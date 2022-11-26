Иностранцы о том, какое впечатление на них произвели страны Центральной Азии

Познакомились с экспатами, которые живут и работают в Центральной Азии, и узнали, какое впечатление на них произвели страны региона и местные жители.





Самир Досса, 33 года, город — Бишкек, Sr. Coordinator, Strategy and Operations, University of Central Asia, @sameerdossa





В Бишкеке у меня были друзья и знакомые, поэтому переезд прошел комфортно. Первая сложность началась при поиске жилья. Многим кажется, что экспаты могут тратить на жизнь больше, но это не всегда так. Со временем я привык к тому, как здесь устроена жизнь. Когда искал квартиру во второй раз, все было намного легче.

Экспаты во всех странах испытывают одинаковые проблемы: языковой барьер, сложность в совершении покупок. Разница в том, что люди в Кыргызстане доброжелательны. Всегда найдется тот, кто поможет и подскажет.

Нравится баланс между современностью и традициями. Ценю, что люди стараются сохранить культуру, историческое наследие, традиционную музыку. Это здорово.

Меня удивил контраст между Бишкеком и сельскими районами. Интересно видеть разницу в том, как живут люди, на каких диалектах они говорят.

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Саша Мишо, город — Барселона, сооснователь Glovo, linkedin





Это мой первый визит в Центральную Азию.

В Кыргызстане я провел четыре дня. Это небольшая страна, но бизнес в ней растет невероятными темпами. Встречался с местными предпринимателями и правительством. Мы подписали меморандум о взаимопонимании.

Бишкек — красивый город, расположенный близко к горам. На выходных мы отправились на природу, покатались на лошадях. Мне, как бывшему жокею, это было особенно приятно.

В Казахстан я тоже приехал на несколько дней. Чувствую здесь большой потенциал. Общество уже цифровизировалось, и это здорово. В стране много хороших, талантливых кадров. Считаю, что микс местных и иностранных компаний вроде Glovo даст большой толчок развитию всей IT-экосистемы. В Казахстане можно найти удивительные локальные компании вроде Kaspi с капитализацией в 12 000 000 000 $. Еще я впечатлен местной командой Glovo: здесь работает более 1000 сотрудников. В планах основать в Казахстане региональный хаб, с которого будем запускаться в другие страны региона.

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Кейша Торп — обладательница премии Global Teacher Prize 2021 года. Соучредитель и вице-президент US Elite International

Трейша Торп — обладательница награды «Выдающийся преподаватель года» 2021 года. Соучредитель и президент US Elite International















Трейша. Мы впервые в Казахстане. Узнали о стране много нового. Нравится Астана. Это современный модернизированный город.

Кейша. В Астане классная архитектура. Недавно мы были в Опере. Это красивое здание с интересными узорами и рисунками на стенах, отражающими местные традиции. Исследуем культуру Казахстана. Пробуем новую для себя еду. Здесь гостеприимные люди. А снег стал приятным сюрпризом.

В Казахстане высокий интерес к обучению. Здесь почти 100% уровень грамотности населения. В США он меньше, так что нам есть чему у вас поучиться. Благодаря Nobel Fest страны могут взаимодействовать друг с другом и перенимать лучшие стратегии в образовании.

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Ленис Гарсия Корреа Барбоза, президент Ambassadors Spouse Association, супруга Посла Бразилии в Казахстане, @asa.kazakhstan

Божена Шабанович, супруга Посла Хорватии в Казахстане





Ленис. Мы живем в Казахстане с марта 2020 года. Большую часть времени провели в локдауне. Только в начале этого года начали по-настоящему узнавать страну, встречаться с людьми, бывать на мероприятиях.

Казахстан — прекрасная страна, в которой нам отлично живется. Удивила погода. Здесь впервые почувствовала, что такое минус 30 градусов. Моя родная страна находится на противоположной стороне термометра.

Божена. Это мой четвертый год в Казахстане. Мне нравится страна. Она безопасна для жизни. Здесь много красивых мест. Я бывала в Шымкенте, Туркестане, Алматы и Караганде. Понравилось Боровое. В этом месте есть классный гольф-клуб, в котором любит играть мой муж. А еще там красивые озера и горы.

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Сатья Вир Сингх, город — Андижан, проректор Sharda University Uzbekistan, linkedin





Первые шесть месяцев я работал в дистанционном формате. Только в марте 2021 года у меня появилась возможность прилететь в Узбекистан. Мой рейс приземлился в аэропорту Ташкента. Далее меня ждали шесть часов пути до Андижана. Дорога пролегала высоко в горах, и было довольно холодно.

Узбекистан теплый, гостеприимный и красивый. Здесь захватывающие дух горы, снег и пейзажи.​

Ранее я не был уверен, что здесь безопасно. Но, приехав сюда, обнаружил красивую и зеленую страну. Здесь иные, отличные от Индии привычки в питании и языке. В основном люди говорят на узбекском и русском.

Мне так понравилось здесь, что уже в следующем месяце я пригласил сюда жену и сына. Им также нравится жизнь в Узбекистане. В этом году страну посетили мои родители. Они были поражены, увидев местные красоты и исторические места, в особенности города древнего Шелкового пути.

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