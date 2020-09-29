16 новых и стильных казахстанских брендов одежды и аксессуаров





Бренд, который специализируется на продажах стильной, удобной, модной одежды. Компания работает с 2010 года и одна из самых динамично развивающихся в своей сфере. В коллекциях широкий ассортимент модных образов. Можно выбрать платья, офисный дресс-код, худи, деним, сумки и аксессуары.









Сумки и аксессуары ручной работы из экокожи. Модные шопперы можно заказать в любом цвете из палитры. На выбор шьют чехлы, монетницы, кошельки, кардхолдеры, шопперы и другие изделия. Все в классическом стиле, теплых тонов и эстетично.











ARKA — новый казахстанский бренд трендовой и классической одежды и аксессуаров. Собственное производство, премиальные ткани и отличный крой. В новой осенней коллекции можно найти кейпы из альпаки и шерсти, модные пальто, костюмы, джемперы, изделия из экокожи.









Единственный в Казахстане дизайнер очков Алия Жамантаева выпустила свою первую коллекцию в 2015 году. Популярность бренд завоевал через Instagram и дизайнерские Pop-Up Store. Знаменитые очки-кошкары с казахским орнаментом полюбились как иностранцам, так и местным ценителям креативных аксессуаров.

Есть капсульная коллекция, которая создана в коллаборации с казахстанским художником и была представлена в Милане. В каждой коллекции представлены как солнцезащитные очки, так и очки для имиджа или оптики. В данный момент Алия расширяет линейку аксессуаров, к очкам добавятся сумки, колготки и головные уборы.









Осознанное производство, стремятся к новизне и соответствию тенденциям и актуальности. Один из дизайнеров активно занимается эконаправлением, отрабатывая опытные образцы деревянных клатчей. Изделия имеют ограниченное количество и выпускаются небольшими партиями.

Кроме клатчей можно найти органические сумки, которые перерабатываются на 80%. А также кожаные сумки и аксессуары из натуральной кожи с неоэтнодекором, созданные по мотивам культуры древних кочевников.









White Flower — бренд женской одежды, который подчеркивает нежные силуэты и скрывает недостатки. Можно найти все модели — от хитового платья-накидки в пудровых оттенках до монохромной двойки.









Одежда от Amani brand — это образ современной и яркой девушки, которая занимается любимым делом и ведет активный образ жизни. Одежда подходит для ежедневных деловых встреч или посещения мероприятий. Трендовые модели, удобный крой, приятные ткани и модные расцветки.









Компания появилась в начале 2017 года. Работают с лучшими фабриками по выпуску футболок и свитшотов, а эмалированные кружки производят на заводе в Польше. Qazaq Republic — национальная айдентика в современном стиле, где каждая деталь тщательно продумана дизайнерами.

Бренд придерживается минимализма в своем стиле, а также экологических стандартов, выпуская экосумки и одежду.









Бренд, где японско-бельгийский конструктивизм и минимализм соединяются с женственностью. Одежда подчеркивает индивидуальность человека. Есть базовые нейтральные вещи, которые можно сочетать с чем-то остромодным, или вещи, которые можно отнести к классике, как строгое черное вечернее платье. Дизайнеры используют лен, натуральный хлопок и кожу.









Бренд Bibotta — для современного жителя города, который не боится быть необычным и может надеть что-то яркое, неординарное. Это человек со вкусом. Шьют футболки, топы, рубашки и платья. Одежду создает дизайнер бренда Бота Бакытжан — стилист группы Ninety One, DNA и певицы ALBA.

В сентябре 2020 года она выиграла конкурс от Samsung и выпустит лимитированное количество сумок для смартфона Galaxy Z Flip.









Украшения Gakku — это изделия ручной работы с эксклюзивным дизайном и в единственном экземпляре. Дизайнер Гакку Кузембаева в последней из коллекций предлагает приобрести моносерьги или чокер-колье, которые можно сочетать с простыми образами.









Концепт бренда — простые базовые вещи. Это качественная одежда вне трендов, которую можно носить долго. Придерживаются философии простоты и минимализма. Придумывают модели, которые подходят всем.









Бренд Hey Baby был создан в 2015 году командой подруг. Главные ценности — женственность, элегантность и интеллигентность в образе. Одежда Hey Baby — современная классика, легко трансформирующаяся в элегантный casual.









Казахстанский ювелирный бренд успешно развивается с 2010 года. Balausa Jewelry — это изделия высокого качества, красивого и оригинального дизайна, с интерпретацией национальных мотивов в современном стиле. Изделия своеобразные, красивые, изюминка есть в каждом украшении, а использование эмали придало яркость и эксклюзивность.













Бренд женской одежды Samidel открыт в 2011 году, был изначально запущен как концепт-салон. Со временем идея о создании одежды с этническими мотивами переросла в нечто большее, и сейчас Samidel — крупный магазин повседневной одежды с национальным колоритом. Первыми создали изделия с перфорацией в виде орнаментов.









«ОТТЕПЕЛЬ» — первый уличный бренд, объединяющий городские культуры Алматы и Нью-Йорка. Философия бренда символизирует внутреннюю свободу человека и творческую индивидуальность. Бренд создан для людей, независимых от стереотипов и предрассудков, любящих все краски жизни и умеющих выражать внутреннюю свободу.