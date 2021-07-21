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Kolesa Group, Clockster и Linux: 12 компаний, которым требуются IT-специалисты
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Сегодня в 11:42

Kolesa Group, Clockster и Linux: 12 компаний, которым требуются IT-специалисты

Алматы


 работа


IT специалист в Halyk Finance


Обязанности:

— написание программного кода в рамках задач компании.

Требования:

— знание Java spring boot, spring data, Hibernate

— опыт работы с maven/gradle, T-SQL

— опыт разработки приложений под iOS/Android.


IT-специалист в Kolesa Group


Обязанности:

— поддержка пользователей Linux/Windows

— установка ПО и ОС.

Требования:

— базовые знания Linux (Ubuntu); VoIP.


Администратор/разработчик баз данных в Sulpak


Обязанности:

— администрирование T-SQL, AlwaysOn кластера

— создание и проведение регламентов по обслуживанию баз данных.

Требования:

— хорошее знание T-SQL — разработка запросов, хранимых процедур, триггеров

— анализ производительности запросов и их оптимизация.


QA engineer в Khan Group

Обязанности:

— разработка тестовых сценариев для тестирования

— тестирование Backend.

Требования:

— опыт работы QA Engineer от двух лет

— опыт разработки автотестов на Java.

Нур-Султан


 IT


Специалист по IT в Назарбаев интеллектуальные школы


Обязанности:

— техническая поддержка работоспособности IT-инфраструктуры и пользователей (helpdesk)

— администрирование O365, Active Directory, серверов на базе Windows Server 2012-2019, Linux Server.

Требования:

— наличие высшего образования в области информационных технологий

— наличие опыта работы по специальности не менее двух лет.


PHP Laravel Разработчик middle/senior в Clockster


Обязанности:

— создание нового и оптимизация работы имеющегося функционала.

Требования:

— отличные знания PHP Laravel, PostgreSQL, JavaScript, Git

— четкое понимание принципов ООП.


Senior Android разработчик в UNION SERVICECOMPANY


Обязанности:

— разработка архитектуры приложения

— автоматизация рутинных процессов.

Требования:

— опыт работы в продуктовой компании

— опыт написания тестов (Robolectric, Espresso, JUnit) и работы с медиаконтентом и/или Exoplayer.


Frontend-разработчик (Middle) в Alem Educational Systems


Обязанности:

— доработка и поддержка функционала сайтов.

Требования:

— опыт разработки проекта с нуля

— опыт с любой БД, Git, Json, bootstrap.

Удаленно


вакансии

Senior PHP Developer в CloudLinux


Обязанности:

— оптимизации веб-сайтов, работающих на WordPress

— анализ и разработка плагинов.

Требования:

— хорошее знание английского языка

— минимум три года опыта работы с PHP

— хорошее знание PHP, JavaScript и HTML.


Веб-программист PHP в Fix Price


Обязанности:

— разработка web-приложений под высокую нагрузку.

Требования:

— опыт разработки API

— опыт работы с фреймворком Yii2 обязателен

— знание: PHP7+, SQL, Linux, HTML, CSS, JS.


IOS-разработчик в vc.ru


Обязанности:

— разработка высоконагруженных модулей для платформы.

Требования:

— знание принципов ООП, SOLID, DRY, KISS

— уверенное знание Swift 5 и основных фреймворков (Foundation, UIKit, AVFoundation).


Разработчик C# (middle\senior) в SoftMediaLab


Обязанности:

— разработка приложений

— разработка API

— участие в Code Review.

Требования:

— знание Net, .NetCore, C#, REST API, MS SQL, PostgreSQL

— выполнить тестовое задание.

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