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Куда поехать в Таджикистане: 8 самых живописных мест для путешествия
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Сегодня в 12:00

Куда поехать в Таджикистане: 8 самых живописных мест для путешествия

Рассказываем про самые красивые места, которые стоит посетить, если вы собираетесь в Таджикистан.


Памир


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Горная система, которая претендует на звание самого красивого места из списка. Дорога туда занимает от 12 часов на автомобиле, но прекрасные виды компенсируют долгое время поездки.

На Памире стоит посетить Ботанический Сад и Чорбог, что в переводе означает четыре сада, погулять по городу и насладиться чистым воздухом. Любители активного отдыха могут поплавать в речной воде, порыбачить, подняться в горы. Рекомендуем пройтись пешком до Хуфака, оттуда можно увидеть весь Хорог, как на ладони. А если пойти еще выше можно найти источник, который снабжает водой весь Хорог.

Советуем попробовать местное блюдо ширчай, в состав которого входит молоко, черный чай и грецкий орех.


Нурекская ГЭС

Удивит вас чистой и прохладной водой. Любителям рыбалок точно стоит здесь побывать, переночевать в палатках и даже поплавать.


Ягнобская долина

Находится более чем в 100 километрах от Душанбе. Туда ведет живописная дорога вдоль ущелий с крутыми склонами и реки. Долину стоит посетить ради красивых видов природы. Попасть туда можно и с помощью услуг туристических компаний.


Фанские горы

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Располагаются на юго-западе Памиро-Алая. Переводится название как «крепость» и «дающий золото». Говорят, этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.


Озеро Каракуль

Бессточное озеро, расположенное в северной части Памира. Крупнейшее озеро на территории Таджикистана. Можно разбить лагерь у берегов озера, поплавать и пожить в тишине наедине с природой.


Ботанический Сад в Душанбе

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Одно из самых посещаемых мест в Душанбе. Здесь можно насладится природой, узнать новые виды растений, организовать пикник, даже потренироваться или понаблюдать за павлинами.


Река Варзоб

Находится на юго-западе Таджикистана. Ее исток Гиссарский хребет. Душанбинцы часто ездят сюда, чтобы отдохнуть всей семьей, половить рыбу. Смельчаки также могут погрузиться в воду и поплавать.


Семь озер или Маргузорские озера

Расположены недалеко от города Пенджикент. Они удивляют всех насыщенным и постоянно меняющимся цветом воды. Совет от туриста: от шестого до седьмого озера лучше ходить пешком.

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