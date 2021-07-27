Aviata.kz, Beeline, Kolesa Group — 10 открытых вакансий для дизайнеров

Нур-Султан
Веб-дизайнер в Delta Consulting Group
Обязанности:
— создание фирменного стиля
— оформление картинок для социальных сетей
— придумывание концепции веб-дизайна
— создание качественного дизайна веб-сайтов.
Требования:
— опыт работы от 1 года
— умение работать в PhotoShop или Figma/Corel Draw, на Wordpress и/или Tilda
— наличие портфолио.
Графический дизайнер в KPMG
Обязанности:
— форматирование анкет, клиентских отчетов, корреспонденции, презентационных и раздаточных материалов
— работа с макетом, видом и удобством использования веб-сайта
— создание макетов изображений и публикаций для социальных сетей
— дизайн макетов, плакатов, презентаций и других материалов в соответствии с брендом
— решения об использовании изображений и их оптимизации в цифровом пространстве.
Требования:
— высшее образование в сфере дизайна
— опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года
— знание дизайна полиграфа, обработки изображений, предпечатной подготовки
— опытный пользователь программ Adobe
— английский Upper-Intermediate.
UI/UX дизайнер в Clockster
Обязанности:
— анализ требований от клиентов и product owners
— проектирование интерфейсов от гипотезы до готового маркета в Figma
— развитие внутренней дизайн системы
— тестирование usability продукта, предложение по улучшению UX
— проверка реализации разработчиками спроектированных интерфейсов
— проектирование интерфейсов для web, iOS и Android.
Требования:
— знание особенностей и принципов построения мобильных и веб-интерфейсов
— опыт работы в должности более 3 лет
— опыт работы в Figma
— портфолио с примерами работ дизайн-проектов и интерфейсов
— знание английского языка для общения с иностранными коллегами
— умение найти компромисс между крутым дизайном и скоростью его реализации в разработке.
Графический дизайнер в Big Dream
Обязанности:
— создание айдентики: логотипы, стили, гайдлайны)
— дизайн полиграфической продукции
— изготовление спусков для печати.
Требования:
— портфолио с логотипами, одностраничной и многостраничной полиграфией
— уверенная работа в PhotoShop, Corel Draw, Adobe InDesign
— умение готовить файлы, спуски для печати на офсете.
Графический дизайнер в «Империю меха»
Обязанности:
— создание макетов для Instagram
— дизайн наружной, внутренней рекламы, навигации и полиграфической продукции
— фотографирование, обработка фото.
Требования:
— креативный взгляд и вкус
— высокая скорость работы
— создание красивой и гармоничной картинки должно быть Вашей целью.
Алматы
UI/UX дизайнер в Aviata.kz
Обязанности:
— дизайн и проектирование разделов, фич и отдельных экранов для приложений и сайтов
— создание графических и стилистических элементов
— участие в планировании и обсуждении проектов
— работа с dev-коллегами для внедрения, развития и тестирования дизайна.
Требования:
— 2+ лет опыта работы
— портфолио с реализованными проектами
— умение построения композиции, верстки и интерфейса, работа с типографикой и цветами
— знание Human Interface Guideline, Material Design и Figma.
Графический дизайнер в DNF
Обязанности:
— разработка вижуала для социальных сетей: уметь совмещать разные объекты в единый коллаж
— разработка вижуалов для веб-сайтов
— верстка презентаций в InDesign.
Требования:
— понимание принципов адаптивного веб-дизайна
— умение работать в Photoshop и похожих инструментах, AfterEffects, Figma
— будет явным плюсом навыки работы с 3D редакторами и моделирование.
UI/UX дизайнер в ТМ Beeline
Обязанности:
— дизайн интерфейсов для сайтов, систем и мобильных устройств
— проектирование, эскизирование, прототипирование, сторителлинг
— Costumer Journeys Mapping
— понимание юзабилити, ее реализации в проекте, информационной архитектуры и UserFlow
Требования:
— высшее образование техническое, гуманитарное, или в сфере IT
— опыт работы с интернет-продуктами, разработка дизайна пользовательских интерфейсов
— знание User Centered Design, Usability, верстки CSS, HTML, JS, Less, Sass, проектирование в Sketch App, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Flinto, Principle и Adobe XD
— знание психологии восприятия, технологий разработки веб-сайтов и мобильных приложений
— опытный пользователь Android, iOS, WP.
UI/UX дизайнер в Kolesa Group
Обязанности:
— дизайн десктопной и мобильной версии сайта
— проектирование интерфейсов мобильных приложений
— составление CJM и информационных архитектур
— design review, исследования с product-менеджером, написание текстов для интерфейсов и лендингов.
Требования:
— навыки работы в Figma, Miro
— развитое продуктовое мышление: предметная область, рынок, отслеживание интерфейсных и продуктовых метрик, построение гипотез
— навыки редактуры, микро-копирайтинга и визуального дизайна: иконографика, иллюстрации, анимация интерфейса, моушен-дизайн, айдентика, брендинг, шрифтовой дизайн, 3D
— знание пользовательских исследований и аналитики, информационной архитектуры и проектировании интерфейсов.
Графический дизайнер в ДБ «Альфа-Банк»
Обязанности:
— разработка макетов маркетинговой продукции в соответствии с корпоративным стилем
— дизайн наружной рекламы, выставочных стендов, разработка баннеров, верстка и буклетов
— создание презентационных материалов для публикации, подготовка информационных материалов и обработка изображений
— дизайн имиджевых материалов, web-баннеров
— создание и монтаж креативных видео-материалов.
Требования:
— образование по специальности «Графический дизайн»
— аналогичный опыт работы
— портфолио
— знание принципов типографики и Web дизайна
— умение делать html верстку
— знание графических программ Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, CorelDraw, SketchUp, Adobe After Effects.