Зумеры и экология. Что подростки и молодые люди думают об экологичном образе жизни

Париса Якубова, 15 лет, город — Душанбе, @pariwwa_
О себе
Я учусь в девятом классе лицея филиала МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Помимо активного участия в деятельности лицея, поддерживаю здоровый образ жизни. В свободное время читаю книги или рисую.
Об отношении к экологии
Придерживаться экологичного образа жизни несложно. В моем возрасте достаточно уделять внимание сортировке мусора, ограничивать себя в использовании одноразовых приборов и давать новую жизнь старым вещам. Также важно посещать семинары на эту тему, участвовать в эко-субботниках.
Мои знакомые и друзья придерживаются тех же принципов экологичного образа жизни, что и я. Они заменяют некоторые продукты на более экологичные и натуральные, например, моющие средства и косметику. В экопродукции нет вредных компонентов, которые сушат кожу или вызывают аллергию. Еще они не наносят вред природе, попадая в воду через канализацию.
О трендах
В Душанбе много точек для обработки любого вида макулатуры, расположение которых всем известно. В начальной школе учителя часто предлагали сдавать ненужную макулатуру, чтобы ее отвезли на переработку.
Еще о ресайклинге пишут немало статей.
Рекомендации
Главное — осознать опасность проблемы загрязнения природы. После этого человек сам определится, что сможет сделать для природы, а что нет.
Шугыла Султанова, 17 лет, город — Алматы, @just_shugi
О себе
Я работаю в коммуникационном агентстве Sanber Аgency, где занимаюсь продвижением аккаунтов в TikTok. Уже год развиваюсь в сфере маркетинга.
Об отношении к экологии
Об экологичном образе жизни я задумалась еще в четвертом классе. Я не активный агент по защите природы, но в своем кругу одна из тех, кто собирает мусор за собой и другими. Всегда использую рюкзак, экономлю электричество и стараюсь не тратить много воды.
Одна из моих подруг мечтает связать свою жизнь с экологией. Многие друзья ходят с шопперами, не пользуются пластиком, целлофановыми пакетами, одноразовой посудой, всегда убирают за собой мусор.
В Алматы большая проблема с воздухом. В последнее время стало тяжело дышать из-за смога. А в нижней части города можно зачастую увидеть мусор. С увеличением рождаемости появился рост потребительского отношения к окружающей среде, поэтому нужно уже с раннего возраста задумываться об экологии.
О трендах
В медиа и социальных сетях все чаще поднимают темы экологичного потребления. Есть люди, которые придерживаются минималистичного образа жизни, что способствует сохранению природы.
В своем городе я вижу много подростков, волонтеров, общественников, которые выходят на субботники, организовывают сбор мусора в горах. Круто быть частью таких инициатив и общаться с активными людьми!
Рекомендации
Главное — не переусердствуйте. Резкого скачка в образе жизни быть не должно, поэтому лучше начать с малого и постепенно переходить к экологичному образу жизни.
Ясмин Каримжанова, 17 лет, город — Алматы, @yasmin.krmz
О себе
Я учусь в 11 классе, занимаюсь развитием блога, работаю SMM-специалистом и продюсером по запускам, веду курс по SMM и стремлюсь сохранить «здоровье» нашей планеты.
Об отношении к экологии
Экологичный образ жизни подразумевает рациональное использование природных ресурсов, а также соблюдение определенных правил по распределению отходов. Я сдаю пластик, не выбрасываю одежду, ежедневно прохожу пешком от 3 до 14 километров.
У меня есть друзья и знакомые, которые сортируют мусор. Они сдают одежду для вторичного использования или переработки и предпочитают ходить пешком. Но таких людей меньше, чем хотелось бы.
О трендах
В Алматы огромное количество людей не думают об экологии. Но активные горожане принимают меры, чтобы среди населения распространялось осознанное потребление. Например, в Алматы установлены специальные мусорные баки для сортировки отходов, популяризируются волонтерские проекты, направленные на сохранение природных ресурсов.
В социальных сетях тоже активно развивается тема экологии. Это повлияло на мышление многих людей, и меня в том числе. Именно после одного подобного видео в TikTok я ввела полезные привычки в свою жизнь.
Рекомендации
Важно говорить о существующих проблемах и заниматься просвещением.
Александра Нагорная, 17 лет, город — Алматы, @vinogradsss
О себе
В этом году я заканчиваю школу. Увлекаюсь политикой, кинематографом, модой и программированием. Также я амбассадор Общественного независимого фонда Air Vision.
Об отношении к экологии
В подростковом возрасте я осознала, насколько важны проблемы экологии, и заинтересовалась этой темой. Стараюсь придерживаться экологичного образа жизни, но не всегда получается делать это на все 100%. Соблюдаю базовые правила экономии ресурсов, собираю макулатуру и пластик.
В моем окружении многие стараются не использовать пластиковые пакеты и бутылки, меньше ездить на такси. Некоторые сдают мусор на переработку и придерживаются вегетарианства.
Экологические проблемы касаются каждого. Важно донести до людей, что мы все вносим свой вклад: положительный или отрицательный. Мы живем на одной планете, где все взаимосвязано.
О трендах
В Алматы развитая экокультура, много людей, которые стараются поддерживать экологичный образ жизни. У нас есть много пунктов раздельного сбора мусора, экомагазины, проводятся мастер-классы. Почти все жители Алматы осознают проблемы со смогом.
Молодежная экокультура сильно развита в медиа. Многие высказывают свои переживания в щщсоциальных сетях, делятся полезной информацией.
Рекомендации
Не забывайте, ради чего важно придерживаться экологичного образа жизни. Нужно помнить, что это помогает и вам, и всем окружающим.
Аида Жумабек кызы, 16 лет, город — Кочкор-Ата, @1zhumabekovna
О себе
Я живу в городе Кочкор-Ата, Ноокенского района, Джалал-Абадской области.
Об отношении к экологии
Экологичный образ жизни заключается в том, чтобы оставаться здоровым и уделять приоритетное внимание сохранению чистоты окружающей среды. Мы должны осознавать и нести ответственность за свои решения и действия.
Я часто езжу на велосипеде или хожу пешком. Когда выхожу на улицу, не использую одноразовые предметы и ношу шоппер.
Многие из моих друзей и знакомых используют многоразовые бутылки, покупают одежду из секонд-хэндов и дарят старым вещам новую жизнь.
О трендах в экологичном образе жизни
В нашем городе не так много людей, которые заботятся об экологии. Но есть те, кто не разбрасывает мусор и не пользуется общественным транспортом, ездит на велосипеде.
Молодежь начала больше беспокоиться о планете. Стало модно придерживаться экологического образа жизни. Это круто!
Рекомендации
Мой совет тем, кто поддерживает экологичный образ жизни: Будьте примерами для других и призывайте всех, чтобы они тоже думали о природе!