Требуется копирайтер — 10 открытых вакансий для тех, кто умеет писать тексты

Копирайтер/SMM менеджер в Eurasian Foods
Город: Алматы
Обязанности:
— разрабатывать контент план для социальных сетей брендов компании, включая разработку идеи и написание текста
— осуществлять своевременное размещение материала на площадках
— анализировать восприятие и эффективность контента
— создавать «информационные поводы» и писать статьи для корпоративного сайта компании
— осуществлять корректорскую работу
— создавать идеи рекламных кампаний, слоганов, названий для новых брендов, продуктов, акций.
Требования:
— высшее образование в области маркетинга/журналистики
— опыт работы не менее пяти лет в области маркетинга или рекламы
— знание казахского и английского языков приветствуется.
Копирайтер в Octopus Studio
Город: Алматы
Обязанности:
— придумывать идеи, сценарии, визуальные решения
— вести образцово-показательный SMM
— тестировать креатив, подбирать новую аудиторию для постов
— готовить презентации для клиентов.
Требования:
— отличный письменный русский, знание казахского и английского будут приятным бонусом
— умение правильно описывать задачу для дизайнеров и видеоинженеров
— опыт SMM-планирования и ведения пабликов в основных социальных сетях
— креативное мышление.
Журналист-копирайтер в pandaland.kz
Город: Алматы
— ведение новостной ленты сайта
— мониторинг казахстанских и зарубежных новостных источников
— написание новостей, рерайт новостей.
Требования:
— грамотность, логика, желание работать и расти
— погруженность в новостную повестку
— умение работать с большим потоком информации.
Копирайтер/СММ-менеджер в Khan Group
Город: Алматы
— работа в сфере строительства, проектирования и производства строительных материалов
— образование по специальности Журналистика
— умение креативно мыслить и генерить интересные идеи
— написание сценариев для видеороликов, текстов на сайт и другое
— продвижение аккаунтов в социальных сетях.
Требования:
— опыт работы от трех лет
— наличие портфолио
— понимание основ маркетинга и продаж.
SMM-менеджер, Копирайтер в Musan Digital
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— копирайтинг: составление текста, структурирование, корректировка, инфографика
— составление контент-плана, формирование постов и сториз, публикация и дальнейшая оценка эффективности
— создание и ведение рекламных кампании в Facebook и Instagram
— настройка таргетинга и формирование целевой аудитории.
Требования:
— уверенность в работе с Adobe Photoshop, Facebook Business, Instagram, Facebook, VK, Figma и Canva
— опыт работы с социальными сетями не менее двух лет.
Копирайтер в «Яндекс»
Город: удаленная работа
Обязанности:
— писать о передовых технологиях
— уметь превратить сложные темы в увлекательные посты.
Требования:
— разбираться в сложных технических концепциях и уметь писать о них как для широкой аудитории, так и для экспертов в этой области
— знание английского языка будет преимуществом
— опыт написания рекламных текстов, связанных с технологиями.
Технический копирайтер / Копирайтер для каталога в сеть «Лента»
Город: Москва, удаленная работа
Обязанности:
— наполнять товарные карточки контентом
— поддерживать актуальность товарного контента в уже заполненных карточках
— рерайт материалов от поставщиков.
Требования:
— опыт работы с аналогичным контентом
— умение работать по брифу, соблюдать сроки
— понимание специфики товарного контента
— идеальный русский язык.
SMM-специалист, копирайтер в международный IT проект YORSO.com
Город: Иннополис, удаленная работа
Обязанности:
— ведение социальных сетей: Instagram, VK, Telegram канал
— повышение популярности сайта и социальных сетей, привлечение к ним новой аудитории
— копирайтинг — написание продающих текстов;
— анализ информации, полученной от посетителей сайта и социальных сетей.
Требования:
— успешный опыт разработки контента для целевой аудитории
— интерес к IT-сервисам и инструментам онлайн продвижения
— знание программ/приложений для создания контента
— знание английского языка.
Рерайтер / Копирайтер / Контент-менеджер в Autodoc
Город: Москва, удаленная работа
Обязанности:
— написание текстов для озвучки видео роликов под автотематику
— разработка креативных механик для различных каналов коммуникаций
— создание рекламных текстов для digital.
Требования:
— опыт в SMM-копирайтинге
— опыт написания статей для СМИ
— широкий кругозор в авто тематике, интерес к этой области.
Копирайтер продающих коммуникаций в «Like Центр»
Город: Москва, удаленная работа
Обязанности:
— копирайтинг продающих текстов в срок и согласно ТЗ.
Требования:
— знание основ digital-коммуникаций и умение писать продающие тексты
— умение аргументировать точку зрения и донести ее до команды
— умение думать мысль прежде, чем ее оглашать
— профильное образование и опыт работы от двух лет.