Где путешествовать в Центральной Азии: топовые места в Таджикистане, маршруты для пеших походов и не только

Рассказываем о самых интересных местах для путешествия в Центральной Азии, а также локациях для размещения.





Куда поехать в Таджикистане: 8 самых живописных мест для путешествия





Семь озер или Маргузорские озера

Расположены недалеко от города Пенджикент. Они удивляют всех насыщенным и постоянно меняющимся цветом воды. Совет от туриста: от шестого до седьмого озера лучше ходить пешком.

Фанские горы

Располагаются на юго-западе Памиро-Алая. Переводится название как «крепость» и «дающий золото». Говорят, этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.

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Самые известные маршруты для хайкинга в Центральной Азии





Кок-Жайляу, Казахстан

Кок-Жайляу — это один из самых доступных и близких к Алматы маршрутов. Плато расположено в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке на высоте от 1450 до 1740 метров над уровнем моря. Здесь также находится водопад, которым можно полюбоваться в теплое время года.

Ущелье Ала-Арча, Кыргызстан

Это один из самых популярных маршрутов в Кыргызстане, расположенный в Чуйской области. Поход в Ала-Арчу привлекает туристов своей нетронутой природой. Здесь расположены еловые леса, березовые рощи, родники с чистой водой и скалы.

Вершина Кунгурбука, Узбекистан

Это наивысшая точка одного из отрогов Чаткальского хребта, высота которой составляет 1980 метром над уровнем моря. Отсюда открывается великолепные виды. Можно полюбоваться необычным горным рельефом и насладиться чистым горным воздухом.

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10 нескучных музейных комплексов в Центральной Азии





Lumiere-Hall, Казахстан

Lumiere-Hall — это первый в Казахстане проекционный музей. Новый культурный объект оборудован самой современной техникой. Здесь можно окунуться в творчество великих художников, узнать интересные факты об их жизни, получить эстетическое удовольствие. На территории музея расположен большой проекционный зал с уютными пуфиками и мультимедийной выставкой, где можно послушать лекции про творческий жизненный путь людей из мира искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, Кыргызстан

Это одна из главных площадок для разнообразных городских арт-событий. Здесь проходят выставки работ как классиков кыргызского искусства, так и представителей современности. Коллекция музея насчитывает 18 000 экспонатов.

Музей восковых фигур в Tashkent City Park, Узбекистан

Музей восковых фигур в Tashkent City Park — это небольшая копия знаменитого музея «Мадам Тюссо» в Лондоне. Здесь можно увидеть фигуры известных персонажей и людей: Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Марка Цукерберга, капитана Джека Воробья и многих других. Музей находится в одном здании с планетарием и летающим театром.

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10 стильных отелей Таджикистана, где вы можете остановиться в путешествии





Hyatt Regency Dushanbe

Hyatt Regency Dushanbe — современный отель в центре Душанбе, расположен в деловой части города. Один из первых пятизвездочных отелей столицы Таджикистана.

Hotel Ayni

Среди приятных бонусов в Hotel Ayni бар и терраса. Помимо этого гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться бесплатным Wi-Fi на всей территории.

Sharq Hotel

Отель Sharq находится в двух с половиной километрах от центра Душанбе. Гости могут поиграть в настольный теннис, а также взять напрокат велосипеды или автомобиль.

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