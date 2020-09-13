Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/9be/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/9befe8651a3851da2140017966597424.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
remeslennyy-syr-hleb-i-bel-giyskiy-shokolad-kak-v-stolice-proizvodyat-natural-nye-produkty
Ремесленный сыр, хлеб и бельгийский шоколад: как в столице производят натуральные продукты
109
/
/

Сегодня в 13:40

Ремесленный сыр, хлеб и бельгийский шоколад: как в столице производят натуральные продукты

Арман Тапашев, родной город — Костанай, экономист в нефтегазовой отрасли

Болат Тынымбаев, родной город — Кокшетау, консультант по информационной безопасности

1-63.jpg

В Астане не было удобной площади для выращивания подобного продукта, климатические условия тоже не подходили. А система гидропоники позволяет на небольшой площади получать приемлемый урожай. Мы поняли, что базилик менее прихотлив, поэтому остановились на выращивании только этого продукта.

Подробнее здесь.

Айжан Утембаева, родной город — Алматы, финансовый директор, совладелец Gastronomy Lab

Анель Рзина, родной город — Алматы, главный бухгалтер, совладелец Gastronomy Lab

DSC_9735.jpg

Я думаю, что люди забыли рецепты, по которым готовили их бабушки и мамы. Есть те, кто передают знания из поколения в поколение. Наш продукт уникален тем, что мы возобновили процесс приготовления по всем знакомым рецептам. Поколение наших бабушек помнит вкус настоящего хлеба. И мы делаем именно такой продукт. Мы используем домашнее масло. Гости, приходя в нашу кофейню, отмечают аромат настоящего хлеба.

Подробнее здесь.

Алибек Назарбаев, город — Астана, директор Craft Cheese


 20181221-WED_6018.jpg

В Турции мы замечали, что у местных принято на выходные выезжать на природу, в деревни, где они могут попробовать ремесленные сыры. У них ценится фермерская продукция. И мы хотели открыть подобный домик, где могли бы готовить сами. Ремесленный сыр — особый, здесь важна ручная работа.

Подробнее здесь.

Дильнара Рыскулбекова, с. Ванновка, Южно-Казахстанская область, основатель проекта #bon!

Екатерина Плаксина, родной город — Душанбе, Таджикистан, партнер #bon!

IMG_0663.jpeg

В нашем регионе для овощей и фруктов короткий срок хранения. А наша продукция самая подходящая и полезная для организма в любое время года. Это органическая продукция, срок ее хранения — семь дней. Это говорит о том, что она ничем не обрабатывается и в ней нет консервантов. Коллеги-повара отмечают, что наша зелень не портится.

Подробнее здесь.

Виктория Метихова, родной город — Тараз, владелец Kiss Chocolaterie

Айдана Мухатаева, родной город — Караганда, владелец Kiss Chocolaterie

20181122-WED_6672.jpg

Само сырье — шоколад — мы привозим из Бельгии. Он самый лучший на рынке, потому что бельгийцы — законодатели моды по шоколаду. Они не добавляют растительных масел, которые ухудшают вкус. Для начинок все продукты закупаем здесь, используем только самые качественные. Мяту, базилик мы сушим сами. У нас нет искусственных добавок, поэтому срок хранения наших конфет с начинкой от 4 до 5 месяцев.

Подробнее здесь.

Татьяна Ивакина, родной город — Астана, маркетолог


 e4ed8ef7-84c1-4e19-adc4-72ed78f48516.jpg

Мы запустили высокотехнологическое оборудование для гидропонного выращивания растений без почвы. Оборудование полностью автоматизировано, нацелено на производство натуральных и полезных продуктов. Для фермы мы приобретаем только экологически чистое и качественное сырье. Затем специалисты следят за качеством сока и другой полезной продукцией. На ферме надо соблюдать температурный режим, систему полива, обеспечивать глубокую шоковую заморозку и условия хранения. Тогда продукт будет полезен для покупателей.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #бизнес #производство #нурсултан #производитель
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где поесть морепродукты в Нур-Султане и Алматы: 11 ресторанов
876
Где и когда в Астане можно будет купить свежие продукты по ценам ниже рыночных
5611
ГДЕ ОБУЧИТЬСЯ: 4 МЕСТА В АСТАНЕ ДЛЯ МАМЫ С РЕБЕНКОМ
14217