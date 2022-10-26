14 крупных компаний в Закавказье, где можно построить карьеру

Рассказываем о технологичных компаниях, которые работают в Азербайджане, Армении и Грузии.
Грузия
Optio, optio.ai
Первый в Грузии финтех-стартап для управления бюджетом. На сегодняшний день компания работает с четырьмя банками: Bank of Georgia, Terabank, BasisBank, Liberty.
EPAM Systems, epam.com
Американская IT-компания была основана в 1993 году. А в 2020 году предприятие вышло на грузинский рынок.
EPAM Systems работает в области разработки программного обеспечения. В 2021 году компания была добавлена в S&P 500 и включена в список компаний Forbes Global 2000.
Exadel, exadel.com
Еще одна компания в IT-сфере, которая работает в Грузии. Основана 20 лет назад в США и зарегистрирована в Кремниевой долине. Насчитывает 1000 сотрудников и 23 офиса по всему миру.
В начале 2022 года открыла офис в Тбилиси.
PWC Georgia, pwc.com
PricewaterhouseCoopers — мировая компания с офисами в 155 странах и более 284 000 сотрудниками.
В июле 2005 года PwC открыла офис в Тбилиси.
Deloitte and Touche, deloitte.com
Международная компания предоставляет аудиторские, налоговые, консалтинговые и финансовые услуги.
Офис в Грузии был открыт в 2001 году.
Армения
PicsАrt, picsart.com
Picsart была основана в ноябре 2011 года предпринимателем Ованнесом Авояном и программистами Артаваздом Меграбяном и Микаелом Варданяном. У приложения более 600 миллионов скачиваний и 130 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Головной офис компании расположен в Сан-Франциско, США, самый большой офис — в Ереване.
WaveAccess, wave-access.com
Это международная компания, которая предоставляет услуги по разработке программного обеспечения на заказ. WaveAccess создает инновационные программные решения и снижает риски и затраты на разработку.
Специалисты компании реализовали более 500 успешных проектов.
GG, ggtaxi.com
Компания GG основана в 2014 году. Это ведущая платформа по транспортным перевозкам на территории Армении, Грузии, России. Обеспечивает профессиональную поддержку и индивидуальный подход в выполнении потребностей клиентов.
Ernst&Young, ey.com
Ernst & Young — мировой лидер в области аудиторских, налоговых, транзакционных и консультационных услуг. По всему миру работает 135 000 сотрудников компании.
Офис в Ереване работает с 2008 года.
NVIDIA, nvidia.com
NVIDIA — крупная мировая технологическая компания из США. В апреле 2022 года бренд открыл в Ереване Исследовательский Центр.
Хайтек-гигант уже начал работу в Армении. Руководителем филиала стал Рев Лебаредян.
Азербайджан
IBM Caspian, ibm.com
Компания уже несколько лет работает в Азербайджане. Это первый офис бренда на Южном Кавказе, который был открыт в 2015 году. Работает с клиентами в сфере аналитики, облачных технологий, инфраструктурных решений.
Schlumberger, slb.com
Это одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний. Schlumberger предоставляет полный спектр услуг, включая сейсморазведку, оценку пласта, технологии и оборудование для бурения, цементирование, строительство и завершение скважин, а также управление проектами.
EY, ey.com
Британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, также предоставлена и в Азербайджане. У компании 728 офисов в 150 странах мира.
Cisco, cisco.com
Cisco Systems — американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Компания была основана в 1984 году Леном Босаком и Сэнди Лернер из Стэнфордского университета. В 2021 году офис в Азербайджане начал сотрудничество с Fa-Tech.