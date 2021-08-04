«Рахат», ФК «Кайрат», «1С-Битрикс» — 10 вакансий в сфере маркетинга и PR

Алматы
Маркетолог в «АО ЛОТТЕ Рахат»
Обязанности:
— обеспечивать развитие и рост, удержание лидирующих позиций
— отслеживать товарную номенклатуру на рынке кондитерских изделий
— контролировать планы внедрения новых товаров, упаковки
— готовить предложения по формированию имиджа и фирменного стиля.
Требования:
— высшее экономическое образование или образование в сфере маркетинга
— стаж работы в маркетинговых службах не менее трех лет
— опытный пользователь ПК.
Маркетолог в ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
Обязанности:
— планировать маркетинговые активности в Казахстане и странах Центральной Азии
— участвовать в разработке маркетингового бюджета
— заниматься продвижением продукта на рынке.
Требования:
— уметь анализировать и принимать решения
— обладать теоретическими знаниями в сфере диджитал-маркетинга
— уметь работать в режиме многозадачности
— обладать навыками копирайтинга, знать рынок, последние тренды.
Маркетолог в ТОО «Футбольный клуб Кайрат»
Обязанности:
— разработка и реализация маркетинговой стратегии клуба на сезон
— поиск и привлечение коммерческих партнеров/спонсоров для сотрудничества с клубом
— поиск дополнительных источников финансирования
— ведение документооборота отдела маркетинга клуба.
Требования:
— высшее образование: маркетинг, менеджмент
— опыт управления и продвижения одного или нескольких крупных брендов
— опыт работы с digital, применения креативных и инновационных подходов в маркетинге
— знание спортивного маркетинга, спорта в целом и футбола в частности.
Специалист по интернет-маркетингу в Kolesa Group
Обязанности:
— отвечать за прямые коммуникации через е-mail, мобильные push уведомления и личные сообщения
— заниматься стратегическим развитием каналов: автоматизацией, персонализацией, омниканальностью
— заниматься сбором контента и его отправкой: написанием текста, подбором вижуалов, написанием ТЗ дизайнерам.
Требования:
— грамотная письменная речь
— продвинутый уровень копирайтинга
— знание принципов сегментации пользовательской базы
— опыт работы с системами отправки пушей и писем
— знание KPI каналов.
Менеджер по рекламе в ТОО MAGNUM
Обязанности:
— запуск и контроль промо-акций
— запуск и контроль рекламных кампаний
— составление технических заданий в аффилированные подразделения и Агентства, в рамках проводимых Акций.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы на аналогичной позиции не менее трех лет
— стрессоустойчивость, быстрая реакция.
Нур-Султан
Менеджер по маркетингу Высшей Школы государственной политики в Nazarbayev University
Обязанности:
— координирование деятельности Школы в области социальных медиа
— предоставление консультаций касательно процедур поступления в Школу, сроков подачи документов, онлайн регистрации
— разработка и поддержка сайта Школы, актуализация информации
— организация работы по привлечению потенциальных студентов.
Требования:
— образование высшее профессиональное, предпочтительно наличие степени магистра: IT технологии, менеджмент, маркетинг, деловое администрирование
— опыт работы
— навыки работы в CRM системе, эффективных продаж академических программ, бюджетирования и планирования закупок, разработки маркетинговой стратегии и другие.
Маркетолог в АО «Казахтелеком»
Обязанности:
— аналитика сырых данных, хранилищ данных
— работа по презентации полученных данных, разработка моделей прогноза
— организация и координация изучения и прогнозирования спроса и объема телеком/икт услуг на корпоративном сегменте
— организация и координация анализа клиентской базы и ее сегментация.
Требования:
— стаж в области маркетинга не менее трех лет.
Маркетолог-аналитик в ТОО «Восток Инвест Group»
Обязанности:
— проведение маркетинговых исследований и анализ предпочтений потребителей
— проведение исследований рынка недвижимости и смежных рынков
— проведение исследований целевой аудитории и выработка маркетинговых стратегий
— анализ обратной связи от клиентов и конкурентной среды.
Требования:
— умение заниматься аналитической работой, собирать и обрабатывать статистические данные, составлять отчеты
— умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме
— профильное высшее образование.
SMM/Маркетолог в CrepeCafe
Обязанности:
— составление и реализация плана PR-акций и мероприятий в социальных сетях
— SMM
— создание визуального контента и написание текстов.
Требования:
— опыт работы в Adobe Illustrator/Photoshop
— знание английского приветствуется.
Маркетолог в ТОО Bilim Land
Обязанности:
— изучить поведение потребителей, сохранить лояльность действующих клиентов по отношению к продуктам компании
— поднять активность среди действующих клиентов
— работать на увеличение доверия родителей к компании
— анализировать рынок, быть в курсе тенденции.
Требования:
— желательно иметь кейсы в сфере образования
— креатив, организованность и инициативность
— знать в совершенстве казахский и русский языки
— приветствуется степень бакалавра в Журналистике, Маркетинге.