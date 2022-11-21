Проректор Sharda University в Узбекистане о достопримечательностях страны и удивительных людях

Сатья Вир Сингх — специалист в области образования с большим опытом. Последние несколько лет он работает в филиале Sharda University в Узбекистане. Мы поговорили с ним о стране и попросили поделиться впечатлениями.

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О себе

Я родился и вырос в Праяградже, городе, который известен близостью к священной реке Ганг. Получил степень бакалавра и магистра в двух областях: Computer Science и Art and Humanities.

Работал системным администратором в государственной школе Birla в Дохе, инженером по компьютерным наукам и системам в Air Force School, затем инструктором по информационным технологиям в Aptech LTD в Аллахабаде. После я перешел на работу с высшими учебными заведениями. Сотрудничал с NIIT Limited в Нью-Дели, Eureka Africa Group в Гане, Skyline University в Нигерии. Прежде чем присоединиться к Sharda University Uzbekistan, занимал позицию административного директора в Lovely Professional University.

У меня больше 22 лет опыта работы в ведущих образовательных учреждениях Центральной Азии, Африки, Персидского залива и Индии.

О деятельности

Я переехал в Узбекистан для профессионального роста. Слышал о Ташкенте, Самарканде и Бухаре как о туристических направлениях. Но об Узбекистане как стране, в которой идет быстрое развитие, узнал в 2018 году, когда мне позвонил консультант по вопросам образования и предложил работу в новом филиале Sharda University. Тогда я отказался от этой возможности, но через два года принял решение сменить работу. Подал заявку, и спустя некоторое время меня выбрали проректором и регистратором кампуса Sharda University Uzbekistan.

Я отвечаю за академическую и внеакадемическую деятельность, а также общее управление Sharda University Uzbekistan. В мои обязанности входит взаимодействие с контролирующими органами и аккредитационными агентствами, создание и внедрение административных политик и стандартных операционных процедур.

Об Узбекистане

Первые шесть месяцев я работал в дистанционном формате. Только в марте 2021 года у меня появилась возможность прилететь в Узбекистан. Мой рейс приземлился в аэропорту Ташкента. Далее меня ждали шесть часов пути до Андижана. Дорога пролегала высоко в горах, и было довольно холодно.

Узбекистан теплый, гостеприимный и красивый. Здесь захватывающие дух горы, снег и пейзажи.​





Ранее я не был уверен, что здесь безопасно. Но, приехав сюда, обнаружил красивую и зеленую страну. Здесь иные, отличные от Индии привычки в питании и языке. В основном люди говорят на узбекском и русском.

Мне так понравилось здесь, что уже в следующем месяце я пригласил сюда жену и сына. Им также нравится жизнь в Узбекистане. В этом году страну посетили мои родители. Они были поражены, увидев местные красоты и исторические места, в особенности города древнего Шелкового пути.

Узбекистан известен красивыми коврами и сухофруктами отличного качества. Это разнообразная страна с глубокой историей: от правителей вроде Амира, Тимура и Бабура до строительства крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного курорта «Амирсой».

Вместе с семьей я побывал в большинстве регионов Узбекистана как турист. Мы посетили Ташкент, Самарканд, Бухару, Коканд, Фергану, Чарвакское озеро, Шахрисабз и «Амирсой».

На наш взгляд, самые красивые места — «Площадь Регистан» в Самарканде, особенно ночью, когда загораются огни, и «Амирсой» в самый разгар зимы, когда в горах много снега.

О людях и традициях

Мы были свидетелями празднования Рамадана и «Ураза-байрам». Посещали традиционные торжества наших друзей из Узбекистана, участвовали в местных свадьбах. Это здорово — узнавать больше о культуре и традициях. Любим традиционные молочные продукты, а еще торты и пирожные, которые здесь готовят.





Люди в Узбекистане гостеприимны и добры. Они всегда готовы помочь любому, вне зависимости от национальности, вероисповедания или этнической принадлежности. Узбекистанцы известны дружелюбием и поддержкой.

О планах

Я наслаждаюсь своим пребыванием в стране. Нравится проводить время с коллегами по работе и друзьями. Я остаюсь здесь и буду участвовать в развитии международной системы образования Узбекистана.