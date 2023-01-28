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10 нескучных музейных комплексов в Центральной Азии: музеи рыболовства, петроглифов и автомобилестроения
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Сегодня в 12:26

10 нескучных музейных комплексов в Центральной Азии: музеи рыболовства, петроглифов и автомобилестроения

Рассказываем, какие интересные и необычные музеи в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане стоит посетить. От истории до современности.


Lumiere-Hall, @lum_kz


Алматы


Город: Алматы, Казахстан


Lumiere-Hall — это первый в Казахстане проекционный музей. Новый культурный объект оборудован самой современной техникой. Здесь можно окунуться в творчество великих художников, узнать интересные факты об их жизни, получить эстетическое удовольствие. На территории музея расположен большой проекционный зал с уютными пуфиками и мультимедийной выставкой, где можно послушать лекции про творческий жизненный путь людей из мира искусства.


Национальный музей Республики Казахстан, @nationalmuseumkz


Астана


Город: Астана, Казахстан


 Национальный музей Республики Казахстан открылся летом 2014 года. Это один из самых крупных музейных комплексов в Центральной Азии, занимает площадь размером 74 000 квадратных метров. В музее проводятся экскурсии разных форматов: обзорные и тематические, философские, специальные программы в форме интерактивных занятий и игровых экскурсий.


Музей истории рыболовства


Город: Аральск, Казахстан


В городе Аральск Кызылординской области расположен Музей истории рыболовства, открытый в 2013 году. Здесь более 2000 экспонатов, рассказывающих об истории рыболовства на Аральском море. Внутренняя планировка здания обустроена так, что из основного зала посетители могут подняться на капитанский мостик старого рыболовецкого судна.


Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, @ykhlas_museum


Город: Алматы, Казахстан


Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа был открыт в 1981 году в Алматы. В музее девять залов, где представлены национальные музыкальные инструменты казахского народа, а также культуры более 50 стран мира. Здесь есть зал музыкальных инструментов тюркоязычных народов, зал музыкальных инструментов народов Азии и Африки, зал музыкальных инструментов народов Европы и другие.


Музей петроглифов


Город: Чолпон-Ата, Кыргызстан


В Музее петроглифов в Чолпон-Ате на сотнях скал сохранились наскальные рисунки размером от 30 сантиметров до 3 метров. Музей под открытым небом охватывает территорию площадью 42 гектара. Здесь можно увидеть изображения сцен охоты, сражения с животными, охотников, а также символические линии и геометрические фигуры.


Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, @aitievmuseum_


Бишкек


Город: Бишкек, Кыргызстан


Это одна из главных площадок для разнообразных городских арт-событий. Здесь проходят выставки работ как классиков кыргызского искусства, так и представителей современности. Коллекция музея насчитывает 18 000 экспонатов.


Музей восковых фигур в Tashkent City Park, @tashkentcitypark


Ташкент


Город: Ташкент, Узбекистан


Музей восковых фигур в Tashkent City Park — это небольшая копия знаменитого музея «Мадам Тюссо» в Лондоне. Здесь можно увидеть фигуры известных персонажей и людей: Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Марка Цукерберга, капитана Джека Воробья и многих других. Музей находится в одном здании с планетарием и летающим театром.


Ичан-кала


Город: Хива, Узбекистан


Ичан-кала включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это город-крепость и музей под открытым небом, сокровище Узбекистана. Комплекс вмещает многочисленные медресе, мечети, минареты, кельи, ремесленные мастерские и постоялые дворы, построенные в V-VI веках.


Музей искусств имени И.В. Савицкого


Город: Нукус, Узбекистан


Музей называют центрально-азиатским «Лувром». В коллекции фонда около 100 000 уникальных экспонатов. В музее функционируют шесть отделов: отдел изобразительного искусства, отдел археологии, массово-просветительский отдел, отдел народно-прикладного искусства, отдел реставрации, а также сектор учета и хранения.


Ташкентский политехнический музей


Город: Ташкент, Узбекистан


Музей посвященный истории развития узбекской автомобильной промышленности. Здесь можно познакомиться с историей возникновения транспорта от создания колеса и телеги до наших дней. В экспозиции представлены отреставрированные автомобили. Гости также могут совершить экскурсию в мир математики, астрономии и современных технологий, проверить свои знания на различных тренажерах.

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#образование #путешествия #музей #история #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.