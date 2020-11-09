Гайд для приезжего в Нур-Султане: лучшие заведения, магазины и места для отдыха

Список столичных заведений, хостелов, интересных мест, чтобы с комфортом провести время в столице Казахстана.







Куда сходить

Чем заняться в столице Казахстана, если у вас всего один день и вы хотите узнать город, купить подарок и попробовать национальную кухню. Вся информация по ссылке.





Лучшие места, куда сходить в городе, по мнению иностранцев. Об исторических районах, музеях, театрах и местах для прогулок. Какие рестораны выбирают и где покупают европейские продукты, по ссылке.







Инстаграмные места столицы: куда пойти за красивыми фотографиями.





Голубая лагуна, Розовое озеро и еще 12 мест, где отдыхают астанчане.





Где жить

Список хостелов, где остановиться, чтобы жить в центре Нур-Султана, здесь.





Где поесть

Список ресторанов с уникальной казахской кухней. Где попробовать мороженое из шубата и казахский чизкейк.





Ужин как в ресторане: 20 заведений с доставкой в Нур-Султане, если вам не хочется выходить из дома.





Где поесть морепродукты в Нур-Султане. Список ресторанов.





Где купить

Безопасная бытовая химия. Эффективные моющие средства, которые сделают уборку безопасной для вас и окружающей среды, и магазины, где их можно заказать с доставкой.





Оптики,которые дают возможность примерки дома и предлагают онлайн-консультации с врачом.





Ремесленный сыр, хлеб и бельгийский шоколад: как в столице производят натуральные продукты.





16 новых и стильных казахстанских брендов одежды и аксессуаров.





Где учиться

5 частных и инновационных детских садов в Нур-Султане: трехъязычие, творчество и спорт.





9 центров в Нур-Султане, чтобы подготовить ребенка к поступлению в школу и вуз.





10 школ в Нур-Султане, которые рекомендуют столичные мамы.





Автор фотографии на обложке: @salamat_ayazbay