15 сайтов для поиска работы в Азербайджане, Армении и Грузии

Продолжаем серию статей, в которой делимся платформами по поиску работы. В этот раз собрали 15 сайтов, где вы сможете найти актуальные вакансии в Азербайджане, Армении и Грузии.





Армения





HR.am — ресурс с самой большой пользовательской и корпоративной базой, а также ежедневным обновлением списков вакансий.







Это первая рабочая платформа, где компании напрямую связываются с кандидатами. Самый быстрорастущий сайт по трудоустройству и рекрутменту в Армении.







Сайт для тех, кто ищет работу в банке. Помимо этого, портал, где собраны интервью и материалы, которые облегчат знакомство с банковскими услугами.







Здесь вы сможете найти открытые вакансий в Ереване, Гюмри и в других районах Армении напрямую от работодателей.







Это сеть, в которой зарегистрировано больше 60 000 пользователей. В Worknet.am предоставлены вакансий в сфере фриланса, IT, маркетинга.

Азербайджан





Проект hh1.az содержит обширную базу данных, воспользоваться которой могут и работодатели, и соискатели. База постоянно обновляется, появляются новые сервисы. Поэтому руководителям не составит труда подобрать квалифицированный персонал. А соискатели могут найти подходящую для себя работу в Азербайджане.







Свежие вакансии от работодателей Азербайджана. Популярный ресурс по поиску работы. Ежедневно здесь выкладывают более 100 вакансий и 150 резюме.







EJob.Az был создан с целью предоставления удобной и качественной информацией, обмена данными между работодателями и соискателями.









На сайте представлено большое количество вакансий на самые разные позиции.







Jooble — это международный сайт по поиску работы, которым ежедневно пользуются миллионы людей в 69 странах мира. Здесь вы быстро и без особых усилий сможете найти позицию, которая вас заинтересует.

Грузия





Найти работу мечты в Грузии можно на сайте HeadHunter. На данный момент на платформе представлено более 19 тысяч резюме и 700 вакансий.







Один из ведущих ресурсов, где можно найти вакансии на любой вкус по всей территории Грузии.







Популярный сайт по поиску работы в стране. Здесь даже можно создать собственное CV.









С 2000 года Flagma растет и постоянно развивается, чтобы помогать совершать выгодные сделки миллионам пользователей: продавать и покупать товары, предоставлять услуги, а также находить работу и сотрудников.







Это современный и удобный портал для трудоустройства, на котором соискатели могут напрямую связаться с работодателями. В настоящее время на сайте зарегистрировано более 6000 компаний и 132 000 резюме.