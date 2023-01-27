Зумеры и здоровое питание. Подростки о том, как чувствовать себя бодрыми и следить за здоровьем

Динара, Абдолла, 18 лет, город — Алматы, @deeandeep
Об отношении к здоровому питанию
Я продюсер и наставник на курсе «ПОТОК».
Для меня здоровое питание — это насыщение организма полезными продуктами, витаминами, отказ от всего, что вредит здоровью.
В моем окружении много тех, кто придерживается здорового образа жизни. Мой папа привил мне некоторые принципы:
— соблюдать питьевой режим в течение дня. Каждое утро начинать со стакана воды. Пить воду сидя
— не переедать. Прекращать прием пищи до наступления чувства полного насыщения
— не злоупотреблять сладостями
— исключить из пищевых привычек фаст-фуд и прочие вредные продукты.
О трендах
Рекомендации
Тем, кто поддерживает здоровый образ жизни, скажу: Продолжайте в том же духе. Не поддавайтесь соблазнам.
Максим Шихов, 16 лет, город — Ташкент, @max.makoshi
Об отношении к здоровому питанию
Я занимаюсь спортом, бегом. К своему питанию подхожу осознанно, чтобы поддерживать мышечный рост. Употребляю в день необходимое количество белков и углеводов. Помимо этого, по максимуму воздерживаюсь от обильного употребления сахара и иной вредной пищи.
О трендах
В наше время правильное питание должно быть в приоритете у каждого человека. Нам доступно много разнообразной еды, но чаще всего она вредная. Это может привести к проблемам со здоровьем, а также к ожирению. Самое важное в питании — это не переедать, не есть слишком много сладкого.
Национальная еда в моей стране жирная, поэтому у некоторых есть проблемы с пищеварением. Но при этом высока доля людей, которые тщательно выбирают еду.
В моем окружении много людей, которые придерживаются правильного питания. Это мои знакомые, с которыми я занимаюсь спортом.
Рекомендации
Правильный режим сна поможет улучшить все аспекты жизни.
Алина Айдарова, 20 лет, город — Ош, @alinaidarova
Об отношении к здоровому питанию
Я тренер по фитнесу и растяжке, коуч по питанию. Живу в Москве.
Здорового питания придерживаюсь по многим причинам: фигура, кожа, здоровье, ответственность перед аудиторией. Плюс я действительно полюбила это.
Здоровое питание — это не тотальные ограничения, а баланс и понимание, что это нужно для твоего здоровья.
Я разделяю мнение Стива Джобса, который говорил: «Ешьте еду как лекарство. В противном случае вы должны есть свое лекарство в качестве пищи». И стараюсь помогать людям внедрять ЗОЖ в свою жизнь.
О трендах
На сегодняшний день массовое производство, доступность и потребление вредных продуктов стало привычкой большинства людей. Но я вижу, что мое окружение переходит к осознанному питанию. Я много пишу об этом в своем блоге. На людей можно влиять с помощью медиа.
Мои близкие изменили свой образ жизни и довольны своим самочувствием и легкостью в теле.
Рекомендации
Все хорошо, что в меру. Не злоупотребляйте фастфудом и сладостями. Пейте норму чистой воды, ешьте больше зелени и овощей. Завтракайте и не ложитесь спать на полный желудок. И про физическую активность не забывайте!
Юлдуз Махмудова, 15 лет, город —Ташкент, @n1croo69
Об отношении к здоровому питанию
Я учусь в школе, занимаюсь английским, недавно окончила музыкальную школу. Мечтаю поступить в медицинский институт, чтобы в будущем стать хорошим стоматологом для взрослых и детей.
О правильном питании нам говорят с детства. Это залог здорового организма. На данный момент я тщательно слежу за тем, что ем, чтобы кожа выглядела красивее.
О трендах
Здоровое питание помогает организму работать лучше. В моем городе создают больше удобств для людей, которые следят за питанием и занимаются спортом. Появились отдельные тропинки для людей, выходящих на пробежку. Это удобно.
Многие знакомые придерживаются здорового образа жизни. Они ходят в зал, следят за своим питанием. Глядя на них, я вдохновляюсь. Мы придерживаемся принципа: «Главное забота о красивом и здоровом теле».
Рекомендации
Не останавливайтесь. Здоровое питание — залог долгой жизни!