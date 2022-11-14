Дух рождества и подарки: представители Ассоциации супруг Послов о Казахстане и проведении Рождественского базара

4 декабря в Астане пройдет XIII Рождественский благотворительный базар, в котором примут участие посольства 45 стран. Мы поговорили с представителями Ambassadors Spouse Association и узнали, что интересного ждет гостей в этом году.





Ленис Гарсия Корреа Барбоза, президент Ambassadors Spouse Association, супруга Посла Бразилии в Казахстане, @asa.kazakhstan

Божена Шабанович, супруга Посла Хорватии в Казахстане





О себе

Ленис. Мы живем в Казахстане с марта 2020 года. Большую часть времени провели в локдауне. Только в начале этого года начали по-настоящему узнавать страну, встречаться с людьми, бывать на мероприятиях.

Казахстан — прекрасная страна, в которой нам отлично живется. Удивила погода. Здесь впервые почувствовала, что такое минус 30 градусов. Моя родная страна находится на противоположной стороне термометра.

Казахстан — прекрасная страна, в которой нам отлично живется

Я рада, что сейчас, спустя два года, у нас снова есть возможность провести Рождественский благотворительный базар. Это уже стало нашей традицией. И ее возобновление означает, что вещи приходят в норму после локдауна.

Божена. Это мой четвертый год в Казахстане. Мне нравится страна. Она безопасна для жизни. Здесь много красивых мест. Я бывала в Шымкенте, Туркестане, Алматы и Караганде. Понравилось Боровое. В этом месте есть классный гольф-клуб, в котором любит играть мой муж. А еще там красивые озера и горы.





Я приехала в Казахстан 28 декабря. Было холодно, минус 37 градусов. Это стало шоком для меня. Но я привыкла. Знаю, что мне надеть, чтобы не замерзнуть. Еще в Казахстане большой туристический потенциал.

В этом году я буду участвовать в Рождественском благотворительном базаре второй раз. На последнем мероприятии была вовлечена в Комитет по работе с волонтерами. Много работала со студентами. Они здорово помогли нам.

Несмотря на локдаун, Ambassadors Spouse Association продолжала свою работу. Так, в прошлом году мы провели Charity Drive, во время которого помогли 35 благотворительным организациям.

О Рождественском благотворительном базаре

Божена. Мы счастливы снова провести Рожественский благотворительный базар. Его участники смогут посетить 45 стран всего за несколько часов, переходя от стенда одной страны к другой, пробуя национальную еду, напитки, разговаривая с представителями стран. К концу дня мы узнаем, какое количество пожертвований мы собрали, и передадим их благотворительным организациям.

Мы счастливы снова провести Рожественский благотворительный базар

Ленис. В этом году Рождественский благотворительный базар будет проходить 4 декабря в главном зале отеля Radisson Hotel Astana с 11:00 до 18:00. Помимо стендов посольств и благотворительных организаций, мы будем проводить большую лотерею. В этом году разыграем призы от Air Astana, Air Arabia Airlines, Freywille, Laurastar, Chef Group и не только. Кроме того, каждое посольство передаст корзину с продуктами и товарами своей страны. Это культурный аспект мероприятия, который знакомит участников с национальными традициями.





Люди могут принять участие, купив билет. Организации и компании Казахстана также могут принять участие, пожертвовав что-то в качестве приза для розыгрыша.

Божена. Мы постоянно развиваемся. Каждый год стараемся делать что-то новое: призы, блюда, артисты, которые выступают на мероприятии.

Ленис. Каждый год уникален. У нас нет магической формулы, которой мы пользуемся ежегодно. Берем опыт предыдущих мероприятий и привносим свежий взгляд. Члены комитета Ambassadors Spouse Association собирают идеи от разных участников: от посольств до университетов, которые помогают нам с волонтерами.

Божена. В 2019 году нам удалось собрать 35 миллионов тенге. Надеемся, что в этом году пожертвования будут не меньше, и мы сможем помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

Все вырученные средства Рождественского базара пойдут на помощь 35 казахстанским благотворительным организациям.