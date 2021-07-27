Aviata.kz, Beeline, Kolesa Group — 10 открытых вакансий для дизайнеров

Нур - Султан









Веб - дизайнер в Delta Consulting Group





Обязанности:

— создание фирменного стиля

— оформление картинок для социальных сетей

— придумывание концепции веб-дизайна

— создание качественного дизайна веб-сайтов.

Требования:

— опыт работы от 1 года

— умение работать в PhotoShop или Figma/Corel Draw, на Wordpress и/или Tilda

— наличие портфолио.







Графический дизайнер в KPMG





Обязанности:

— форматирование анкет, клиентских отчетов, корреспонденции, презентационных и раздаточных материалов

— работа с макетом, видом и удобством использования веб-сайта

— создание макетов изображений и публикаций для социальных сетей

— дизайн макетов, плакатов, презентаций и других материалов в соответствии с брендом

— решения об использовании изображений и их оптимизации в цифровом пространстве.

Требования:

— высшее образование в сфере дизайна

— опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года

— знание дизайна полиграфа, обработки изображений, предпечатной подготовки

— опытный пользователь программ Adobe

— английский Upper-Intermediate.





UI/UX дизайнер в Clockster





Обязанности:

— анализ требований от клиентов и product owners

— проектирование интерфейсов от гипотезы до готового маркета в Figma

— развитие внутренней дизайн системы

— тестирование usability продукта, предложение по улучшению UX

— проверка реализации разработчиками спроектированных интерфейсов

— проектирование интерфейсов для web, iOS и Android.

Требования:

— знание особенностей и принципов построения мобильных и веб-интерфейсов

— опыт работы в должности более 3 лет

— опыт работы в Figma

— портфолио с примерами работ дизайн-проектов и интерфейсов

— знание английского языка для общения с иностранными коллегами

— умение найти компромисс между крутым дизайном и скоростью его реализации в разработке.





Графический дизайнер в Big Dream





Обязанности:

— создание айдентики: логотипы, стили, гайдлайны)

— дизайн полиграфической продукции

— изготовление спусков для печати.

Требования:

— портфолио с логотипами, одностраничной и многостраничной полиграфией

— уверенная работа в PhotoShop, Corel Draw, Adobe InDesign

— умение готовить файлы, спуски для печати на офсете.







Графический дизайнер в «Империю меха»





Обязанности:

— создание макетов для Instagram

— дизайн наружной, внутренней рекламы, навигации и полиграфической продукции

— фотографирование, обработка фото.

Требования:

— креативный взгляд и вкус

— высокая скорость работы

— создание красивой и гармоничной картинки должно быть Вашей целью.

Алматы













Обязанности:

— дизайн и проектирование разделов, фич и отдельных экранов для приложений и сайтов

— создание графических и стилистических элементов

— участие в планировании и обсуждении проектов

— работа с dev-коллегами для внедрения, развития и тестирования дизайна.

Требования:

— 2+ лет опыта работы

— портфолио с реализованными проектами

— умение построения композиции, верстки и интерфейса, работа с типографикой и цветами

— знание Human Interface Guideline, Material Design и Figma.





Графический дизайнер в DNF





Обязанности:

— разработка вижуала для социальных сетей: уметь совмещать разные объекты в единый коллаж

— разработка вижуалов для веб-сайтов

— верстка презентаций в InDesign.

Требования:

— понимание принципов адаптивного веб-дизайна

— умение работать в Photoshop и похожих инструментах, AfterEffects, Figma

— будет явным плюсом навыки работы с 3D редакторами и моделирование.





UI/UX дизайнер в ТМ Beeline





Обязанности:

— дизайн интерфейсов для сайтов, систем и мобильных устройств

— проектирование, эскизирование, прототипирование, сторителлинг

— Costumer Journeys Mapping

— понимание юзабилити, ее реализации в проекте, информационной архитектуры и UserFlow

Требования:

— высшее образование техническое, гуманитарное, или в сфере IT

— опыт работы с интернет-продуктами, разработка дизайна пользовательских интерфейсов

— знание User Centered Design, Usability, верстки CSS, HTML, JS, Less, Sass, проектирование в Sketch App, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Flinto, Principle и Adobe XD

— знание психологии восприятия, технологий разработки веб-сайтов и мобильных приложений

— опытный пользователь Android, iOS, WP.





UI/UX дизайнер в Kolesa Group





Обязанности:

— дизайн десктопной и мобильной версии сайта

— проектирование интерфейсов мобильных приложений

— составление CJM и информационных архитектур

— design review, исследования с product-менеджером, написание текстов для интерфейсов и лендингов.

Требования:

— навыки работы в Figma, Miro

— развитое продуктовое мышление: предметная область, рынок, отслеживание интерфейсных и продуктовых метрик, построение гипотез

— навыки редактуры, микро-копирайтинга и визуального дизайна: иконографика, иллюстрации, анимация интерфейса, моушен-дизайн, айдентика, брендинг, шрифтовой дизайн, 3D

— знание пользовательских исследований и аналитики, информационной архитектуры и проектировании интерфейсов.





Графический дизайнер в ДБ «Альфа-Банк»





Обязанности:

— разработка макетов маркетинговой продукции в соответствии с корпоративным стилем

— дизайн наружной рекламы, выставочных стендов, разработка баннеров, верстка и буклетов

— создание презентационных материалов для публикации, подготовка информационных материалов и обработка изображений

— дизайн имиджевых материалов, web-баннеров

— создание и монтаж креативных видео-материалов.

Требования:

— образование по специальности «Графический дизайн»

— аналогичный опыт работы

— портфолио

— знание принципов типографики и Web дизайна

— умение делать html верстку

— знание графических программ Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, CorelDraw, SketchUp, Adobe After Effects.