее осталось $10,87 миллиардов от предыдущей программы выкупа. В преддверии первого квартала Meta ожидает, что выручка составит от $26 до $28,5 миллиарда, превысив ожидаемые аналитиками $27,25 миллиарда.





Совокупное число ежемесячных пользователей продуктов Meta

по состоянию на четвертый квартал 2022 года (в млрд)

Источник: Statista