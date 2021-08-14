Где работать: 45 вакансий для тех, кто ищет работу мечты

Вакансии в СМИ для тех, кто хочет работать удаленно
Главный редактор в онлайн-СМИ для детей «Эврика»
Требования:
— опыт работы в СМИ для детей
— опыт работы редактором.
Обязанности:
— продумывание рубрик и контентной стратегии
— обучение и подбор авторов текстов.
Спортивный журналист в Sports.kz
Обязанности:
— оперативное написание интервью и информационных заметок на тему казахстанского спорта.
Требования:
— опыт работа в сфере журналистики
— отличное знание русского и английского языков, казахстанского спорта.
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Компаний, которым требуются IT-специалисты
IT специалист в Halyk Finance
Обязанности:
— написание программного кода в рамках задач компании.
Требования:
— знание Java spring boot, spring data, Hibernate
— опыт работы с maven/gradle, T-SQL
— опыт разработки приложений под iOS/Android.
IT-специалист в Kolesa Group
Обязанности:
— поддержка пользователей Linux/Windows
— установка ПО и ОС.
Требования:
— базовые знания Linux (Ubuntu); VoIP.
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Вакансии для дизайнеров
Веб-дизайнер в Delta Consulting Group
Обязанности:
— создание фирменного стиля
— оформление картинок для социальных сетей
— придумывание концепции веб-дизайна
— создание качественного дизайна веб-сайтов.
Требования:
— опыт работы от 1 года
— умение работать в PhotoShop или Figma/Corel Draw, на Wordpress и/или Tilda
— наличие портфолио.
Графический дизайнер в KPMG
Обязанности:
— форматирование анкет, клиентских отчетов, корреспонденции, презентационных и раздаточных материалов
— работа с макетом, видом и удобством использования веб-сайта
— создание макетов изображений и публикаций для социальных сетей
— дизайн макетов, плакатов, презентаций и других материалов в соответствии с брендом
— решения об использовании изображений и их оптимизации в цифровом пространстве.
Требования:
— высшее образование в сфере дизайна
— опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года
— знание дизайна полиграфа, обработки изображений, предпечатной подготовки
— опытный пользователь программ Adobe
— английский Upper-Intermediate.
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Вакансии в сфере маркетинга и PR
Маркетолог в ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
Обязанности:
— планировать маркетинговые активности в Казахстане и странах Центральной Азии
— участвовать в разработке маркетингового бюджета
— заниматься продвижением продукта на рынке.
Требования:
— уметь анализировать и принимать решения
— обладать теоретическими знаниями в сфере диджитал-маркетинга
— уметь работать в режиме многозадачности
— обладать навыками копирайтинга, знать рынок, последние тренды.
Маркетолог в ТОО «Футбольный клуб Кайрат»
Обязанности:
— разработка и реализация маркетинговой стратегии клуба на сезон
— поиск и привлечение коммерческих партнеров/спонсоров для сотрудничества с клубом
— поиск дополнительных источников финансирования
— ведение документооборота отдела маркетинга клуба.
Требования:
— высшее образование: маркетинг, менеджмент
— опыт управления и продвижения одного или нескольких крупных брендов
— опыт работы с digital, применения креативных и инновационных подходов в маркетинге
— знание спортивного маркетинга, спорта в целом и футбола в частности.
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Вакансии для тех, кто умеет писать тексты
Копирайтер/SMM менеджер в Eurasian Foods
Обязанности:
— разрабатывать контент план для социальных сетей брендов компании, включая разработку идеи и написание текста
— осуществлять своевременное размещение материала на площадках
— анализировать восприятие и эффективность контента
— создавать «информационные поводы» и писать статьи для корпоративного сайта компании
— осуществлять корректорскую работу
— создавать идеи рекламных кампаний, слоганов, названий для новых брендов, продуктов, акций.
Требования:
— высшее образование в области маркетинга/журналистики
— опыт работы не менее пяти лет в области маркетинга или рекламы
— знание казахского и английского языков приветствуется.
Копирайтер в Octopus Studio
Обязанности:
— придумывать идеи, сценарии, визуальные решения
— вести образцово-показательный SMM
— тестировать креатив, подбирать новую аудиторию для постов
— готовить презентации для клиентов.
Требования:
— отличный письменный русский, знание казахского и английского будут приятным бонусом
— умение правильно описывать задачу для дизайнеров и видеоинженеров
— опыт SMM-планирования и ведения пабликов в основных социальных сетях
— креативное мышление.
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