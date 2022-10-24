«Мне нравится баланс между современностью и традициями», — экспат из Канады о жизни в Кыргызстане

Самир Досса живет в Кыргызстане больше четырех лет. За это время он познакомился с местной культурой, традициями и укладом жизни. Мы решили узнать, что удивило и заинтересовало иностранца больше всего.









О себе

Я родился и вырос в Калгари, Канада. Учился University of Calgary в области экономики, но понял, что мне хочется изучать что-то более практическое. Попробовав разные направления, остановился на программе International Development Studies. Мы изучали такие темы, как культурные практики, история, языки с фокусом на страны Азии и Африки.

Профессиональную карьеру начал на позиции IT-консультанта в нефтяной компании. Через некоторое время проект закрыли. После работы в разных сферах я уехал в Восточную Африку. Около года развивал проект в Танзании. Занимался производством и продажей товаров на локальном и международом уровнях.

Вернувшись в Канаду, начал работу в Aga Khan Foundation Canada. Отвечал за развитие International Youth Fellowship Program — программы, спонсируемой правительством Канады. Через два года меня пригласили на позицию Policy Analyst в Aga Khan Development Network с релокацией в Афганистан.

Один из проектов, над которым я работал, был направлен на создание магистерской программы в области Policy Analysis для сотрудников Министерства финансов. Партнером выступал University of Central Asia — вуз, основанный при поддержке правительств Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Тогда я впервые посетил Бишкек и Нарын, где находился корпус университета.

Закончив работу в Афганистане, я вернулся в Канаду, но уже через несколько месяцев появилась возможность продолжить работу в University of Central Asia, в Бишкеке.

Мне понравилось в Кыргызстане. Меня привлекали местная культура и люди. Также заинтересовало, что работа, которую мне предлагали, была организована локальными представителями. Кыргызские коллеги всегда были компетентными, поэтому я согласился, чтобы поделиться своим опытом и приобрести новые навыки и знания.

О деятельности

Я начал работу в роли Program Officer в Research and Development Office. Занимался управлением грантами и поиском возможностей для развития наших проектов. В 2019 году University of Central Asia начал переход на новую систему финансового менеджмента, которая позволила вести более прозрачную и открытую отчетность. Это был долгий процесс, во время которого мы создавали все с нуля. Я сфокусировался на операционной части: строил стратегии для развития, отслеживал бюджеты, вносил необходимые изменения. Мы много работали нам тем, чтобы сделать новую систему комфортной для всех.

Мы стабилизировали систему и добились своих целей. Сегодня я продолжаю операционную работу на позиции Senior Coordinator for Strategy and Operations. Моя задача — сделать процессы внутри нашего офиса более эффективными. Вместе с коллегами решаем, в каких направлениях нам нужно развиваться, чтобы работать еще лучше. Также я занимаюсь фандрейзингом для наших проектов, провожу переговоры с потенциальными инвесторами.

Моя работа вписывается в общую деятельность университета. Наша команда занимается поиском решений для проблем, которые существуют в Кыргызстане. Мы фокусируемся на постоянном пребывании в регионе. Поэтому работаем на перспективу, на 50 лет вперед.

Мы не стоим на месте. После решения одной задачи сразу переходим к другой. Благодаря этому я посетил разные уголки Кыргызстана. Во время путешествий понял, что проблемы, с которыми сталкивается местное общество, универсальны. Я встречал похожие как в родной стране, так и в других.

Мы делаем хорошую работу. И я горд быть ее частью.

О Кыргызстане

В Бишкеке у меня были друзья и знакомые, поэтому переезд прошел комфортно. Первая сложность началась при поиске жилья. Многим кажется, что экспаты могут тратить на жизнь больше, но это не всегда так. Со временем я привык к тому, как здесь устроена жизнь. Когда искал квартиру во второй раз, все было намного легче.

Экспаты во всех странах испытывают одинаковые проблемы: языковой барьер, сложность в совершении покупок. Разница в том, что люди в Кыргызстане доброжелательны. Всегда найдется тот, кто поможет и подскажет.

В Бишкеке у меня были друзья и знакомые, поэтому переезд прошел комфортно

Нравится баланс между современностью и традициями. Ценю, что люди стараются сохранить культуру, историческое наследие, традиционную музыку. Это здорово.

Меня удивил контраст между Бишкеком и сельскими районами. Интересно видеть разницу в том, как живут люди, на каких диалектах они говорят.

Многие вещи в Кыргызстане мне казались новыми и при этом знакомыми. Это одна из причин, по которой я остался здесь надолго. С самого начала у меня было чувство, что я могу доверять окружающим. Чувствую себя членом комьюнити, которое сообща работает над одним делом. Люди здесь гостеприимны, вводят тебя в круг друзей и семьи.

О любимых местах и традициях

Мне нравится путешествовать по Кыргызстану. Бывал в удивительном ореховом лесу Арсланбоб, посещал Каракол — хорошее место для катания на лыжах и сноуборде.





Люблю столицу Кыргызстана. Это отличное место для жизни. Она похожа на город, в котором я вырос, близостью к горам и природе. Бишкек небольшой, в нем можно найти все, что нужно для комфортной жизни. Здесь есть разнообразие культур, еды, развлечений.

Самое любимое место — Нарын и дорога к нему. Во время поездки можно видеть, как меняется ландшафт, чувствуется свобода.

Нравится местная еда. Стараюсь попробовать как можно больше. Самые любимые блюда — плов и боорсоки.

О планах

Мне комфортно в Кыргызстане. Чувствую, что мои знания и навыки нужны здесь. Фокусируюсь на том, чтобы сделать работу на все 100%.

Я живу в стране уже больше четырех лет. Думаю, что готов к изменениям. Это может быть новая позиция в Кыргызстане или переезд в другую страну. Многие решения я принимаю спонтанно, поэтому пока не знаю, что будет в будущем.