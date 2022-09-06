Где искать работу за рубежом: 50 сайтов в Закавказье, ОАЭ, США и Турции

Большая подборка сайтов для тех, кто ищет работу за рубежом.





Где искать работу в ОАЭ: 11 полезных сайтов с актуальными вакансиями









Форум о жизни в ОАЭ для русскоговорящих. Помимо вакансий, которые не требуют знания английского и арабских языков, здесь можно найти еще много полезного.

Перед тем, как начать поиск работы через Linkedin, стоит привести в порядок ваш профиль: написать пару предложений о себе в био, добавить резюме и значок «Открыт к работе».

Популярный сайт по поиску работы в ОАЭ. Здесь можно создать собственное CV и даже почитать интересные материалы на тему трудоустройства.

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15 сайтов для поиска работы в Азербайджане, Армении и Грузии









HR.am — ресурс с самой большой пользовательской и корпоративной базой, а также ежедневным обновлением списков вакансий.

Это первая рабочая платформа, где компании напрямую связываются с кандидатами. Самый быстрорастущий сайт по трудоустройству и рекрутменту в Армении.

Сайт для тех, кто ищет работу в банке. Помимо этого, портал, где собраны интервью и материалы, которые облегчат знакомство с банковскими услугами.

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Где искать работу в США. 12 полезных сайтов с актуальными вакансиями













Русскоязычная доска объявлений и каталог компаний в США. Здесь можно найти вакансии в разных категориях: от медицины до образования. В фильтрах на странице можно выбрать город и штат, который вас интересует.

Indeed — одна из самых больших платформ, где представлены самые разные вакансии. Кандидаты могут искать работу по названию должности и местоположению, диапазону заработной платы и уровню опыта.

Для регистрации нужно создать учетную запись, используя адрес электронной почты. Кандидаты могут искать вакансии по местоположению, компании, должности.

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Как найти работу в Турции. Полезные сайты и ресурсы с вакансиями













Одна из самых известных платформ по поиску работы в стране. На сайте предоставлено большое количество вакансий в разных направлениях.

На платформе около 10 000 вакансий, что облегчает поиск работы. Вам достаточно выбрать нужные критерии, а сайт сам подберет подходящую должность.

У сайта интересный принцип работы: вы заполняете резюме, а оно само рассылается в различные компании.

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