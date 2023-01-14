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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 стильных отелей Таджикистана, где вы можете остановиться в путешествии
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Сегодня в 12:30

10 стильных отелей Таджикистана, где вы можете остановиться в путешествии

Собрали подборку классных отелей в Таджикистане с приятным дизайном и хорошими отзывами.


Dushanbe Serena Hotel, @dushanbeserena

отель


Dushanbe Serena Hotel находится в четырех километрах от центра города. К услугам гостей: массажный кабинет, сауна, паровая баня, SPA-центр и медицинская помощь.


Safir Business Hotel, @safirhotel.tj

Safir Business Hotel расположен в Душанбе. В отеле предоставлены все удобства для комфортного проживания.


Hyatt Regency Dushanbe, @hyattregencydushanbe

Hyatt Regency Dushanbe — современный отель в центре Душанбе, расположен в деловой части города. Один из первых пятизвездочных отелей столицы Таджикистана.


Hilton Dushanbe Hotel, @hiltondushanbehotel

Hilton Dushanbe Hotel — самый ближайший отель к аэропорту Душанбе, находится в 15 минутах от центра города. Здесь можно насладиться SPA-услугами и позаниматься спортом в фитнес зале.


The Rumi Hotel & Residences

Отель The Rumi Hotel & Residences расположен в столице. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и общий лаундж.


Hotel Ayni, @aynihotel

отель


Среди приятных бонусов в Hotel Ayni бар и терраса. Помимо этого гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться бесплатным Wi-Fi на всей территории.


Hotel Lotte Palace Dushanbe, @lottepalacedushanbe

Новый отель в столице Таджикистана. Хороший сервис, услужливый персонал, вкусная еда.


Safo Hotel Dushanbe, @safo_hotel_dushanbe

Отель с хорошим расположением в Душанбе. Помимо обычных услуг предоставляет услуги аренды конференц-зала и банкетного зала.


Sharq Hotel

Отель Sharq находится в двух с половиной километрах от центра Душанбе. Гости могут поиграть в настольный теннис, а также взять напрокат велосипеды или автомобиль.


Sunrise Apart Hotel

Апарт-отель Sunrise с рестораном, общим лаунджем и бесплатным Wi-Fi находится в Душанбе. Отель уже полюбился многим туристам.

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#путешествия #туризм #таджикистан #душанбе #отель
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.