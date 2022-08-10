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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где искать работу в США. 12 полезных сайтов с актуальными вакансиями
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Наши в мире

Сегодня в 11:45

Где искать работу в США. 12 полезных сайтов с актуальными вакансиями

Сделали список из 12 ресурсов, которые помогут вам найти подходящую вакансию в США.


BAZAR.club

нвм

Русскоязычная доска объявлений и каталог компаний в США. Здесь можно найти вакансии в разных категориях: от медицины до образования. В фильтрах на странице можно выбрать город и штат, который вас интересует.


Indeed


Indeed — одна из самых больших платформ, где представлены самые разные вакансии. Кандидаты могут искать работу по названию должности и местоположению, диапазону заработной платы и уровню опыта.


Monster


Для регистрации нужно создать учетную запись, используя адрес электронной почты. Кандидаты могут искать вакансии по местоположению, компании, должности.


Glassdoor

нвм

Это удобная платформа, в которой помимо вакансии можно узнать о компании и ее корпоративной культуре. Здесь также можно прочитать отзывы от других соискателей.


Flex Jobs


Если вы в поисках удаленной работы, то Flex Jobs для вас.


LinkedIn


Социальная сеть для выявления связей и нетворкинга. Профиль LinkedIn — это ваше цифровое резюме, которое отправляется рекрутерам после того, как вы подали заявку на вакансию.


Getwork

нвм

На Getwork представлены десятки вакансии, так что каждый сможет найти что-то для себя. Использование сайта не требует платной подписки.


Snagajob


В основном Snagajob публикует почасовые вакансии в сфере здравоохранения, обслуживания клиентов, гостиничного бизнеса, розничных продаж, безопасности и доставки еды.


Layboard


Крупный русскоязычный сайт с вакансиями за рубежом. Здесь также можно обсудить разные темы в области трудоустройства.


ZipRecruiter

нвм

На сайте представлено более 9 000 000 вакансий, что выделяет его среди других ресурсов.


Craigslist


Это один из самых популярных сайтов электронных объявлений. Чтобы русскоязычному найти подходящую вакансию, достаточно написать в поиске Russian.


CareerBuilder


Каждый месяц сайт посещает около 24 миллионов соискателей. Работа для русскоговорящих на сайте ищется аналогичным образом — по ключевым словам Russian или Russian language.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.