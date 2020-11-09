Гайд для приезжего в Нур-Султане: лучшие заведения, магазины и места для отдыха

Список столичных заведений, хостелов, интересных мест, чтобы с комфортом провести время в столице Казахстана.
Куда сходить
Чем заняться в столице Казахстана, если у вас всего один день и вы хотите узнать город, купить подарок и попробовать национальную кухню. Вся информация по ссылке.
Лучшие места, куда сходить в городе, по мнению иностранцев. Об исторических районах, музеях, театрах и местах для прогулок. Какие рестораны выбирают и где покупают европейские продукты, по ссылке.
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Где жить
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Где поесть
Список ресторанов с уникальной казахской кухней. Где попробовать мороженое из шубата и казахский чизкейк.
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Где поесть морепродукты в Нур-Султане. Список ресторанов.
Где купить
Безопасная бытовая химия. Эффективные моющие средства, которые сделают уборку безопасной для вас и окружающей среды, и магазины, где их можно заказать с доставкой.
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Ремесленный сыр, хлеб и бельгийский шоколад: как в столице производят натуральные продукты.
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Где учиться
5 частных и инновационных детских садов в Нур-Султане: трехъязычие, творчество и спорт.
9 центров в Нур-Султане, чтобы подготовить ребенка к поступлению в школу и вуз.
10 школ в Нур-Султане, которые рекомендуют столичные мамы.
Автор фотографии на обложке: @salamat_ayazbay