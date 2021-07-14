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Sports.kz, AdMe и Independent Media: 6 вакансий в СМИ для тех, кто хочет работать удаленно
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Сегодня в 11:12

Sports.kz, AdMe и Independent Media: 6 вакансий в СМИ для тех, кто хочет работать удаленно

Собрали список вакансий для удаленной работы в крупных интернет-изданиях.


Главный редактор в онлайн-СМИ для детей «Эврика»


Научно-исследовательский институт «Эврика»занимается разработкой методик эффективного обучения. На базе разработок выпущены десятки книг, которые помогают дошкольникам и школьникам учиться эффективнее.

Требования:

— опыт работы в СМИ для детей
— опыт работы Редактором

Обязанности:

— продумывание рубрик и контентной стратегии
— обучение и подбор авторов текстов.

Спортивный журналист в Sports.kz


Казахстанский спортивный портал Sports.kz существует с 2006 года. Он регулярно удостаивался призов Национальной интернет-премии Award.kz, а в 2007 году получил звание лучшего сайта казахстанского интернета.

Обязанности:

— оперативное написание интервью и информационных заметок на тему казахстанского спорта.

Требования:

— опыт работа в сфере журналистики
— отличное знание русского и английского языков, казахстанского спорта.

Редактор новостной ленты в «Спорт-Экспресс»


«Спорт-Экспресс» — ведущее спортивное издание России. Интернет-портал ресурса ежедневно посещают миллионы человек, а газету читают в 309 городах мира.

Обязанности:

— написание новостей на сайте sport-express.ru
— мониторинг повестки дня

Требования:

— высшее/ неоконченное высшее образование и желательно — филология/ журналистика
— опыт работы не менее одного года.

Редактор новостей в «Рекон Интернешнл»


«Рекон Интернешнл» работает на рынке России с 1993 года. На данный момент компания издает специализированный журнал «ПЛАС» (Платежи. Системы. Карточки), который входит в топ изданий, посвященных бизнесу и безналичным платежам.

Обязанности:

— написание и редактирование материалов для новостной ленты в онлайн-режиме.
— анализ и обработка предоставленной информации, подготовка текстов новостей на их основе

Требования:

— опыт работы журналистом, редактором, обозревателем в информационном агентстве, деловых/специализированных изданиях или в пресс-службе компаний
— умение работать со значительными объемами информации, оперативно ориентироваться в новостном потоке.

Новостник cosmo.ru в издательский дом Independent Media


Independent Media — флагман на рынке российских СМИ. Проекты компании — это мультимедийные продукты с широкими возможностями как для читателей, так и для рекламодателей и партнеров.

Обязанности:

— написание и размещение на сайте интересных новостей о российских и зарубежных звездах шоу-бизнеса

Требования:

— отличное знание мира звезд и моды
— владение английским языком на уровне Intermediate
— опыт работы в этой тематике - от двух лет и больше.

Сценарист YouTube-проекта в The Soul Publishing


The Soul Publishing — одно из самых крупных медиа-издательств в мире. Компания развивает больше 40 уникальных проектов, среди которых AdMe, 5-Minute Crafts, Bright Side, Avocado Couple, Teen-Z и многие другие.

Обязанности:

— написание сценариев для анимационного канала

Требования:

— опыт работы журналистом, писателем, сценаристом или копирайтером
— знание английского — большое преимущество
— ориентирование в трендах англоязычного YouTube.

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