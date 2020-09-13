Ремесленный сыр, хлеб и бельгийский шоколад: как в столице производят натуральные продукты

Арман Тапашев, родной город — Костанай, экономист в нефтегазовой отрасли

Болат Тынымбаев, родной город — Кокшетау, консультант по информационной безопасности





В Астане не было удобной площади для выращивания подобного продукта, климатические условия тоже не подходили. А система гидропоники позволяет на небольшой площади получать приемлемый урожай. Мы поняли, что базилик менее прихотлив, поэтому остановились на выращивании только этого продукта.

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Айжан Утембаева, родной город — Алматы, финансовый директор, совладелец Gastronomy Lab

Анель Рзина, родной город — Алматы, главный бухгалтер, совладелец Gastronomy Lab





Я думаю, что люди забыли рецепты, по которым готовили их бабушки и мамы. Есть те, кто передают знания из поколения в поколение. Наш продукт уникален тем, что мы возобновили процесс приготовления по всем знакомым рецептам. Поколение наших бабушек помнит вкус настоящего хлеба. И мы делаем именно такой продукт. Мы используем домашнее масло. Гости, приходя в нашу кофейню, отмечают аромат настоящего хлеба.

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Алибек Назарбаев, город — Астана, директор Craft Cheese









В Турции мы замечали, что у местных принято на выходные выезжать на природу, в деревни, где они могут попробовать ремесленные сыры. У них ценится фермерская продукция. И мы хотели открыть подобный домик, где могли бы готовить сами. Ремесленный сыр — особый, здесь важна ручная работа.

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Дильнара Рыскулбекова, с. Ванновка, Южно-Казахстанская область, основатель проекта #bon!

Екатерина Плаксина, родной город — Душанбе, Таджикистан, партнер #bon!





В нашем регионе для овощей и фруктов короткий срок хранения. А наша продукция самая подходящая и полезная для организма в любое время года. Это органическая продукция, срок ее хранения — семь дней. Это говорит о том, что она ничем не обрабатывается и в ней нет консервантов. Коллеги-повара отмечают, что наша зелень не портится.

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Виктория Метихова, родной город — Тараз, владелец Kiss Chocolaterie

Айдана Мухатаева, родной город — Караганда, владелец Kiss Chocolaterie





Само сырье — шоколад — мы привозим из Бельгии. Он самый лучший на рынке, потому что бельгийцы — законодатели моды по шоколаду. Они не добавляют растительных масел, которые ухудшают вкус. Для начинок все продукты закупаем здесь, используем только самые качественные. Мяту, базилик мы сушим сами. У нас нет искусственных добавок, поэтому срок хранения наших конфет с начинкой от 4 до 5 месяцев.

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Татьяна Ивакина, родной город — Астана, маркетолог













Мы запустили высокотехнологическое оборудование для гидропонного выращивания растений без почвы. Оборудование полностью автоматизировано, нацелено на производство натуральных и полезных продуктов. Для фермы мы приобретаем только экологически чистое и качественное сырье. Затем специалисты следят за качеством сока и другой полезной продукцией. На ферме надо соблюдать температурный режим, систему полива, обеспечивать глубокую шоковую заморозку и условия хранения. Тогда продукт будет полезен для покупателей.