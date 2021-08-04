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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Рахат», ФК «Кайрат», «1С-Битрикс» — 10 вакансий в сфере маркетинга и PR
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Сегодня в 10:55

«Рахат», ФК «Кайрат», «1С-Битрикс» — 10 вакансий в сфере маркетинга и PR

Алматы


маркетолог

Маркетолог в «АО ЛОТТЕ Рахат»

Обязанности:

— обеспечивать развитие и рост, удержание лидирующих позиций

— отслеживать товарную номенклатуру на рынке кондитерских изделий

— контролировать планы внедрения новых товаров, упаковки

— готовить предложения по формированию имиджа и фирменного стиля.

Требования:

— высшее экономическое образование или образование в сфере маркетинга

— стаж работы в маркетинговых службах не менее трех лет

— опытный пользователь ПК.


Маркетолог в ТОО «1С-Битрикс Казахстан»

Обязанности:

— планировать маркетинговые активности в Казахстане и странах Центральной Азии

— участвовать в разработке маркетингового бюджета

— заниматься продвижением продукта на рынке.

Требования:

— уметь анализировать и принимать решения

— обладать теоретическими знаниями в сфере диджитал-маркетинга

— уметь работать в режиме многозадачности

— обладать навыками копирайтинга, знать рынок, последние тренды.


Маркетолог в ТОО «Футбольный клуб Кайрат»

Обязанности:

— разработка и реализация маркетинговой стратегии клуба на сезон

— поиск и привлечение коммерческих партнеров/спонсоров для сотрудничества с клубом

— поиск дополнительных источников финансирования

— ведение документооборота отдела маркетинга клуба.

Требования:

— высшее образование: маркетинг, менеджмент

— опыт управления и продвижения одного или нескольких крупных брендов

— опыт работы с digital, применения креативных и инновационных подходов в маркетинге

— знание спортивного маркетинга, спорта в целом и футбола в частности.


Специалист по интернет-маркетингу в Kolesa Group

Обязанности:

— отвечать за прямые коммуникации через е-mail, мобильные push уведомления и личные сообщения

— заниматься стратегическим развитием каналов: автоматизацией, персонализацией, омниканальностью

— заниматься сбором контента и его отправкой: написанием текста, подбором вижуалов, написанием ТЗ дизайнерам.

Требования:

— грамотная письменная речь

— продвинутый уровень копирайтинга

— знание принципов сегментации пользовательской базы

— опыт работы с системами отправки пушей и писем

— знание KPI каналов.


Менеджер по рекламе в ТОО MAGNUM

Обязанности:

— запуск и контроль промо-акций

— запуск и контроль рекламных кампаний

— составление технических заданий в аффилированные подразделения и Агентства, в рамках проводимых Акций.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы на аналогичной позиции не менее трех лет

— стрессоустойчивость, быстрая реакция.

Нур-Султан


campaign-creators

Менеджер по маркетингу Высшей Школы государственной политики в Nazarbayev University

Обязанности:

— координирование деятельности Школы в области социальных медиа

— предоставление консультаций касательно процедур поступления в Школу, сроков подачи документов, онлайн регистрации

— разработка и поддержка сайта Школы, актуализация информации

— организация работы по привлечению потенциальных студентов.

Требования:​​​​​​​

— образование высшее профессиональное, предпочтительно наличие степени магистра: IT технологии, менеджмент, маркетинг, деловое администрирование

— опыт работы

— навыки работы в CRM системе, эффективных продаж академических программ, бюджетирования и планирования закупок, разработки маркетинговой стратегии и другие.


Маркетолог в АО «Казахтелеком»

Обязанности:

— аналитика сырых данных, хранилищ данных

— работа по презентации полученных данных, разработка моделей прогноза

— организация и координация изучения и прогнозирования спроса и объема телеком/икт услуг на корпоративном сегменте

— организация и координация анализа клиентской базы и ее сегментация.

Требования:

— стаж в области маркетинга не менее трех лет.


Маркетолог-аналитик в ТОО «Восток Инвест Group»

Обязанности:

— проведение маркетинговых исследований и анализ предпочтений потребителей

— проведение исследований рынка недвижимости и смежных рынков

— проведение исследований целевой аудитории и выработка маркетинговых стратегий

— анализ обратной связи от клиентов и конкурентной среды.

Требования:

— умение заниматься аналитической работой, собирать и обрабатывать статистические данные, составлять отчеты

— умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме

— профильное высшее образование.


SMM/Маркетолог в CrepeCafe


Обязанности:

— составление и реализация плана PR-акций и мероприятий в социальных сетях

— SMM

— создание визуального контента и написание текстов.

Требования:

— опыт работы в Adobe Illustrator/Photoshop

— знание английского приветствуется.


Маркетолог в ТОО Bilim Land

Обязанности:

— изучить поведение потребителей, сохранить лояльность действующих клиентов по отношению к продуктам компании

— поднять активность среди действующих клиентов

— работать на увеличение доверия родителей к компании

— анализировать рынок, быть в курсе тенденции.

Требования:

— желательно иметь кейсы в сфере образования

— креатив, организованность и инициативность

— знать в совершенстве казахский и русский языки

— приветствуется степень бакалавра в Журналистике, Маркетинге.

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