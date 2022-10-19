Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7ca/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7ca1199779ed3ac1ebf963ec3b6d90e2.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
meta-google-microsoft-i-esche-9-mezhdunarodnyh-kompaniy-kotorye-rabotayut-v-oae
Meta, Google, Microsoft и еще 9 международных компаний, которые работают в ОАЭ
123
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 15:45

Meta, Google, Microsoft и еще 9 международных компаний, которые работают в ОАЭ

Делимся списком международных компании, которые открыли представительства в ОАЭ.

DHL

DHL

DHL — международная компания экспресс-доставки грузов и документов. Компания была основана в Сан-Франциско в 1969 году. DHL работает в более чем 220 странах, в том числе и в ОАЭ. Есть офис в Дубае.


Guardian Wealth Management

Guardian Wealth Management — глобальная компания по управлению финансами. Она была основана в Великобритании почти 20 лет назад.

Компания предоставляет клиентам по всему миру услуги по финансовому планированию жизни. Есть представительство и в Дубае.


Google

google

Представительство Google в ОАЭ расположено в одном из самых респектабельных районов города Дубай. Здесь есть специалисты из разных стран, которые готовы к продуктивной работе и максимальному творчеству. Компания придерживается своего главного корпоративного принципа — обеспечивать сотрудникам комфортные условия не только для работы, но и для общего отдыха и восстановления сил.


Digital Sapiens

Компания Digital Sapiens со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас, и филиалом в Дубае, ОАЭ, предоставляет полный набор услуг, включая дизайн и разработку веб-сайтов, маркетинг в поисковых системах, оптимизацию поисковых систем, управление репутацией в интернете и разработку мобильных приложений для устройств iPhone, iPad и Android.


Kaspersky Lab

Kaspersky Lab

Региональный офис, представляющий «Лабораторию Касперского» на Ближнем Востоке, расположен в Дубае. С каждым годом количество сотрудников здесь увеличивается.

Сегодня в состав «Лаборатории Касперского» в Дубае входят не только представители маркетинговых служб и продавцы, но и высококвалифицированные специалисты и технические эксперты.


Mackenzie Jones

Это одна из лучших рекрутинговых компаний в Дубае, которая была основана в Великобритании в 2006 году. С момента открытия своего офиса в ОАЭ, Mackenzie Jones постоянно привлекает лучших специалистов со всего мира для поддержки и развития бизнеса в регионе.


Microsoft

Microsoft

По признанию топ-менеджмента Microsoft в Дубае, региональное представительство способно решить ряд стратегических задач компании. Прежде всего, это выход на рынок Ближнего Востока и сотрудничество с инвесторами и рекламодателями без посредников.

Кроме того, развитая в Дубае инфраструктура позволяет компании активно инвестировать и развивать новые IT-направления.


Michael Page

Компания Michael page была основана в Великобритании в 1976 году Майклом Пейджем и Билли Макгрегором. В настоящее время у них есть офисы по всему миру. Занимаются бухгалтерском учетом и финансами.


Meta

meta

Представительство Meta в Дубае расположено на территории зоны свободной торговли Dubai Internet City. Это связано с наличием всей необходимой инфраструктуры и специализированного бизнес-парка.

Из нового офиса в Дубае Meta обслуживает регион Ближнего Востока и Северной Африки, поддерживая три миллиарда пользователей по всему миру.


Robert Half

Robert Half — международная рекрутинговая фирма, базирующаяся в США и имеющая офис в Дубае. Она предоставляет услуги по подбору персонала.


United Parcel Service

United Parcel

United Parcel Service — одна из крупнейших логистических компаний в мире, работающая в 220 странах, в том числе и в Дубае. Компания осуществляет разные поставки автомобильным транспортом, железными дорогами, самолетами и контейнеровозами.


Ceva ECommerce

Это логистическая компания, базирующаяся в Швейцарии и осуществляющая основные операции в ОАЭ. Компания управляет более чем 1000 объектами, расположенными в более чем 160 странах по всему миру.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #работа #оаэ #дубай #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Образовательные стипендии и программы для женщин: бакалавриат, магистратура, MBA
3144
Жизнь и работа в Амстердаме: Мария Баекенова о переезде и карьере в KPMG
3013
Как узбеки переезжают за рубеж и строят карьеру в международных компаниях
10648
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.