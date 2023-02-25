Путешествуйте дома. Самые известные маршруты для хайкинга в Центральной Азии

Собрали подборку живописных горных маршрутов в странах Центральной Азии. Сохраняйте топовые локации для хайкинга.





Казахстан









Кок-Жайляу



Кок-Жайляу — это один из самых доступных и близких к Алматы маршрутов. Плато расположено в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке на высоте от 1450 до 1740 метров над уровнем моря. Здесь также находится водопад, которым можно полюбоваться в теплое время года.







Бутаковский водопад



По этому маршруту легко могут подниматься и взрослые, и дети. Тропы проходят через красивые и живописные локации. Туристам по дороге встречаются крытые места отдыха и скамейки. Конечная точка похода — один из самых больших водопадов, расположенных рядом с Алматы. Здесь можно послушать шум воды и насладиться видом.







Мынжылкы



Мыңжылқы в переводе с казахского языка означает «тысяча кобылиц». Это горная местность, расположенная на высоте 3000 метров над уровнем моря. С плато открывается живописный панорамный вид на ледник «Туюк-Су» и отрог «Кумбель», где расположены вершина «Локомотив», пики Зои Космодемьянской, «Молодежный», Титова. Отсюда можно также подняться на пике «Амангельды» и «Октябренок».





Пик Фурманова



По маршруту на одну из самых популярных вершин расположены качели, где можно сделать множество стильных и красивых фото. Тропа на пик Фурманова проходит через ущелье Ким-Асар. Высота вершины — 3053 метров над уровнем моря.





Пик Чимбулачка



Это одна из самых близких и доступных туристам вершин, куда можно быстро и легко добраться. Высота составляет 3450 метров над уровнем моря. Маршрут начинается от станции гондольной дороги «Комби-2». С вершины можно увидеть Ледник Богдановича, с окружающими его вершинами: пик Чкалова, пик Комсомола, пик «Физкультурник», пик «Пионер», пик «Амангельды», пик Абая, пик «Школьник», пик «Эдельвейс».







Старая японская дорога



Начало пути проходит от реки Проходная, далее необходимо идти вверх вдоль трубы по лестнице. Это живописный и несложный маршрут, который подойдет даже новичкам. Отсюда открывается красивый вид на горы Кокшокы, пик Каргалинский и Большой Алматинский пик.





Кыргызстан





Ущелье Ала-Арча



Это один из самых популярных маршрутов в Кыргызстане, расположенный в Чуйской области. Поход в Ала-Арчу привлекает туристов своей нетронутой природой. Здесь расположены еловые леса, березовые рощи, родники с чистой водой и скалы.





Ущелье Джеты-Огуз



Джеты-Огуз в переводе с кыргызского означает «Семь быков». Место получило такое название из-за скального массива из красной глины. Это своеобразная визитная карточка ущелья. В ущелье находятся бальнеологические курорты с радоновыми и сероводородными источниками, ради которых приезжают туристы.





Ущелье Чункурчак



Ущелье расположено в Чуйской области. Здесь можно полюбоваться засаженными вершинами, зелеными лугами с цветами и еловым лесом. Чункурчак хорошо подойдет практически для любого вида туризма. Здесь есть места для пикников и прогулок.





Долина Жыргалан



Горная долина расположена в восточной части Иссык-Кульской области. Туристы посещают эту местность в течение всего года. Зимой здесь можно заняться бэккантри, а летом насладиться цветением горных растений и живописными видами.







Григорьевское ущелье



Ущелье популярно из-за легкодоступности и неописуемой красоты. Здесь расположены полноводная река, три небольших озера с болотистыми берегами и несколько лесных зон. Летом в ущелье устанавливают лагерь из юрт, где можно остановиться на пару дней.





Узбекистан





Водопад Аксарсай



Водопад находится в Угам-Чаткальском национальном парке. Маршрут похода начинается в устье реки Пскем и пролегает вверх по течению реки Аксарсай, местами через рощи с вековыми орешинами. Расстояние около 15 километров.





Горное плато Пулатхан



Пулатхан — столовая гора в северо-западных отрогах Чаткальского хребта. Горное плато уникальный природный объект, овеянный легендами. Зайти на плато можно только через узкую тропу достаточную для прохода одного человека. Здесь можно увидеть горных козлов IBEX, сурков Минзбира, а также парящих орлов и грифов.





Большой Чимган



Эта вершина популярна среди любителей активного горного отдыха. Высота пика составляет 3309 метров над уровнем моря. Вершину можно увидеть прямо из города Ташкент.





Байсунтау



Здесь можно насладиться красотой дикой природы и живописными видами. На склонах хребта Байсунтау берет начало река Акдарья. Средняя высота вершин от 2500 до 3000 метров над уровнем моря.





Вершина Кунгурбука



Это наивысшая точка одного из отрогов Чаткальского хребта, высота которой составляет 1980 метром над уровнем моря. Отсюда открывается великолепные виды. Можно полюбоваться необычным горным рельефом и насладиться чистым горным воздухом.