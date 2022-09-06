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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где искать работу за рубежом: 50 сайтов в Закавказье, ОАЭ, США и Турции
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04.09.2022

Где искать работу за рубежом: 50 сайтов в Закавказье, ОАЭ, США и Турции

Большая подборка сайтов для тех, кто ищет работу за рубежом.


Где искать работу в ОАЭ: 11 полезных сайтов с актуальными вакансиями


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Chatru.com


Форум о жизни в ОАЭ для русскоговорящих. Помимо вакансий, которые не требуют знания английского и арабских языков, здесь можно найти еще много полезного.

Linkedin.com


Перед тем, как начать поиск работы через Linkedin, стоит привести в порядок ваш профиль: написать пару предложений о себе в био, добавить резюме и значок «Открыт к работе».

Bayt.com


Популярный сайт по поиску работы в ОАЭ. Здесь можно создать собственное CV и даже почитать интересные материалы на тему трудоустройства.

Еще 8 сайтов по ссылке.

15 сайтов для поиска работы в Азербайджане, Армении и Грузии


работа

Hr.am


HR.am — ресурс с самой большой пользовательской и корпоративной базой, а также ежедневным обновлением списков вакансий.

Staff.am


Это первая рабочая платформа, где компании напрямую связываются с кандидатами. Самый быстрорастущий сайт по трудоустройству и рекрутменту в Армении.

Job.banks.am


Сайт для тех, кто ищет работу в банке. Помимо этого, портал, где собраны интервью и материалы, которые облегчат знакомство с банковскими услугами.

Еще 12 сайтов по ссылке.

Где искать работу в США. 12 полезных сайтов с актуальными вакансиями


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BAZAR.club


Русскоязычная доска объявлений и каталог компаний в США. Здесь можно найти вакансии в разных категориях: от медицины до образования. В фильтрах на странице можно выбрать город и штат, который вас интересует.

Indeed


Indeed — одна из самых больших платформ, где представлены самые разные вакансии. Кандидаты могут искать работу по названию должности и местоположению, диапазону заработной платы и уровню опыта.

Monster


Для регистрации нужно создать учетную запись, используя адрес электронной почты. Кандидаты могут искать вакансии по местоположению, компании, должности.

Еще 9 сайтов по ссылке.

Как найти работу в Турции. Полезные сайты и ресурсы с вакансиями


нвм

Kariyer.net


Одна из самых известных платформ по поиску работы в стране. На сайте предоставлено большое количество вакансий в разных направлениях.

Yenibiris.com


На платформе около 10 000 вакансий, что облегчает поиск работы. Вам достаточно выбрать нужные критерии, а сайт сам подберет подходящую должность.

Cvyolla.com


У сайта интересный принцип работы: вы заполняете резюме, а оно само рассылается в различные компании.

Еще 9 сайтов по ссылке.

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