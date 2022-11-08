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Coca-Cola, VakifBank, Hilton и еще 12 крупных компаний для карьеры в Турции
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Сегодня в 13:45

Coca-Cola, VakifBank, Hilton и еще 12 крупных компаний для карьеры в Турции

Рассказываем о международных компаниях в Турции, если вы планируете строить там карьеру.


Tupras

Крупнейшая компания Турции по размеру выручки. Tupras управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью 30 миллионов тонн нефти в год.

Штаб-квартира Tupras находится в провинции Коджаэли в Турции.


Coca-Cola

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Компания появилась на турецком рынке в 1964 году. Насчитывает больше десяти предприятий с 2500 сотрудниками.

В состав компании входит больше 25 различных брендов, в основном это совместные предприятия с различными холдингами.


Ford Otosan


Крупнейшая автомобилестроительная компания Турции, совместное предприятие турецкого конгломерата Koç Holding и американской корпорации Ford. Компания производит легковые автомобили, грузовики, автокомплектующие.

Штаб-квартира расположена в городе Гёльджюк.


Toyota

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Одна из баз Toyota по производству автомобилей в Европе. Компания производит модели Corolla и Toyota C-HR. Большая часть продукции экспортируется в 150 стран мира.

В настоящее время работает более 5000 человек.


VakifBank


Это третий по размеру активов турецкий банк. Имеет три международных филиала, расположенных в Нью-Йорке, Бахрейне и Арбиле. VakifBank предлагает множество услуг: ипотечный кредит, оплата счетов онлайн, осуществление переводов Swift Code за пределы Турции, переводы средств в пределах Турции в другие банки.


Nestle

nestle


Nestle — крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. В линейку продукции входит более двух тысяч брендов.

В компании в Турции работает более 3800 сотрудников.


Koç Holding


Это крупнейший финансово-промышленный конгломерат Турции, принадлежит семье Коч. Основан в 1926 году, а их штаб-квартира расположена в Стамбуле.

Koç Holding входит в список Forbes Global 2000.


Ericson

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Ericson — ведущая компания в сфере коммуникационных технологий. Свою первую телефонную линию они установили в Стамбуле еще в 1890 годах.


Oyak Renault


Компания была основана в 1969 году. Это один из крупнейших заводов Renault за пределами Западной Европы.

Расположен в провинции Бурса, в 150 километрах к югу от Стамбула.


Tofaş

Tofaş


Основанная в 1968 году, Tofaş — единственная компания в Турции, которая производит как легковые автомобили, так и легкие коммерческие автомобили.

Tofaş — это партнерство Koç Holding и Fiat Chrysler Automobiles, в котором каждый контролирует равную долю.


Hilton


Известный отель образовался в Турции в 1992 году. Компания ориентируется на деловых туристов, поэтому размещает отели в центре крупных городов, рядом с аэропортами, конференц-центрами.

Первый отел в Турции Hilton построили в городе Измир.


Arçelik A.Ş

карьера


Работает в сфере производства потребительских товаров длительного пользования, включая маркетинг и послепродажное обслуживание. Arçelik A.Ş. предлагает продукты и услуги по всему миру. Компания имеет 30 000 сотрудников в 34 странах.

Производит бытовую технику под марками Beko, Grundig, Blomberg, Arçelik. Заводы расположены в Турции, Румынии, ЮАР и Германии.


Hyundai


Компания Hyundai была основана в Турции в 1990 году. С 2002 года экспортировано больше полутора миллиона автомобилей.

Hyundai Turkey, известная как Hyundai Assan, принадлежит турецкой Kibar Group и Hyundai Motor.


Microsoft

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Компания Microsoft открыла офис в Турции в 1993 году. Стамбульский офис — один из штаб-квартир на Ближнем Востоке и в Африке. Он неоднократно был отмечен турецкой наградой Great Places to Work’ Award.

Здесь сотрудники могут найти вкусные блюда в столовой, позаниматься в тренажерном зале на территории, получить медицинскую помощь от штатного врача и немного передохнуть в комнате отдыха офиса.


Garanti BBVA


Garanti Bank — второй по величине частный банк в Турции. Предоставляет услуги во всех сферах бизнеса, включая платежные системы, розничный, коммерческий, корпоративный и инвестиционный банкинг. Без проблем оформляют счета для экспатов, а карту присылают курьером или почтой.

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