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Подростки из Центральной Азии о том, как волейбол помогает им развиваться и заводить друзей в разных городах
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Сегодня в 11:45

Подростки из Центральной Азии о том, как волейбол помогает им развиваться и заводить друзей в разных городах

Познакомились с подростками из Астаны, Бишкека и Ташкента и узнали, как с помощью занятий волейболом они развиваются, знакомятся с новыми людьми и находят друзей.


Милана Орлова, 16 лет, город — Ташкент, @milxsanx

милана орлова

О себе

Я живу в городе Ташкент. Пишу стихи, увлекаюсь психологией и занимаюсь волейболом.

Про волейбол

Волейбол стал частью моей жизни около пяти лет назад. Моя любимая позиция в волейболе — доигровщик, кем я и являюсь.

Доигровщик — это универсальный игрок. Он участвует в приеме, атаке и защите команды. Главное отличие доигровщика от диагонального в том, что он участвует в приеме мяча, а также совершает нападение со второй или же четвертой зоны.

Мне нравится, что с каждым забитым мячом просыпаются незабываемые ощущения и азарт.

Волейбол — игра не для одного человека, а для шести. Этот вид спорта тренирует ловкость, точность движений, подвижность и гибкость, а также способствует развитию координации, реакции и чувства равновесия. Еще он объединяет всех игроков в одно целое.

О сообществе любителей волейбола

В Узбекистане на данный момент всего два сообщества, которые играют в волейбол. Это: AGMK и UzTelecom.

милана орлова

Я играю в сборной команде города Ташкента. Пока что этот вид спорта не сильно развит в нашей стране, но я надеюсь, что в скором времени это изменится.

Топ три зарубежных игроков для меня:

— Эбрар Каракурт.

— Ран Такахаши.

— Елизавета Котова.

Из Узбекистана:

— Вибер Севиль.

— Умраев Амир.

— Садыков Парвиз.

Гулзина Саирбекова, 19 лет, город — Бишкек, @sa1rbek0va_

Гулзина Саирбекова

О себе

Я состою в сборной по легкой атлетике. Работаю и одновременно учусь в Политехе на программиста. Занимаюсь развитием студенческой жизни в своем университете.

Про волейбол

Я занимаюсь волейболом со школы. Мне нравится роль связующего. Эта позиция не требует наличия длинных пальцев, физической скорости, высокого роста. Правильный ориентир, умение четко и вовремя подавать мяч, изучать соперников и ход игры — это все, что мне нравится. И я умею это делать лучше большинства. В школе нас учили играть на всех позициях. Тренер хотел, чтобы мы попробовали себя в разных ролях.

Волейбол нравится тем, что игра может продолжаться бесконечно, пока мяч не коснется земли. Во время игры постепенно привыкаешь к мячу, к своим сокомандникам, изучаешь свои слабости, преодолеваешь трудности.

Сегодня я занимаюсь и играю в волейбол только в стенах университета. Каждый год здесь проводятся межфакультетские соревнования, а в конце учебного года — Универсиада.

О сообществе любителей волейбола

Мой круг общения состоит из спортивных людей. Поэтому в ближайшие 10 лет я не брошу играть в волейбол.

Аниме «Волейбол» — одна из вещей, которая помогла полюбить этот вид спорта. Оно показывает самые лучшие стороны игры: дружбу, поражение, победы, трудности, проблемы и их решения.

Спорт — целый мир, а волейбол —лишь островок.

Меня вдохновляет и мотивирует Муса уулу Темир. Это самый лучший игрок, человек с большой буквы и гордость Кыргызстана.

Жанель Кишкенебай, 15 лет, город — Астана, @_zhanekaaaaaaa

Жанель Кишкенебай

О себе

Я учусь в девятом классе в городе Астана. Изучаю английский язык и занимаюсь волейболом уже около года.

Про волейбол

Мне нравится играть под сеткой. Это интересно. Можно поднимать мячи для товарищей по команде. Чувствуется азарт, когда мяч летит с подачи, а я помогаю забить гол.

Многие спортсмены стремятся участвовать в соревнованиях и чемпионатах, получать медали. Классно, когда есть возможность выезжать на соревнования в другие города. Можно познакомиться с новыми людьми, найти новых друзей.

Я бы хотела стать топовой волейболисткой, но мне надо много тренироваться.

О сообществе любителей волейбола

Сегодня в Астане волейболом интересуются не только дети и подростки. Взрослые тоже ходят на секции и занимаются спортом.

В городе много вариантов для занятий волейболом, тренировок. Научиться играть может любой.

Меня вдохновляет волейболистка Сабина Алтынбекова.

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#спорт #подростки #хобби #волейбол #увлечения
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