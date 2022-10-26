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14 крупных компаний в Закавказье, где можно построить карьеру
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Вчера в 20:38

14 крупных компаний в Закавказье, где можно построить карьеру

Рассказываем о технологичных компаниях, которые работают в Азербайджане, Армении и Грузии.


Грузия

грузия

Optio, optio.ai


Первый в Грузии финтех-стартап для управления бюджетом. На сегодняшний день компания работает с четырьмя банками: Bank of Georgia, Terabank, BasisBank, Liberty.

EPAM Systems, epam.com


Американская IT-компания была основана в 1993 году. А в 2020 году предприятие вышло на грузинский рынок.

EPAM Systems работает в области разработки программного обеспечения. В 2021 году компания была добавлена в S&P 500 и включена в список компаний Forbes Global 2000.

Exadel, exadel.com


Еще одна компания в IT-сфере, которая работает в Грузии. Основана 20 лет назад в США и зарегистрирована в Кремниевой долине. Насчитывает 1000 сотрудников и 23 офиса по всему миру.

В начале 2022 года открыла офис в Тбилиси.

PWC Georgia, pwc.com


PricewaterhouseCoopers — мировая компания с офисами в 155 странах и более 284 000 сотрудниками.

В июле 2005 года PwC открыла офис в Тбилиси.

Deloitte and Touche, deloitte.com

Международная компания предоставляет аудиторские, налоговые, консалтинговые и финансовые услуги.

Офис в Грузии был открыт в 2001 году.

Армения

Армения

PicsАrt, picsart.com


Picsart была основана в ноябре 2011 года предпринимателем Ованнесом Авояном и программистами Артаваздом Меграбяном и Микаелом Варданяном. У приложения более 600 миллионов скачиваний и 130 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Головной офис компании расположен в Сан-Франциско, США, самый большой офис — в Ереване.

WaveAccess, wave-access.com


Это международная компания, которая предоставляет услуги по разработке программного обеспечения на заказ. WaveAccess создает инновационные программные решения и снижает риски и затраты на разработку.

Специалисты компании реализовали более 500 успешных проектов.

GG, ggtaxi.com


Компания GG основана в 2014 году. Это ведущая платформа по транспортным перевозкам на территории Армении, Грузии, России. Обеспечивает профессиональную поддержку и индивидуальный подход в выполнении потребностей клиентов.

Ernst&Young, ey.com


Ernst & Young — мировой лидер в области аудиторских, налоговых, транзакционных и консультационных услуг. По всему миру работает 135 000 сотрудников компании.

Офис в Ереване работает с 2008 года.

NVIDIA, nvidia.com


NVIDIA — крупная мировая технологическая компания из США. В апреле 2022 года бренд открыл в Ереване Исследовательский Центр.

Хайтек-гигант уже начал работу в Армении. Руководителем филиала стал Рев Лебаредян.

Азербайджан


Baku

IBM Caspian, ibm.com


Компания уже несколько лет работает в Азербайджане. Это первый офис бренда на Южном Кавказе, который был открыт в 2015 году. Работает с клиентами в сфере аналитики, облачных технологий, инфраструктурных решений.

Schlumberger, slb.com


Это одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний. Schlumberger предоставляет полный спектр услуг, включая сейсморазведку, оценку пласта, технологии и оборудование для бурения, цементирование, строительство и завершение скважин, а также управление проектами.

EY, ey.com


Британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, также предоставлена и в Азербайджане. У компании 728 офисов в 150 странах мира.

Cisco, cisco.com


Cisco Systems — американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Компания была основана в 1984 году Леном Босаком и Сэнди Лернер из Стэнфордского университета. В 2021 году офис в Азербайджане начал сотрудничество с Fa-Tech.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.