30 крупных компаний США, в которых все хотят работать

Собрали список из 30 компаний в США, где можно построить отличную карьеру.





Apple











Apple — американская корпорация, крупнейший производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, мобильных телефонов и программного обеспечения.

Штаб-квартира находится в Купертино, штат Калифорния.





Microsoft



Microsoft Corporation занимается разработкой, производством, лицензированием, поддержкой и продажей компьютерного программного обеспечения, бытовой электроники, персональных компьютеров. Была основана 4 апреля 1975 года Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.





Amazon



Компания основана в 1994 году, базируется в Сиэтле и имеет штат в 750 000 сотрудников. Основатель — Джефф Безос.

Amazon известна благодаря своим технологическим инновациям. Это крупнейшая интернет-компания по доходам в мире, второй по величине частный работодатель в Соединенных Штатах.





Alphabet



Холдинг основан в 2015 году в Калифорнии Сергеем Брином и Ларри Пейджем.

Alphabet — это «коллекция» компаний, самая крупная из которых Google Inc. В 2015 году все акции Google были преобразованы в акции Alphabet, а в 2016 она была признана самой крупной компанией в мире по рыночной капитализации.

В январе 2020 года рыночная стоимость Alphabet впервые достигла триллиона долларов.





Meta

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Компания основана в 2004 году, владеет крупнейшей социальной сетью с одноименным названием и популярными сервисами Instagram и WhatsApp. Один из основателей компании — Марк Цукерберг.

Компания не только задает тренды в сфере социальных сетей и создает умные гаджеты, но и усиленно занимается разработкой новейших технологий.





Tesla



Tesla производит электромобили и решения для хранения электрической энергии. Компания была основана не Илоном Маском, а Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом еще в 2003 году.





Berkshire Hathaway



Одна из крупнейших холдинговых компаний мира с капитализацией в несколько сотен миллиардов. Berkshire Hathaway проявляет активность в таких сферах как страхование, розничная торговля, кредитно-финансовые услуги, телекоммуникациии.





Visa



Visa — это первая финтех-компания в мире, которая была создана более 60 лет назад. Основатель компании — Ди Хок — стал революционным инноватором, который сказал, что мир может существовать без наличных денег. Именно он придумал идею платежной карты, объединив банки и дав возможность людям рассчитываться безналично в любом месте в любое время, а Visa стала ядром этой системы.





JPMorgan Chase











В течение долгого времени Chase Bank остается одним из лидеров банковской сферы США. Банк предлагает большое количество услуг для физических лиц.





Johnson & Johnson



Johnson & Johnson — холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру. Занимается производством лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинских оборудовании.





Walmart



Walmart — крупнейшая оптовая и розничная торговая сеть. Американская компания работает на международном рынке. Владеет более 11 700 магазинами в 28 странах мира.





Mastercard



Mastercard объединяет 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Штаб находится в штате Нью-Йорк, США.

Основная деятельность — обработка платежей между банками.





UnitedHealth Group











UnitedHealth Group — крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 миллионов клиентов в США и других странах.

В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год заняла 21 место.





Walt Disney Company



Disney была основана в 1923 году братьями Уолтом и Роем Диснеем как Disney Brothers Studio. В 1986 году была переименована на The Walt Disney Company.





Bank of America



Один из крупнейших банков страны предоставляет услуги как для бизнеса, так и для частных лиц. Преимущества наличия личного счета в Bank of America: возможность осуществления денежных международных переводов при минимальных убытках.





NVIDIA



NVIDIA — крупная мировая технологическая компания из США. Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.





Home Depot





Home Depot — крупнейшая компания в США по розничной торговле товарами для дома и ремонта. Она управляет 478 складскими магазинами и продает более 40 000 наименований товаров.





Spotify



Служба потоковой передачи Spotify изменила то, как люди слушают музыку. Сегодня у компании более 200 миллионов пользователей, а ее рыночная оценка достигла $34 миллиарда.





PayPal Holdings



PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года стала подразделением компании eBay.





Intel



Компания занимается разработкой и производительностью электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики.

Была основана в 1957 году.





Netflix











Это американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана в 1997 году Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира Netflix находится в Лос-Гатосе, Калифорния.





Twitter



Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета.

Главный офис находится в Сан-Франциско.





Dell Technologies



Американская корпорация Dell — одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.

Основатель, председатель совета директоров и главный управляющий компании — Майкл Делл.





LinkedIn



LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Это популярный способ поиска работы для соискателей и талантливых сотрудников для компаний.

Сайт доступен на 24 языках мира. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью, Калифорния.





Oracle











Американская корпорация Oracle — это второй по величине доходов производитель программного обеспечения, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций и крупный поставщик серверного оборудования.





IBM



Американская компания IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Компания была основана в 1911 году. Сегодня представляет собой транснациональную корпорацию со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк.





Goldman Sachs Group



Американский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Goldman Sachs предлагает услуги в области инвестиционного банкинга, управления активами и инвестициями.





Wells Fargo



Wells Fargo входит в число пяти крупнейших банков страны, работает в США и Канаде. Помимо расчетных, депозитных счетов и счетов для пенсионных накоплений, банк предлагает кредитные пакеты, а также возможность взять ипотеку. Есть возможность удаленного управления счетами через интернет-банкинг и мобильное приложение.





eBay











eBay — это интернет-аукцион, в котором каждый может принять участие как в роли продавца, так и в роли покупателя. Основной способ продажи на eBay заключается в проведении торгов. Продавец назначает время начала и окончания аукциона, а товар достается тому покупателю, кто последним повысит ставку. Наряду с этим существует способ покупки и продажи без проведения торгов — Buy It Now.





HP Inc



HP Inc. — крупнейшая технологическая компания в мире, которая предлагает широкий спектр решений для удовлетворения любых потребностей клиентов: персональные компьютеры, системы печати, программное обеспечение, услуги и IT-инфраструктура.

Была создана в 2015 году. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле и других странах.