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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Гайд для приезжего в Нур-Султане: лучшие заведения, магазины и места для отдыха
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Вчера в 21:48

Гайд для приезжего в Нур-Султане: лучшие заведения, магазины и места для отдыха

Список столичных заведений, хостелов, интересных мест, чтобы с комфортом провести время в столице Казахстана.


Куда сходить


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Чем заняться в столице Казахстана, если у вас всего один день и вы хотите узнать город, купить подарок и попробовать национальную кухню. Вся информация по ссылке.


Лучшие места, куда сходить в городе, по мнению иностранцев. Об исторических районах, музеях, театрах и местах для прогулок. Какие рестораны выбирают и где покупают европейские продукты, по ссылке.


Инстаграмные места столицы: куда пойти за красивыми фотографиями.


Голубая лагуна, Розовое озеро и еще 12 мест, где отдыхают астанчане.



Где жить


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Список хостелов, где остановиться, чтобы жить в центре Нур-Султана, здесь.



Где поесть


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Список ресторанов с уникальной казахской кухней. Где попробовать мороженое из шубата и казахский чизкейк.


Ужин как в ресторане: 20 заведений с доставкой в Нур-Султане, если вам не хочется выходить из дома.


Где поесть морепродукты в Нур-Султане. Список ресторанов.



Где купить


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Безопасная бытовая химия. Эффективные моющие средства, которые сделают уборку безопасной для вас и окружающей среды, и магазины, где их можно заказать с доставкой.


Оптики,которые дают возможность примерки дома и предлагают онлайн-консультации с врачом.


Ремесленный сыр, хлеб и бельгийский шоколад: как в столице производят натуральные продукты.


16 новых и стильных казахстанских брендов одежды и аксессуаров.



Где учиться


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5 частных и инновационных детских садов в Нур-Султане: трехъязычие, творчество и спорт.


9 центров в Нур-Султане, чтобы подготовить ребенка к поступлению в школу и вуз.


10 школ в Нур-Султане, которые рекомендуют столичные мамы.


Автор фотографии на обложке: @salamat_ayazbay

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