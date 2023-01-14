10 стильных отелей Таджикистана, где вы можете остановиться в путешествии

Собрали подборку классных отелей в Таджикистане с приятным дизайном и хорошими отзывами.









Dushanbe Serena Hotel находится в четырех километрах от центра города. К услугам гостей: массажный кабинет, сауна, паровая баня, SPA-центр и медицинская помощь.





Safir Business Hotel, @safirhotel.tj

Safir Business Hotel расположен в Душанбе. В отеле предоставлены все удобства для комфортного проживания.





Hyatt Regency Dushanbe, @hyattregencydushanbe

Hyatt Regency Dushanbe — современный отель в центре Душанбе, расположен в деловой части города. Один из первых пятизвездочных отелей столицы Таджикистана.





Hilton Dushanbe Hotel, @hiltondushanbehotel

Hilton Dushanbe Hotel — самый ближайший отель к аэропорту Душанбе, находится в 15 минутах от центра города. Здесь можно насладиться SPA-услугами и позаниматься спортом в фитнес зале.





Отель The Rumi Hotel & Residences расположен в столице. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и общий лаундж.







Среди приятных бонусов в Hotel Ayni бар и терраса. Помимо этого гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться бесплатным Wi-Fi на всей территории.





Hotel Lotte Palace Dushanbe, @lottepalacedushanbe

Новый отель в столице Таджикистана. Хороший сервис, услужливый персонал, вкусная еда.





Отель с хорошим расположением в Душанбе. Помимо обычных услуг предоставляет услуги аренды конференц-зала и банкетного зала.





Sharq Hotel





Отель Sharq находится в двух с половиной километрах от центра Душанбе. Гости могут поиграть в настольный теннис, а также взять напрокат велосипеды или автомобиль.





Sunrise Apart Hotel

Апарт-отель Sunrise с рестораном, общим лаунджем и бесплатным Wi-Fi находится в Душанбе. Отель уже полюбился многим туристам.