Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mne-nravitsya-balans-mezhdu-sovremennost-yu-i-tradiciyami-ekspat-iz-kanady-o-zhizni-v-kyrgyzstane
«Мне нравится баланс между современностью и традициями», — экспат из Канады о жизни в Кыргызстане
30

Самир Досса

33 года, город — Бишкек, Sr. Coordinator, Strategy and Operations, University of Central Asia, @sameerdossa

Главная
/
Люди WE
/
Неравнодушные гости

24.10.2021

«Мне нравится баланс между современностью и традициями», — экспат из Канады о жизни в Кыргызстане

Самир Досса живет в Кыргызстане больше четырех лет. За это время он познакомился с местной культурой, традициями и укладом жизни. Мы решили узнать, что удивило и заинтересовало иностранца больше всего.


WhatsApp Image 2022-10-24 at 10.30.26.jpeg

О себе

Я родился и вырос в Калгари, Канада. Учился University of Calgary в области экономики, но понял, что мне хочется изучать что-то более практическое. Попробовав разные направления, остановился на программе International Development Studies. Мы изучали такие темы, как культурные практики, история, языки с фокусом на страны Азии и Африки.

Профессиональную карьеру начал на позиции IT-консультанта в нефтяной компании. Через некоторое время проект закрыли. После работы в разных сферах я уехал в Восточную Африку. Около года развивал проект в Танзании. Занимался производством и продажей товаров на локальном и международом уровнях.

Вернувшись в Канаду, начал работу в Aga Khan Foundation Canada. Отвечал за развитие International Youth Fellowship Program — программы, спонсируемой правительством Канады. Через два года меня пригласили на позицию Policy Analyst в Aga Khan Development Network с релокацией в Афганистан.

Один из проектов, над которым я работал, был направлен на создание магистерской программы в области Policy Analysis для сотрудников Министерства финансов. Партнером выступал University of Central Asia — вуз, основанный при поддержке правительств Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Тогда я впервые посетил Бишкек и Нарын, где находился корпус университета.

Закончив работу в Афганистане, я вернулся в Канаду, но уже через несколько месяцев появилась возможность продолжить работу в University of Central Asia, в Бишкеке.

Мне понравилось в Кыргызстане. Меня привлекали местная культура и люди. Также заинтересовало, что работа, которую мне предлагали, была организована локальными представителями. Кыргызские коллеги всегда были компетентными, поэтому я согласился, чтобы поделиться своим опытом и приобрести новые навыки и знания.

О деятельности

Я начал работу в роли Program Officer в Research and Development Office. Занимался управлением грантами и поиском возможностей для развития наших проектов. В 2019 году University of Central Asia начал переход на новую систему финансового менеджмента, которая позволила вести более прозрачную и открытую отчетность. Это был долгий процесс, во время которого мы создавали все с нуля. Я сфокусировался на операционной части: строил стратегии для развития, отслеживал бюджеты, вносил необходимые изменения. Мы много работали нам тем, чтобы сделать новую систему комфортной для всех.

Мы стабилизировали систему и добились своих целей. Сегодня я продолжаю операционную работу на позиции Senior Coordinator for Strategy and Operations. Моя задача — сделать процессы внутри нашего офиса более эффективными. Вместе с коллегами решаем, в каких направлениях нам нужно развиваться, чтобы работать еще лучше. Также я занимаюсь фандрейзингом для наших проектов, провожу переговоры с потенциальными инвесторами.

Моя работа вписывается в общую деятельность университета. Наша команда занимается поиском решений для проблем, которые существуют в Кыргызстане. Мы фокусируемся на постоянном пребывании в регионе. Поэтому работаем на перспективу, на 50 лет вперед.

Мы не стоим на месте. После решения одной задачи сразу переходим к другой. Благодаря этому я посетил разные уголки Кыргызстана. Во время путешествий понял, что проблемы, с которыми сталкивается местное общество, универсальны. Я встречал похожие как в родной стране, так и в других.

Мы делаем хорошую работу. И я горд быть ее частью.

О Кыргызстане

В Бишкеке у меня были друзья и знакомые, поэтому переезд прошел комфортно. Первая сложность началась при поиске жилья. Многим кажется, что экспаты могут тратить на жизнь больше, но это не всегда так. Со временем я привык к тому, как здесь устроена жизнь. Когда искал квартиру во второй раз, все было намного легче.

Экспаты во всех странах испытывают одинаковые проблемы: языковой барьер, сложность в совершении покупок. Разница в том, что люди в Кыргызстане доброжелательны. Всегда найдется тот, кто поможет и подскажет.

В Бишкеке у меня были друзья и знакомые, поэтому переезд прошел комфортно

Нравится баланс между современностью и традициями. Ценю, что люди стараются сохранить культуру, историческое наследие, традиционную музыку. Это здорово.

Меня удивил контраст между Бишкеком и сельскими районами. Интересно видеть разницу в том, как живут люди, на каких диалектах они говорят.

Многие вещи в Кыргызстане мне казались новыми и при этом знакомыми. Это одна из причин, по которой я остался здесь надолго. С самого начала у меня было чувство, что я могу доверять окружающим. Чувствую себя членом комьюнити, которое сообща работает над одним делом. Люди здесь гостеприимны, вводят тебя в круг друзей и семьи.

О любимых местах и традициях

Мне нравится путешествовать по Кыргызстану. Бывал в удивительном ореховом лесу Арсланбоб, посещал Каракол — хорошее место для катания на лыжах и сноуборде.

WhatsApp Image 2022-10-24 at 09.57.47.jpeg

Люблю столицу Кыргызстана. Это отличное место для жизни. Она похожа на город, в котором я вырос, близостью к горам и природе. Бишкек небольшой, в нем можно найти все, что нужно для комфортной жизни. Здесь есть разнообразие культур, еды, развлечений.

Самое любимое место — Нарын и дорога к нему. Во время поездки можно видеть, как меняется ландшафт, чувствуется свобода.

Нравится местная еда. Стараюсь попробовать как можно больше. Самые любимые блюда — плов и боорсоки.

О планах

Мне комфортно в Кыргызстане. Чувствую, что мои знания и навыки нужны здесь. Фокусируюсь на том, чтобы сделать работу на все 100%.

Я живу в стране уже больше четырех лет. Думаю, что готов к изменениям. Это может быть новая позиция в Кыргызстане или переезд в другую страну. Многие решения я принимаю спонтанно, поэтому пока не знаю, что будет в будущем.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #канада #экспаты #иностранец #universityofcentralasia
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мишленовский шеф-повар из Франции о своей работе, званом ужине в Астане и казахстанцах
1571
53 посольства, автомобиль и путевки — чего ждать от Рождественской ярмарки в 2019 году
6861
Дипломат из Италии о жизни с детьми в Казахстане и богатых казахах
4658
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.