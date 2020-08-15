Инстаграмные места столицы: куда пойти за красивыми фотографиями

Локация: Набережная
Набережная реки Есиль — один из негласных символов столицы. Она хранит атмосферу старого города, динамично меняется и обновляется.
Источники фотографи: @totayeva.photography, @katya_colibri, @sanchosss_muse
Локация: новые спортивные площадки
Вдоль правобережья парков Триатлон, Президентский и на набережной реки Есиль появились новые спортивные площадки для любителей активных видов спорта.
Источник фотографии: @zayats_photography
Локация: Ботанический сад
Самый большой и новый парк столицы. Стал одним из любимых мест для прогулок и активного отдыха. Здесь есть велосипедные и беговые дорожки, фонтан, водоем и зоны для пикника.
Источники фотографи: @armanshamenov, @salamat_ayazbay, @dana.s25
Локация: качели в Президентском парке
Источники фотографи: @katya_tsoy_foto, @nyerzhanov, @sanchosss_muse
Локация: площадь «Казак елi»
Большая и просторная площадь перед Дворцом мира и согласия, где расположены фонтаны, парковая зона и красивые колонны.
Источники фотографи: @aygeroka, @batyr_batyr
Локация: Голубая лагуна
Озеро находится в трех километрах от города. Место представляет собой карьер, окруженный отвалами известняковой породы.
Источники фотографи: @faza_ph, @m1dwaaay, @uk_zhansaya
Локация: Триатлон парк
Здесь созданы все условия для занятий спортом на свежем воздухе, а также этим летом появились новые арт-площадки с граффити, зоной для фуд-корта и для игры в баскетбол.
Источники фотографи: @sanchosss_muse, @salamat_ayazbay, @fierceadamova
Локация: EXPO
Одна из самых ярких и футуристичных площадок столицы, где можно сделать интересные фото и прогуляться вдоль современных построек.
Источники фотографи: @toolegenoff, m1dwaaay, @batyr_batyr
Локация: BalQaragay или другой ипподром
Этим летом среди астанчан популярен отдых на свежем воздухе, а для активного времяпрепровождения выбирают прогулки на лошадях.
Источники фотографи: @diasamankeldi, @tulparhorseclub, @rereeka.photo