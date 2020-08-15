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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Инстаграмные места столицы: куда пойти за красивыми фотографиями
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Сегодня в 19:00

Инстаграмные места столицы: куда пойти за красивыми фотографиями

Локация: Набережная


Набережная реки Есиль — один из негласных символов столицы. Она хранит атмосферу старого города, динамично меняется и обновляется.

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Источники фотографи: @totayeva.photography, @katya_colibri, @sanchosss_muse

Локация: новые спортивные площадки


Вдоль правобережья парков Триатлон, Президентский и на набережной реки Есиль появились новые спортивные площадки для любителей активных видов спорта.

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Источник фотографии: @zayats_photography

Локация: Ботанический сад


Самый большой и новый парк столицы. Стал одним из любимых мест для прогулок и активного отдыха. Здесь есть велосипедные и беговые дорожки, фонтан, водоем и зоны для пикника.

ботаническийсад1.jpg
ботаническийсад2.jpg
ботаническийсад3.jpg
Источники фотографи: @armanshamenov, @salamat_ayazbay, @dana.s25

Локация: качели в Президентском парке
На территории парка появились качели-лавочки разных цветов с видом на речку, на которых любят отдыхать астанчане.

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качели3.jpg

качели1.jpg

Источники фотографи: @katya_tsoy_foto, @nyerzhanov, @sanchosss_muse

Локация: площадь «Казак елi»


Большая и просторная площадь перед Дворцом мира и согласия, где расположены фонтаны, парковая зона и красивые колонны.

 казакели2.jpg
казакели1.jpg
Источники фотографи: @aygeroka, @batyr_batyr

Локация: Голубая лагуна


Озеро находится в трех километрах от города. Место представляет собой карьер, окруженный отвалами известняковой породы.

голубаялагуна2.jpg
голубаялагуна1.jpg
голубаялагуна3.jpg
Источники фотографи: @faza_ph, @m1dwaaay, @uk_zhansaya

Локация: Триатлон парк


Здесь созданы все условия для занятий спортом на свежем воздухе, а также этим летом появились новые арт-площадки с граффити, зоной для фуд-корта и для игры в баскетбол.

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триатлон2.jpg
триатлон1.jpg
Источники фотографи: @sanchosss_muse, @salamat_ayazbay, @fierceadamova

Локация: EXPO


Одна из самых ярких и футуристичных площадок столицы, где можно сделать интересные фото и прогуляться вдоль современных построек.

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Источники фотографи: @toolegenoff, m1dwaaay, @batyr_batyr

Локация: BalQaragay или другой ипподром


Этим летом среди астанчан популярен отдых на свежем воздухе, а для активного времяпрепровождения выбирают прогулки на лошадях.

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ипподром3.jpg
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Источники фотографи: @diasamankeldi, @tulparhorseclub, @rereeka.photo

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#астана #instagram #нурсултан #фотосессии
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