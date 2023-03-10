Подростки из Центральной Азии о том, как подкасты помогают расширять кругозор и получать новые знания

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, как подкасты помогают зумерам развиваться, изучать новые темы и улучшать свои навыки.





Эъзоза Махкамова, 16 лет, город — Ташкент, блогер, преподаватель, @m.ezoz.aaa

О себе

Я слушаю подкасты уже три года. В основном это информативные выпуски на английском языке про историю, новости, новые технологии, философию и другие темы, которые меня интересуют.

О подкастах

Подкасты — это не видео, а аудио, которое содержит в себе кучу полезной информации. Я слушаю их вместо музыки, потому что люблю проводить время с пользой. Благодаря подкастам улучшила свой listening навык и узнала кучу нового о политике и философии.

Подкасты помогают стать лучшей версией себя. Вы увеличиваете свои знания в каждой сфере, потому что есть интересные варианты почти на каждую тему на любом языке.

Подкасты набирают популярность и в Узбекистане. Я вижу новые проекты на узбекском языке.

Я часто делюсь подкастами у себя на канале, скидываю друзьям классные выпуски. Теперь многие люди в моем окружении слушают разные программы в дороге или во время уборки. А потом мы обсуждаем их.



Мой топ-3 подкастов:

— DW documentary

— BBC click

— Timeline.

Мухаммаджон Сирождинов, 17 лет, город — Бишкек, школьник, @nameisali.ms

О себе

Я родился и вырос в городе Кызыл-кия. Но уже год живу в Бишкеке, учусь в 11 классе. Я молодой предприниматель, создал бренд одежды в кыргызском национальном стиле Jonele. Также занимаюсь разработкой стартапов, программированием и созданием сайтов. Я начал слушать подкасты в январе 2022 года, когда переехал в Бишкек. Все началось с одного из выпусков шоу Zamandas с Айсултаном, который показала мне подруга. Мне понравилась атмосфера, качество и формат программы: гости душевно общались, делились интересными историями и инсайтами, и все это происходило в домашней обстановке. Я предпочитаю душевные, образовательные и бизнес-подкасты.

О подкастах

Три месяца назад я подавал документы для поступления в Лигу Плюща, в чем мне помогли образовательные подкасты. Я узнавал истории поступления других людей, изучал их опыт, с чем они сталкивались, на что нужно обращать внимание. Почерпнул для себя советы и инсайты, которые помогли мне пройти этот путь.

Я предприниматель, и у меня часто возникают вопросы, на которые сложно найти ответы. В такие моменты выручают бизнес-подкасты, где я нахожу новые идеи. Через подкасты я узнаю много новых людей. Каждый из них уникален. Узнаю что-то новое от каждой личности и использую это для собственного развития.

Для меня подкаст — это бесплатные бесценные знания, которыми делятся успешные люди. Мне нравится, что шоу могут быть разнообразными и позволяют узнать множество новых идей, концепций и подходов в разных областях. Я также ценю формат, который позволяет мне слушать и учиться в любое время и в любом месте.

В Бишкеке подкасты только набирают популярность, люди только начинают ими интересоваться. У нас пока мало хороших креаторов в этой области. Могу отметить Jaratman podcast, где много полезной информации от успешных кыргызстанцев. В мире подкастов есть растущий тренд на интеллектуальный контент. Можно узнать новые факты и концепции, мнения экспертов.

Подкасты могут помочь расширить знания, развить критическое мышление и расширить кругозор. Также в подкастах можно узнать о новых технологиях и инновациях. Большинство моих друзей слушают разные программы. Мы часто собираемся и обсуждаем выпуски. Мы с командой даже решили создать свой образовательный подкаст, куда планируем приглашать экспертов, чтобы рассказать о поступлении в зарубежные топовые университеты.

Мой топ-3 подкастов:

— Jaratman — об успешных людях в Кыргызстане

— Zamandas — подкаст с современниками Казахстана

— Gemba — о бизнесе и успехе Маргулана Сейсембая.

Аяжан Тлеубаева, 14 лет, город — Актау, мобилограф, контентмейкер, @ayatleubay

О себе

Я начала слушать подкасты в 2021 году. Мои фавориты — Zamandas и Narikbi LIVE. Слушая выпуски, я нахожу ответы на многие вопросы.

О подкастах

Подкасты нравятся тем, что я могу найти в них новую интересную информацию. Они учат свободно выражать свои мысли. В них нет определенных правил. Ведущие могут выражаться так, как хотят. У меня расширился словарный запас.

Подкаст дает возможность выбрать жанр, тему и слушать в любое удобное время

В нашей стране эта сфера хорошо развивается. На YouTube можно найти достаточное количество подкастов различных жанров на интересные темы. Например, высшее образование в Казахстане, развитие страны, творчество и культура. Я предпочитаю слушать подкасты о будущем страны и личностном развитии.

Я тоже веду свой YouTube-канал с подкастами AyaTalk.

Мой топ-3 подкастов:

— Zamandas

— Narikbi LIVE

— DOPE SOZ.