Подростки из Центральной Азии о том, как подкасты помогают расширять кругозор и получать новые знания

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, как подкасты помогают зумерам развиваться, изучать новые темы и улучшать свои навыки.
Эъзоза Махкамова, 16 лет, город — Ташкент, блогер, преподаватель, @m.ezoz.aaa
О себе
Я слушаю подкасты уже три года. В основном это информативные выпуски на английском языке про историю, новости, новые технологии, философию и другие темы, которые меня интересуют.
О подкастах
Подкасты — это не видео, а аудио, которое содержит в себе кучу полезной информации. Я слушаю их вместо музыки, потому что люблю проводить время с пользой. Благодаря подкастам улучшила свой listening навык и узнала кучу нового о политике и философии.
Подкасты помогают стать лучшей версией себя. Вы увеличиваете свои знания в каждой сфере, потому что есть интересные варианты почти на каждую тему на любом языке.
Подкасты набирают популярность и в Узбекистане. Я вижу новые проекты на узбекском языке.
Я часто делюсь подкастами у себя на канале, скидываю друзьям классные выпуски. Теперь многие люди в моем окружении слушают разные программы в дороге или во время уборки. А потом мы обсуждаем их.
Мой топ-3 подкастов:
— DW documentary
— BBC click
— Timeline.
Мухаммаджон Сирождинов, 17 лет, город — Бишкек, школьник, @nameisali.ms
О себе
Я родился и вырос в городе Кызыл-кия. Но уже год живу в Бишкеке, учусь в 11 классе. Я молодой предприниматель, создал бренд одежды в кыргызском национальном стиле Jonele. Также занимаюсь разработкой стартапов, программированием и созданием сайтов. Я начал слушать подкасты в январе 2022 года, когда переехал в Бишкек. Все началось с одного из выпусков шоу Zamandas с Айсултаном, который показала мне подруга. Мне понравилась атмосфера, качество и формат программы: гости душевно общались, делились интересными историями и инсайтами, и все это происходило в домашней обстановке. Я предпочитаю душевные, образовательные и бизнес-подкасты.
О подкастах
Три месяца назад я подавал документы для поступления в Лигу Плюща, в чем мне помогли образовательные подкасты. Я узнавал истории поступления других людей, изучал их опыт, с чем они сталкивались, на что нужно обращать внимание. Почерпнул для себя советы и инсайты, которые помогли мне пройти этот путь.
Я предприниматель, и у меня часто возникают вопросы, на которые сложно найти ответы. В такие моменты выручают бизнес-подкасты, где я нахожу новые идеи. Через подкасты я узнаю много новых людей. Каждый из них уникален. Узнаю что-то новое от каждой личности и использую это для собственного развития.
Для меня подкаст — это бесплатные бесценные знания, которыми делятся успешные люди. Мне нравится, что шоу могут быть разнообразными и позволяют узнать множество новых идей, концепций и подходов в разных областях. Я также ценю формат, который позволяет мне слушать и учиться в любое время и в любом месте.
В Бишкеке подкасты только набирают популярность, люди только начинают ими интересоваться. У нас пока мало хороших креаторов в этой области. Могу отметить Jaratman podcast, где много полезной информации от успешных кыргызстанцев. В мире подкастов есть растущий тренд на интеллектуальный контент. Можно узнать новые факты и концепции, мнения экспертов.
Подкасты могут помочь расширить знания, развить критическое мышление и расширить кругозор. Также в подкастах можно узнать о новых технологиях и инновациях. Большинство моих друзей слушают разные программы. Мы часто собираемся и обсуждаем выпуски. Мы с командой даже решили создать свой образовательный подкаст, куда планируем приглашать экспертов, чтобы рассказать о поступлении в зарубежные топовые университеты.
Мой топ-3 подкастов:
— Jaratman — об успешных людях в Кыргызстане
— Zamandas — подкаст с современниками Казахстана
— Gemba — о бизнесе и успехе Маргулана Сейсембая.
Аяжан Тлеубаева, 14 лет, город — Актау, мобилограф, контентмейкер, @ayatleubay
О себе
Я начала слушать подкасты в 2021 году. Мои фавориты — Zamandas и Narikbi LIVE. Слушая выпуски, я нахожу ответы на многие вопросы.
О подкастах
Подкасты нравятся тем, что я могу найти в них новую интересную информацию. Они учат свободно выражать свои мысли. В них нет определенных правил. Ведущие могут выражаться так, как хотят. У меня расширился словарный запас.
Подкаст дает возможность выбрать жанр, тему и слушать в любое удобное время
В нашей стране эта сфера хорошо развивается. На YouTube можно найти достаточное количество подкастов различных жанров на интересные темы. Например, высшее образование в Казахстане, развитие страны, творчество и культура. Я предпочитаю слушать подкасты о будущем страны и личностном развитии.
Я тоже веду свой YouTube-канал с подкастами AyaTalk.
Мой топ-3 подкастов:
— Zamandas
— Narikbi LIVE
— DOPE SOZ.