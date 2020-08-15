Инстаграмные места столицы: куда пойти за красивыми фотографиями

Локация: Набережная

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Локация: новые спортивные площадки

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Локация: Ботанический сад

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armanshamenov

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Локация: качели в Президентском парке





На территории парка появились качели-лавочки разных цветов с видом на речку, на которых любят отдыхать астанчане.





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nyerzhanov

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Локация: площадь «Казак елi»

Большая и просторная площадь перед Дворцом мира и согласия, где расположены фонтаны, парковая зона и красивые колонны.





Источники фотографи:

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Локация: Голубая лагуна

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Локация: Триатлон парк

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salamat_ayazbay

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Локация: EXPO

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m1dwaaay

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Локация: BalQaragay или другой ипподром

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diasamankeldi

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rereeka.photo

Набережная реки Есиль — один из негласных символов столицы. Она хранит атмосферу старого города, динамично меняется и обновляется.Вдоль правобережья парков Триатлон, Президентский и на набережной реки Есиль появились новые спортивные площадки для любителей активных видов спорта.Самый большой и новый парк столицы. Стал одним из любимых мест для прогулок и активного отдыха. Здесь есть велосипедные и беговые дорожки, фонтан, водоем и зоны для пикника.Озеро находится в трех километрах от города. Место представляет собой карьер, окруженный отвалами известняковой породы.Здесь созданы все условия для занятий спортом на свежем воздухе, а также этим летом появились новые арт-площадки с граффити, зоной для фуд-корта и для игры в баскетбол.Одна из самых ярких и футуристичных площадок столицы, где можно сделать интересные фото и прогуляться вдоль современных построек.Этим летом среди астанчан популярен отдых на свежем воздухе, а для активного времяпрепровождения выбирают прогулки на лошадях.