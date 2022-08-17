Как найти работу в Турции. Полезные сайты и ресурсы с вакансиями

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Kariyerzirvesi.com — это платформа для трудоустройства, которая с 2005 года объединяет ищущих работу и работодателей в интернет-среде. С помощью функции «загрузить резюме» вы можете быстро подать заявку на вакансии.







Сайт был основан в 2005 году. Обслуживает более 320 тысяч фирм: от крупных компаний до малых предприятий.









Сайт, который знаком многим, представлен и в Турции.







Iskur.gov.tr публикует сведения о вакантных местах в государственном секторе, крупных компаниях и небольших частных фирмах. Есть англоязычная версия сайта и страница на турецком языке.







Сайт располагает базой в восемь-девять тысяч вакансий. Есть списки популярных запросов, реклама стажировок, подборки последних объявлений.









Поисковые инструменты платформы сканируют и обрабатывают предложения работодателей почти сотни государств. Систематизация вакансий по Турции обеспечивает доступ к 40-45 тысячам позиций.







На сайте предоставлены вакансий только на территории Стамбула. В основном позиции для высококвалифицированных соискателей, рабочий язык которых — английский.







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