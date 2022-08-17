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Как найти работу в Турции. Полезные сайты и ресурсы с вакансиями
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Сегодня в 11:45

Как найти работу в Турции. Полезные сайты и ресурсы с вакансиями

Собрали подборку ресурсов, где вы сможете найти актуальную и подходящую вакансию для работы в Турции.


Kariyer.net

нвм

Одна из самых известных платформ по поиску работы в стране. На сайте предоставлено большое количество вакансий в разных направлениях.


Yenibiris.com


На платформе около 10 000 вакансий, что облегчает поиск работы. Вам достаточно выбрать нужные критерии, а сайт сам подберет подходящую должность.


Cvyolla.com


У сайта интересный принцип работы: вы заполняете резюме, а оно само рассылается в различные компании.


ModHotel

нвм

Если вас интересует работа в сфере гостиничного бизнеса, то эта платформа для вас. Ежедневно здесь ищут кандидатов на должности аниматоров, менеджеров и техперсонала.


Kariyerzirvesi.com


Kariyerzirvesi.com — это платформа для трудоустройства, которая с 2005 года объединяет ищущих работу и работодателей в интернет-среде. С помощью функции «загрузить резюме» вы можете быстро подать заявку на вакансии.


Elemanonline.com.tr


Сайт был основан в 2005 году. Обслуживает более 320 тысяч фирм: от крупных компаний до малых предприятий.


Indeed

нвм

Сайт, который знаком многим, представлен и в Турции.


Iskur


Iskur.gov.tr публикует сведения о вакантных местах в государственном секторе, крупных компаниях и небольших частных фирмах. Есть англоязычная версия сайта и страница на турецком языке.


SecretCV


Сайт располагает базой в восемь-девять тысяч вакансий. Есть списки популярных запросов, реклама стажировок, подборки последних объявлений.


CareerJet

работа

Поисковые инструменты платформы сканируют и обрабатывают предложения работодателей почти сотни государств. Систематизация вакансий по Турции обеспечивает доступ к 40-45 тысячам позиций.


JobsInIstanbul


На сайте предоставлены вакансий только на территории Стамбула. В основном позиции для высококвалифицированных соискателей, рабочий язык которых — английский.


Jooble


Это международный сайт поиска работы, которым ежедневно пользуются миллионы людей в 69 странах мира.

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