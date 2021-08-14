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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где работать: 45 вакансий для тех, кто ищет работу мечты
15
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15.08.2020

Где работать: 45 вакансий для тех, кто ищет работу мечты

Вакансии в СМИ для тех, кто хочет работать удаленно


копирайтер

Главный редактор в онлайн-СМИ для детей «Эврика»


Требования:

— опыт работы в СМИ для детей

— опыт работы редактором.

Обязанности:

— продумывание рубрик и контентной стратегии

— обучение и подбор авторов текстов.


Спортивный журналист в Sports.kz


Обязанности:

— оперативное написание интервью и информационных заметок на тему казахстанского спорта.

Требования:

— опыт работа в сфере журналистики

— отличное знание русского и английского языков, казахстанского спорта.

Больше вакансий по ссылке.

Компаний, которым требуются IT-специалисты


работа

IT специалист в Halyk Finance


Обязанности:

— написание программного кода в рамках задач компании.

Требования:

— знание Java spring boot, spring data, Hibernate

— опыт работы с maven/gradle, T-SQL

— опыт разработки приложений под iOS/Android.


IT-специалист в Kolesa Group


Обязанности:

— поддержка пользователей Linux/Windows

— установка ПО и ОС.

Требования:

— базовые знания Linux (Ubuntu); VoIP.

Больше вакансий по ссылке.

Вакансии для дизайнеров


design


Веб-дизайнер в Delta Consulting Group


Обязанности:

— создание фирменного стиля

— оформление картинок для социальных сетей

— придумывание концепции веб-дизайна

— создание качественного дизайна веб-сайтов.

Требования:

— опыт работы от 1 года

— умение работать в PhotoShop или Figma/Corel Draw, на Wordpress и/или Tilda

— наличие портфолио.


Графический дизайнер в KPMG


Обязанности:

— форматирование анкет, клиентских отчетов, корреспонденции, презентационных и раздаточных материалов

— работа с макетом, видом и удобством использования веб-сайта

— создание макетов изображений и публикаций для социальных сетей

— дизайн макетов, плакатов, презентаций и других материалов в соответствии с брендом

— решения об использовании изображений и их оптимизации в цифровом пространстве.

Требования:

— высшее образование в сфере дизайна

— опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года

— знание дизайна полиграфа, обработки изображений, предпечатной подготовки

— опытный пользователь программ Adobe

— английский Upper-Intermediate.

Больше вакансий по ссылке.


Вакансии в сфере маркетинга и PR


campaign-creators

Маркетолог в ТОО «1С-Битрикс Казахстан»


Обязанности:

— планировать маркетинговые активности в Казахстане и странах Центральной Азии

— участвовать в разработке маркетингового бюджета

— заниматься продвижением продукта на рынке.

Требования:

— уметь анализировать и принимать решения

— обладать теоретическими знаниями в сфере диджитал-маркетинга

— уметь работать в режиме многозадачности

— обладать навыками копирайтинга, знать рынок, последние тренды.


Маркетолог в ТОО «Футбольный клуб Кайрат»


Обязанности:

— разработка и реализация маркетинговой стратегии клуба на сезон

— поиск и привлечение коммерческих партнеров/спонсоров для сотрудничества с клубом

— поиск дополнительных источников финансирования

— ведение документооборота отдела маркетинга клуба.

Требования:

— высшее образование: маркетинг, менеджмент

— опыт управления и продвижения одного или нескольких крупных брендов

— опыт работы с digital, применения креативных и инновационных подходов в маркетинге

— знание спортивного маркетинга, спорта в целом и футбола в частности.

Больше вакансий по ссылке.

Вакансии для тех, кто умеет писать тексты


копирайтинг

Копирайтер/SMM менеджер в Eurasian Foods


Обязанности:

— разрабатывать контент план для социальных сетей брендов компании, включая разработку идеи и написание текста

— осуществлять своевременное размещение материала на площадках

— анализировать восприятие и эффективность контента

— создавать «информационные поводы» и писать статьи для корпоративного сайта компании

— осуществлять корректорскую работу

— создавать идеи рекламных кампаний, слоганов, названий для новых брендов, продуктов, акций.

Требования:

— высшее образование в области маркетинга/журналистики

— опыт работы не менее пяти лет в области маркетинга или рекламы

— знание казахского и английского языков приветствуется.


Копирайтер в Octopus Studio


Обязанности:

— придумывать идеи, сценарии, визуальные решения

— вести образцово-показательный SMM

— тестировать креатив, подбирать новую аудиторию для постов

— готовить презентации для клиентов.

Требования:

— отличный письменный русский, знание казахского и английского будут приятным бонусом

— умение правильно описывать задачу для дизайнеров и видеоинженеров

— опыт SMM-планирования и ведения пабликов в основных социальных сетях

— креативное мышление.

Больше вакансий по ссылке.

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