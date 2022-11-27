Где работать в Закавказье, ОАЭ, Турции и США: крупные международные компании

Рассказываем, какие компании могут быть вам интересны, если вы переехали в Закавказье, ОАЭ, Турцию или США.







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Крупнейшая компания Турции по размеру выручки. Tupras управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью 30 миллионов тонн нефти в год.

Штаб-квартира Tupras находится в провинции Коджаэли в Турции.







Компания появилась на турецком рынке в 1964 году. Насчитывает больше десяти предприятий с 2500 сотрудниками.

В состав компании входит больше 25 различных брендов, в основном это совместные предприятия с различными холдингами.

Крупнейшая автомобилестроительная компания Турции, совместное предприятие турецкого конгломерата Koç Holding и американской корпорации Ford. Компания производит легковые автомобили, грузовики, автокомплектующие.

Штаб-квартира расположена в городе Гёльджюк.

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30 крупных компаний США, в которых все хотят работать

Apple











Apple — американская корпорация, крупнейший производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, мобильных телефонов и программного обеспечения.

Штаб-квартира находится в Купертино, штат Калифорния.

Microsoft





Microsoft Corporation занимается разработкой, производством, лицензированием, поддержкой и продажей компьютерного программного обеспечения, бытовой электроники, персональных компьютеров. Была основана 4 апреля 1975 года Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.

Amazon





Компания основана в 1994 году, базируется в Сиэтле и имеет штат в 750 000 сотрудников. Основатель — Джефф Безос.

Amazon известна благодаря своим технологическим инновациям. Это крупнейшая интернет-компания по доходам в мире, второй по величине частный работодатель в Соединенных Штатах.

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Первый в Грузии финтех-стартап для управления бюджетом. На сегодняшний день компания работает с четырьмя банками: Bank of Georgia, Terabank, BasisBank, Liberty.

Американская IT-компания была основана в 1993 году. А в 2020 году предприятие вышло на грузинский рынок.

EPAM Systems работает в области разработки программного обеспечения. В 2021 году компания была добавлена в S&P 500 и включена в список компаний Forbes Global 2000.

Еще одна компания в IT-сфере, которая работает в Грузии. Основана 20 лет назад в США и зарегистрирована в Кремниевой долине. Насчитывает 1000 сотрудников и 23 офиса по всему миру.

В начале 2022 года открыла офис в Тбилиси.

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DHL











DHL — международная компания экспресс-доставки грузов и документов. Компания была основана в Сан-Франциско в 1969 году. DHL работает в более чем 220 странах, в том числе и в ОАЭ. Есть офис в Дубае.

Guardian Wealth Management





Guardian Wealth Management — глобальная компания по управлению финансами. Она была основана в Великобритании почти 20 лет назад.

Компания предоставляет клиентам по всему миру услуги по финансовому планированию жизни. Есть представительство и в Дубае.

Google





Представительство Google в ОАЭ расположено в одном из самых респектабельных районов города Дубай. Здесь есть специалисты из разных стран, которые готовы к продуктивной работе и максимальному творчеству. Компания придерживается своего главного корпоративного принципа — обеспечивать сотрудникам комфортные условия не только для работы, но и для общего отдыха и восстановления сил.

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