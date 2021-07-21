Kolesa Group, Clockster и Linux: 12 компаний, которым требуются IT-специалисты

Алматы
IT специалист в Halyk Finance
Обязанности:
— написание программного кода в рамках задач компании.
Требования:
— знание Java spring boot, spring data, Hibernate
— опыт работы с maven/gradle, T-SQL
— опыт разработки приложений под iOS/Android.
IT-специалист в Kolesa Group
Обязанности:
— поддержка пользователей Linux/Windows
— установка ПО и ОС.
Требования:
— базовые знания Linux (Ubuntu); VoIP.
Администратор/разработчик баз данных в Sulpak
Обязанности:
— администрирование T-SQL, AlwaysOn кластера
— создание и проведение регламентов по обслуживанию баз данных.
Требования:
— хорошее знание T-SQL — разработка запросов, хранимых процедур, триггеров
— анализ производительности запросов и их оптимизация.
QA engineer в Khan Group
Обязанности:
— разработка тестовых сценариев для тестирования
— тестирование Backend.
Требования:
— опыт работы QA Engineer от двух лет
— опыт разработки автотестов на Java.
Нур-Султан
Специалист по IT в Назарбаев интеллектуальные школы
Обязанности:
— техническая поддержка работоспособности IT-инфраструктуры и пользователей (helpdesk)
— администрирование O365, Active Directory, серверов на базе Windows Server 2012-2019, Linux Server.
Требования:
— наличие высшего образования в области информационных технологий
— наличие опыта работы по специальности не менее двух лет.
PHP Laravel Разработчик — middle/senior в Clockster
Обязанности:
— создание нового и оптимизация работы имеющегося функционала.
Требования:
— отличные знания PHP Laravel, PostgreSQL, JavaScript, Git
— четкое понимание принципов ООП.
Senior Android разработчик в UNION SERVICECOMPANY
Обязанности:
— разработка архитектуры приложения
— автоматизация рутинных процессов.
Требования:
— опыт работы в продуктовой компании
— опыт написания тестов (Robolectric, Espresso, JUnit) и работы с медиаконтентом и/или Exoplayer.
Frontend-разработчик (Middle) в Alem Educational Systems
Обязанности:
— доработка и поддержка функционала сайтов.
Требования:
— опыт разработки проекта с нуля
— опыт с любой БД, Git, Json, bootstrap.
Удаленно
Senior PHP Developer в CloudLinux
Обязанности:
— оптимизации веб-сайтов, работающих на WordPress
— анализ и разработка плагинов.
Требования:
— хорошее знание английского языка
— минимум три года опыта работы с PHP
— хорошее знание PHP, JavaScript и HTML.
Веб-программист PHP в Fix Price
Обязанности:
— разработка web-приложений под высокую нагрузку.
Требования:
— опыт разработки API
— опыт работы с фреймворком Yii2 обязателен
— знание: PHP7+, SQL, Linux, HTML, CSS, JS.
IOS-разработчик в vc.ru
Обязанности:
— разработка высоконагруженных модулей для платформы.
Требования:
— знание принципов ООП, SOLID, DRY, KISS
— уверенное знание Swift 5 и основных фреймворков (Foundation, UIKit, AVFoundation).
Разработчик C# (middle\senior) в SoftMediaLab
Обязанности:
— разработка приложений
— разработка API
— участие в Code Review.
Требования:
— знание Net, .NetCore, C#, REST API, MS SQL, PostgreSQL
— выполнить тестовое задание.