Зумеры и экология. Что подростки и молодые люди думают об экологичном образе жизни

Париса Якубова, 15 лет, город — Душанбе, @pariwwa_

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Об отношении к экологии

О трендах

Рекомендации



Шугыла Султанова, 17 лет, город — Алматы, @just_shugi



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Об отношении к экологии

О трендах

Рекомендации

Ясмин Каримжанова, 17 лет, город — Алматы, @yasmin.krmz









О себе





Об отношении к экологии

О трендах

Рекомендации





Александра Нагорная, 17 лет, город — Алматы, @vinogradsss

О себе

Об отношении к экологии





О трендах





Рекомендации





Аида Жумабек кызы, 16 лет, город — Кочкор-Ата, @1zhumabekovna

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Об отношении к экологии

О трендах в экологичном образе жизни

Рекомендации

Помимо активного участия в деятельности лицея, поддерживаю здоровый образ жизни. В свободное время читаю книги или рисую.В моем возрасте достаточно уделять внимание сортировке мусора, ограничивать себя в использовании одноразовых приборов и давать новую жизнь старым вещам. Также важно посещать семинары на эту тему, участвовать в эко-субботниках.Мои знакомые и друзья придерживаются тех же принципов экологичного образа жизни, что и я. Они заменяют некоторые продукты на более экологичные и натуральные, например, моющие средства и косметику. В экопродукции нет вредных компонентов, которые сушат кожу или вызывают аллергию.Еще о ресайклинге пишут немало статей.После этого человек сам определится, что сможет сделать для природы, а что нет.Всегда использую рюкзак, экономлю электричество и стараюсь не тратить много воды.Одна из моих подруг мечтает связать свою жизнь с экологией. Многие друзья ходят с шопперами, не пользуются пластиком, целлофановыми пакетами, одноразовой посудой, всегда убирают за собой мусор.В последнее время стало тяжело дышать из-за смога. А в нижней части города можно зачастую увидеть мусор. С увеличением рождаемости появился рост потребительского отношения к окружающей среде, поэтому нужно уже с раннего возраста задумываться об экологии.Есть люди, которые придерживаются минималистичного образа жизни, что способствует сохранению природы.В своем городе я вижу много подростков, волонтеров, общественников, которые выходят на субботники, организовывают сбор мусора в горах. Круто быть частью таких инициатив и общаться с активными людьми!Резкого скачка в образе жизни быть не должно, поэтому лучше начать с малого и постепенно переходить к экологичному образу жизни.Экологичный образ жизни подразумевает рациональное использование природных ресурсов, а также соблюдение определенных правил по распределению отходов. Я сдаю пластик, не выбрасываю одежду, ежедневно прохожу пешком от 3 до 14 километров.Но таких людей меньше, чем хотелось бы.Но активные горожане принимают меры, чтобы среди населения распространялось осознанное потребление. Например, в Алматы установлены специальные мусорные баки для сортировки отходов, популяризируются волонтерские проекты, направленные на сохранение природных ресурсов.В социальных сетях тоже активно развивается тема экологии. Это повлияло на мышление многих людей, и меня в том числе. Именно после одного подобного видео в TikTok я ввела полезные привычки в свою жизнь.Увлекаюсь политикой, кинематографом, модой и программированием. Также я амбассадор Общественного независимого фонда Air Vision.Соблюдаю базовые правила экономии ресурсов, собираю макулатуру и пластик.В моем окружении многие стараются не использовать пластиковые пакеты и бутылки, меньше ездить на такси. Некоторые сдают мусор на переработку и придерживаются вегетарианства.Важно донести до людей, что мы все вносим свой вклад: положительный или отрицательный. Мы живем на одной планете, где все взаимосвязано.У нас есть много пунктов раздельного сбора мусора, экомагазины, проводятся мастер-классы. Почти все жители Алматы осознают проблемы со смогом.Многие высказывают свои переживания в щщсоциальных сетях, делятся полезной информацией.Не забывайте, ради чего важно придерживаться экологичного образа жизни. Нужно помнить, что это помогает и вам, и всем окружающим.Мы должны осознавать и нести ответственность за свои решения и действия.Я часто езжу на велосипеде или хожу пешком. Когда выхожу на улицу, не использую одноразовые предметы и ношу шоппер.В нашем городе не так много людей, которые заботятся об экологии. Но есть те, кто не разбрасывает мусор и не пользуется общественным транспортом, ездит на велосипеде.Стало модно придерживаться экологического образа жизни. Это круто!