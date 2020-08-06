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Где поесть морепродукты в Нур-Султане и Алматы: 11 ресторанов
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06.08.2018

Где поесть морепродукты в Нур-Султане и Алматы: 11 ресторанов

Нур-Султан


Ocean Basket, @oceanbasket.kz


Ocean Basket.jpg

Международная сеть ресторанов средиземноморской кухни, где можно заказать кальмаров, мидии, креветки и рыбу.

Средний чек: 8500 тг

Самое дорогое блюдо — Full Deck platter — 20 390 тг

Самое дешевое блюдо — Fish and Chips — 2490 тг

Адрес: ул. Сарайшык, 7

Контакты: 8 777 888 92 21


Porto Verde, @portoverde_astana

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Ресторан средиземноморской кухни с атмосферой прибрежного городка, который предлагает разнообразные блюда из морепродуктов. Во время карантина ресторан не работает.

Средний чек: 30 000 тг

Самое дорогое блюдо — устрицы — 23 000 тг / 12 штук

Самое дешевое блюдо — суп овощной с креветками — 1900 тг

Адрес: ул. Кенесары, 24

Контакты: 8 701 213 14 13


«Традициональ», @traditionalkz


«Традициональ».jpg

Ресторан, в котором подают блюда европейской кухни, в том числе блюда из морепродуктов и рыбы.

Средний чек: 10 000 тг

Самое дорогое блюдо — икра черная на льду — 19 000 тг

Самое дешевое блюдо — цезарь с креветками — 3590 тг

Адрес: ул. Туран, 33

Контакты: 8 7172 402 181


Provino, @provinoastana


Provino.jpg

Заведение предлагает блюда европейской кухни.

Средний чек: 10 000 тг

Самое дорогое блюдо — средиземноморская дорадо под соусом Ромеско — 5700 тг

Самое дешевое блюдо — брускетта с тартаром из форели — 1900 тг

Адрес: ул. Кенесары, 30

Контакты: 8 7172 998 344, 8 778 425 22 21


Felice, @felice_astana


 Felice.jpg

Итальянский ресторан, где можно попробовать устрицы и другие блюда из морепродуктов.

Средний чек: 10 000 тг

Самое дорогое блюдо — черная треска в рыбном биске с овощным тартаром — 21 000 тг

Самое дешевое блюдо — средиземноморская похлебка из белой и красной рыбы с овощами — 3600 тг

Адрес: ул. Сарыарка, 1

Контакты: 8 707 700 70 00


Turandot, @turandot_astana


Turandot.jpg

Ресторан китайской кухни в Нур-Султане.

Средний чек: 4000 тг

Самое дорогое блюдо — ассорти из морепродуктов — 5100 тг

Самое дешевое блюдо — салат из кальмаров — 2700 тг

Адрес: ул. Сарыарка, 40

Контакты: 8 777 870 33 77

Алматы


Del Mar


Del Mar.jpg

Ресторан предлагает блюда из рыбы и морепродуктов из стран средиземноморья.

Средний чек: 20 000 тг

Самое дорогое блюдо — стоимость морепродуктов зависит от веса

Самое дешевое блюдо — цезарь с креветками — 4200 тг

Адрес: ул. Аль-Фараби, 140а/3

Контакты: 8 701 070 17 77


The OysterBar, @oysterbar.kz


The OysterBar.jpg

Ресторан средиземноморской и европейской кухни — первый устричный бар в Алматы.

Средний чек: 35 000 тг

Самое дорогое блюдо — стоимость устриц в зависимости от вида и веса

Самое дешевое блюдо — фетучини с филе лосося в сливочном соусе — 3700 тг

Адрес: ул. Абылайхана, 117

Контакты: 8 701 800 35 15


Qingdao, @qingao.almaty


Qingdao.jpg

Китайский ресторан, где можно попробовать морепродукты и рыбу от шеф-повара из Китая.

Средний чек: 5000 тг

Самое дорогое блюдо — камчатский краб — 9900 тг

Самое дешевое блюдо — салат с очищенными креветками — 2888 тг

Адрес: мкр. Мамыр 4, 103

Контакты: 8 775 988 58 88


Thali Restoran, @thali_almaty


Thali Restoran.jpg

Современный ресторан в центре Алматы с акцентом на индийскую и ливанскую кухни.

Средний чек: 8000 тг

Самое дорогое блюдо — стейк филе сибаса в фольге — 5000 тг

Самое дешевое блюдо — карри — 2400 тг

Адрес: ул. Желтоксан, 160

Контакты: 8 705 717 68 45, 8 777 301 55 55


Harissa, @harissakz


Harissa.jpg

Ресторан ближневосточной кухни.

Средний чек: 3500 тг

Самое дорогое блюдо — семга в апельсиновой глазури — 3700 тг

Самое дешевое блюдо — скумбрия — 1900 тг

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 68

Контакты: 8 700 973 96 10

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