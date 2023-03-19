Фанфики, спорт, подкасты — чем увлекаются подростки в Центральной Азии

Рассказываем, чем увлекаются подростки в Центральной Азии, как проводят свободное время и какой образ жизни ведут.







«Вся прелесть фанфиков в свободе», — подростки о том, как с помощью творчества самовыражаются и находят друзей





Адэлия Айбекова, 19 лет, город — Бишкек, студентка, @liyasshi





Я читаю фанфики с 14-15 лет. Заинтересовалась ими из-за K-Pop-культуры. Тогда некоторые авторы публиковали свои работы в «Одноклассниках».

Обожаю жанр «любовь-ненависть», так как главные герои в начале даже не видят друг друга в романтическом плане и не ведут себя как-то по-особенному. Влечение происходит само по себе.

Мне нравится, когда люди объединяются благодаря общим интересам. Можно узнавать и открывать для себя что-то новое с помощью фанфиков, так как они создаются в разных жанрах. Нравится, что каждый может написать свой фанфик: быть как автором, так и читателем.

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Подростки из Центральной Азии о том, как волейбол помогает им развиваться и заводить друзей в разных городах





Гулзина Саирбекова, 19 лет, город — Бишкек, @sa1rbek0va_









Я занимаюсь волейболом со школы. Мне нравится роль связующего. Эта позиция не требует наличия длинных пальцев, физической скорости, высокого роста. Правильный ориентир, умение четко и вовремя подавать мяч, изучать соперников и ход игры — это все, что мне нравится. И я умею это делать лучше большинства. В школе нас учили играть на всех позициях. Тренер хотел, чтобы мы попробовали себя в разных ролях.

Волейбол нравится тем, что игра может продолжаться бесконечно, пока мяч не коснется земли.

Мой круг общения состоит из спортивных людей. Поэтому в ближайшие 10 лет я не брошу играть в волейбол.

Аниме «Волейбол» — одна из вещей, которая помогла полюбить этот вид спорта. Оно показывает самые лучшие стороны игры: дружбу, поражение, победы, трудности, проблемы и их решения.

Меня вдохновляет и мотивирует Муса уулу Темир. Это самый лучший игрок, человек с большой буквы и гордость Кыргызстана.

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Зумеры и экология. Что подростки и молодые люди думают об экологичном образе жизни





Париса Якубова, 15 лет, город — Душанбе, @pariwwa_









Я учусь в девятом классе лицея филиала МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Помимо активного участия в деятельности лицея, поддерживаю здоровый образ жизни. В свободное время читаю книги или рисую.

Придерживаться экологичного образа жизни несложно. В моем возрасте достаточно уделять внимание сортировке мусора, ограничивать себя в использовании одноразовых приборов и давать новую жизнь старым вещам.

Мои знакомые и друзья придерживаются тех же принципов экологичного образа жизни, что и я. Они заменяют некоторые продукты на более экологичные и натуральные, например, моющие средства и косметику.

В Душанбе много точек для обработки любого вида макулатуры, расположение которых всем известно. В начальной школе учителя часто предлагали сдавать ненужную макулатуру, чтобы ее отвезли на переработку.

Главное — осознать опасность проблемы загрязнения природы. После этого человек сам определится, что сможет сделать для природы, а что нет.

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Зумеры и здоровое питание. Подростки о том, как чувствовать себя бодрыми и следить за здоровьем





Максим Шихов, 16 лет, город — Ташкент, @max.makoshi









Я занимаюсь спортом, бегом. К своему питанию подхожу осознанно, чтобы поддерживать мышечный рост.Употребляю в день необходимое количество белков и углеводов. Помимо этого, по максимуму воздерживаюсь от обильного употребления сахара и иной вредной пищи.



В наше время правильное питание должно быть в приоритете у каждого человека. Нам доступно много разнообразной еды, но чаще всего она вредная.

Национальная еда в моей стране жирная, поэтому у некоторых есть проблемы с пищеварением. Но при этом высока доля людей, которые тщательно выбирают еду.

Правильный режим сна поможет улучшить все аспекты жизни.

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Подростки из Центральной Азии о том, как подкасты помогают расширять кругозор и получать новые знания





Мухаммаджон Сирождинов, 17 лет, город — Бишкек, школьник, @nameisali.ms





Я начал слушать подкасты в январе 2022 года, когда переехал в Бишкек. Все началось с одного из выпусков шоу Zamandas с Айсултаном, который показала мне подруга. Мне понравилась атмосфера, качество и формат программы: гости душевно общались, делились интересными историями и инсайтами, и все это происходило в домашней обстановке.

Три месяца назад я подавал документы для поступления в Лигу Плюща, в чем мне помогли образовательные подкасты. Я узнавал истории поступления других людей, изучал их опыт, с чем они сталкивались, на что нужно обращать внимание.

Я предприниматель, и у меня часто возникают вопросы, на которые сложно найти ответы. В такие моменты выручают бизнес-подкасты, где я нахожу новые идеи.

Для меня подкаст — это бесплатные бесценные знания, которыми делятся успешные люди.

В Бишкеке подкасты только набирают популярность, люди только начинают ими интересоваться. У нас пока мало хороших креаторов в этой области. Могу отметить Jaratman podcast, где много полезной информации от успешных кыргызстанцев.

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