«Казахстан — мультикультурная страна, которая открыта к другим народам». Чем Астана удивила выдающихся преподавателей из США

Кейша и Трейша Торп — признанные всемирным обществом преподаватели, посетили Казахстан в качестве спикеров на фестивале Nobel Fest. В интервью для нашего издания они рассказали о своей деятельности и поделились впечатлениями.





Кейша Торп — обладательница премии Global Teacher Prize 2021 года. Соучредитель и вице-президент US Elite International

Трейша Торп — обладательница награды «Выдающийся преподаватель года» 2021 года. Соучредитель и президент US Elite International





О деятельности

Кейша. Я работаю учителем английского языка в Международной высшей школе Langley Park в Мэриленде, США. Сфера преподавания всегда интересовала меня. В детстве мы с сестрой росли в скромных условиях. Нас воспитывала бабушка. Она окончила шесть классов, и у нее не было больших финансовых возможностей для нашего обучения. Но она воспитала в нас понимание ценности образования. С каждым годом я все больше убеждаюсь, что бабушка была права.

Я поступила в колледж благодаря стипендии Track And Field. Во время учебы выступала в качестве ментора для учеников местных школ. Видела, что многие из них испытывают такие же сложности, через которые я прошла в детстве. Это смотивировало меня бороться за их права и доступ к качественному образованию. Я сменила направление учебы с «Права» на «Преподавание», так как видела необходимость в учителях, которые понимают студентов из социально-уязвимых слоев населения и могут дать им надежду и способность мечтать.

В 2021 году я стала обладателем премии Global Teacher Prize. Ее присуждает Varkey Foundation совместно с ЮНЕСКО. Эта награда призвана подчеркнуть значимость преподавателей в достижении четвертой цели в области устойчивого развития — обеспечении равного доступа к качественному образованию для всех детей.

Одна из причин, по которой выбрали меня — мои студенты. Большая часть из них — представители социально уязвимых слоев населения. Я строю доверительные отношения с ними, ставлю высокие цели. Когда дети видят, что мне действительно важно их будущее, они начинают усердно работать. Я забочусь об учениках. Во время карантина многие из них хотели уйти из школы, потому что им приходилось работать, чтобы обеспечить семью продуктами. Тогда я инициировала программу Food for Change, нашла организации-партнеров. Нам нельзя было видеться, поэтому я привозила коробки с продуктами и оставляла их у двери. Благодаря этому дети продолжили обучение.

Хороший учитель делает свою работу не только в классе, ориентируясь на оценки и достижения. Настоящий профессионал должен поддерживать детей даже тогда, когда двери школы закрыты. Удостовериться, что их окружение безопасно, что у них есть продукты и одежда. Ведь многие вещи, которые влияют на учеников, происходят вне школьной аудитории.

Трейша. На меня, как и на мою сестру, большое влияние оказали условия, в которых мы выросли. Поэтому во время обучения в колледже мы создали некоммерческую организацию US Elite International. Ее цель — дать доступ к образованию ученикам и студентам, которые не имеют для этого необходимых ресурсов.

Во время получения степени по бухгалтерскому учету я проходила практику по преподаванию. Увидела, что знания могут изменить жизнь людей. Так родилась моя страсть к преподаванию.

Сегодня мы объединили наши знания и навыки, чтобы делать мир немного лучше.

О Nobel Fest

Кейша. Исторически Nobel Fest фокусировался на инновациях в науке. Nobel Fest подчеркивает ценность профессии преподавателя и тех идей, которые несут ее представители. Сегодня Казахстан находится на перекрестке. Люди много вкладывают в образовательную систему, которая будет поддерживать преподавателей и студентов. Думаю, меня пригласили, чтобы вдохновить молодых людей и учителей, показать, что их деятельность важна для общества.





Фестиваль собирает креативных мыслителей со всего мира в одном месте и позволяет делиться экспертизой в разных сферах: от климатологии до технологий.

Трейша. За выступлениями на Nobel Fest могут следить миллионы людей по всему миру. Это по-настоящему глобальный ивент, который продвигает ценности взаимоуважения. Организаторы планируют масштабироваться в другие страны, и я надеюсь, что США в этом списке.

О Казахстане

Трейша. Мы впервые в Казахстане. Узнали о стране много нового. Нравится Астана. Это современный модернизированный город.

Кейша. В Астане классная архитектура. Недавно мы были в Опере. Это красивое здание с интересными узорами и рисунками на стенах, отражающими местные традиции. Исследуем культуру Казахстана. Пробуем новую для себя еду. Здесь гостеприимные люди. А снег стал приятным сюрпризом.

В Казахстане высокий интерес к обучению. Здесь почти 100% уровень грамотности населения. В США он меньше, так что нам есть чему у вас поучиться. Благодаря Nobel Fest страны могут взаимодействовать друг с другом и перенимать лучшие стратегии в образовании.

Трейша. В городе я слышала родную музыку с Ямайки, встречала заведения с американским фаст-фудом. Здорово, что Казахстан — мультикультурная страна, которая открыта к другим народам. Еще в местных учебных заведениях много иностранных преподавателей. Нравится, что почти все говорят на нескольких языках.

О планах

Трейша. В ближайших планах US Elite International — проведение ежегодного мероприятия Scholarship and Athletic Convention and College Fair. В этом году оно состоится на Ямайке. Обычно его посещают несколько сотен учеников и студентов, а представители американских учебных заведений рассказывают о себе и дают возможность получить стипендию прямо на месте.





В январе 2023 года проведем Global Education Teacher Summit. Приглашаем учителей из разных стран мира поделиться успешными кейсами, практиками и стратегиями. Преподаватели смогут повысить квалификацию и приобрести опыт, который поможет обучать студентов еще лучше.

Ученики и студенты всегда должны помнить, что они важны вне зависимости от их социального статуса. Продолжайте мечтать и не прекращайте идти вперед. Достичь можно всего. Единственный лимит — небо.

Преподавателям советую делать заметки при посещении мероприятий вроде Nobel Fest. Узнавайте о новых стратегиях обучения и применяйте их в своей работе. Помните, что учеба — это двойной процесс. Создавайте атмосферу, в которой студенты могут без сомнений высказывать свои идеи.