Требуется копирайтер — 10 открытых вакансий для тех, кто умеет писать тексты

Копирайтер/SMM менеджер в Eurasian Foods





Город: Алматы

Обязанности:

— разрабатывать контент план для социальных сетей брендов компании, включая разработку идеи и написание текста

— осуществлять своевременное размещение материала на площадках

— анализировать восприятие и эффективность контента

— создавать «информационные поводы» и писать статьи для корпоративного сайта компании

— осуществлять корректорскую работу

— создавать идеи рекламных кампаний, слоганов, названий для новых брендов, продуктов, акций.

Требования:

— высшее образование в области маркетинга/журналистики

— опыт работы не менее пяти лет в области маркетинга или рекламы

— знание казахского и английского языков приветствуется.













Копирайтер в Octopus Studio





Город: Алматы

Обязанности:

— придумывать идеи, сценарии, визуальные решения

— вести образцово-показательный SMM

— тестировать креатив, подбирать новую аудиторию для постов

— готовить презентации для клиентов.

Требования:

— отличный письменный русский, знание казахского и английского будут приятным бонусом

— умение правильно описывать задачу для дизайнеров и видеоинженеров

— опыт SMM-планирования и ведения пабликов в основных социальных сетях

— креативное мышление.









Город: Алматы

— ведение новостной ленты сайта

— мониторинг казахстанских и зарубежных новостных источников

— написание новостей, рерайт новостей.

Требования:

— грамотность, логика, желание работать и расти

— погруженность в новостную повестку

— умение работать с большим потоком информации.





Копирайтер/СММ-менеджер в Khan Group





Город: Алматы

— работа в сфере строительства, проектирования и производства строительных материалов

— образование по специальности Журналистика

— умение креативно мыслить и генерить интересные идеи

— написание сценариев для видеороликов, текстов на сайт и другое

— продвижение аккаунтов в социальных сетях.

Требования:

— опыт работы от трех лет

— наличие портфолио

— понимание основ маркетинга и продаж.













SMM-менеджер, Копирайтер в Musan Digital





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— копирайтинг: составление текста, структурирование, корректировка, инфографика

— составление контент-плана, формирование постов и сториз, публикация и дальнейшая оценка эффективности

— создание и ведение рекламных кампании в Facebook и Instagram

— настройка таргетинга и формирование целевой аудитории.

Требования:

— уверенность в работе с Adobe Photoshop, Facebook Business, Instagram, Facebook, VK, Figma и Canva

— опыт работы с социальными сетями не менее двух лет.





Копирайтер в «Яндекс»

Город: удаленная работа

Обязанности:

— писать о передовых технологиях

— уметь превратить сложные темы в увлекательные посты.

Требования:

— разбираться в сложных технических концепциях и уметь писать о них как для широкой аудитории, так и для экспертов в этой области

— знание английского языка будет преимуществом

— опыт написания рекламных текстов, связанных с технологиями.





Технический копирайтер / Копирайтер для каталога в сеть «Лента»





Город: Москва, удаленная работа

Обязанности:

— наполнять товарные карточки контентом

— поддерживать актуальность товарного контента в уже заполненных карточках

— рерайт материалов от поставщиков.

Требования:

— опыт работы с аналогичным контентом

— умение работать по брифу, соблюдать сроки

— понимание специфики товарного контента

— идеальный русский язык.













SMM-специалист, копирайтер в международный IT проект YORSO.com





Город: Иннополис, удаленная работа

Обязанности:

— ведение социальных сетей: Instagram, VK, Telegram канал

— повышение популярности сайта и социальных сетей, привлечение к ним новой аудитории

— копирайтинг — написание продающих текстов;

— анализ информации, полученной от посетителей сайта и социальных сетей.

Требования:

— успешный опыт разработки контента для целевой аудитории

— интерес к IT-сервисам и инструментам онлайн продвижения

— знание программ/приложений для создания контента

— знание английского языка.









Город: Москва, удаленная работа

Обязанности:

— написание текстов для озвучки видео роликов под автотематику

— разработка креативных механик для различных каналов коммуникаций

— создание рекламных текстов для digital.

Требования:

— опыт в SMM-копирайтинге

— опыт написания статей для СМИ

— широкий кругозор в авто тематике, интерес к этой области.





Копирайтер продающих коммуникаций в «Like Центр»





Город: Москва, удаленная работа

Обязанности:

— копирайтинг продающих текстов в срок и согласно ТЗ.

Требования:

— знание основ digital-коммуникаций и умение писать продающие тексты

— умение аргументировать точку зрения и донести ее до команды

— умение думать мысль прежде, чем ее оглашать

— профильное образование и опыт работы от двух лет.