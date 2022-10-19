Meta, Google, Microsoft и еще 9 международных компаний, которые работают в ОАЭ

Делимся списком международных компании, которые открыли представительства в ОАЭ.







DHL





DHL — международная компания экспресс-доставки грузов и документов. Компания была основана в Сан-Франциско в 1969 году. DHL работает в более чем 220 странах, в том числе и в ОАЭ. Есть офис в Дубае.





Guardian Wealth Management





Guardian Wealth Management — глобальная компания по управлению финансами. Она была основана в Великобритании почти 20 лет назад.

Компания предоставляет клиентам по всему миру услуги по финансовому планированию жизни. Есть представительство и в Дубае.





Google









Представительство Google в ОАЭ расположено в одном из самых респектабельных районов города Дубай. Здесь есть специалисты из разных стран, которые готовы к продуктивной работе и максимальному творчеству. Компания придерживается своего главного корпоративного принципа — обеспечивать сотрудникам комфортные условия не только для работы, но и для общего отдыха и восстановления сил.





Digital Sapiens





Компания Digital Sapiens со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас, и филиалом в Дубае, ОАЭ, предоставляет полный набор услуг, включая дизайн и разработку веб-сайтов, маркетинг в поисковых системах, оптимизацию поисковых систем, управление репутацией в интернете и разработку мобильных приложений для устройств iPhone, iPad и Android.





Kaspersky Lab





Региональный офис, представляющий «Лабораторию Касперского» на Ближнем Востоке, расположен в Дубае. С каждым годом количество сотрудников здесь увеличивается.

Сегодня в состав «Лаборатории Касперского» в Дубае входят не только представители маркетинговых служб и продавцы, но и высококвалифицированные специалисты и технические эксперты.





Mackenzie Jones

Это одна из лучших рекрутинговых компаний в Дубае, которая была основана в Великобритании в 2006 году. С момента открытия своего офиса в ОАЭ, Mackenzie Jones постоянно привлекает лучших специалистов со всего мира для поддержки и развития бизнеса в регионе.





Microsoft





По признанию топ-менеджмента Microsoft в Дубае, региональное представительство способно решить ряд стратегических задач компании. Прежде всего, это выход на рынок Ближнего Востока и сотрудничество с инвесторами и рекламодателями без посредников.

Кроме того, развитая в Дубае инфраструктура позволяет компании активно инвестировать и развивать новые IT-направления.





Michael Page



Компания Michael page была основана в Великобритании в 1976 году Майклом Пейджем и Билли Макгрегором. В настоящее время у них есть офисы по всему миру. Занимаются бухгалтерском учетом и финансами.





Meta









Представительство Meta в Дубае расположено на территории зоны свободной торговли Dubai Internet City. Это связано с наличием всей необходимой инфраструктуры и специализированного бизнес-парка.

Из нового офиса в Дубае Meta обслуживает регион Ближнего Востока и Северной Африки, поддерживая три миллиарда пользователей по всему миру.





Robert Half

Robert Half — международная рекрутинговая фирма, базирующаяся в США и имеющая офис в Дубае. Она предоставляет услуги по подбору персонала.





United Parcel Service





United Parcel Service — одна из крупнейших логистических компаний в мире, работающая в 220 странах, в том числе и в Дубае. Компания осуществляет разные поставки автомобильным транспортом, железными дорогами, самолетами и контейнеровозами.





Ceva ECommerce

Это логистическая компания, базирующаяся в Швейцарии и осуществляющая основные операции в ОАЭ. Компания управляет более чем 1000 объектами, расположенными в более чем 160 странах по всему миру.