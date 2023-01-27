Зумеры и здоровое питание. Подростки о том, как чувствовать себя бодрыми и следить за здоровьем

Об отношении к здоровому питанию

Питание — это один из наиболее важных факторов жизни. Если сравнить тело человека с домом, то еда — это фундамент, который обеспечивает ему должное функционирование. Мало кто захочет строить себе дом из плохих и некачественных материалов.



В моем окружении много тех, кто придерживается здорового образа жизни. Мой папа привил мне некоторые принципы:



— соблюдать питьевой режим в течение дня. Каждое утро начинать со стакана воды. Пить воду сидя



— не переедать. Прекращать прием пищи до наступления чувства полного насыщения



— не злоупотреблять сладостями



— исключить из пищевых привычек фаст-фуд и прочие вредные продукты.





О трендах





Культура здорового питания в нашем регионе еще недостаточно распространена. Тем не менее я наблюдаю, как постепенно мы к этому приходим. В Алматы открываются заведения здорового питания, а в кофейнях предлагают альтернативное молоко. Становятся популярными доставки правильного питания, методы подбора индивидуального меню.





Рекомендации

Максим Шихов, 16 лет, город — Ташкент, @max.makoshi





Для меня здоровое питание — это насыщение организма полезными продуктами, витаминами, отказ от всего, что вредит здоровью.Тем, кто поддерживает здоровый образ жизни, скажу: Продолжайте в том же духе. Не поддавайтесь соблазнам.

Об отношении к здоровому питанию





О трендах

Рекомендации





Алина Айдарова, 20 лет, город — Ош, @alinaidarova

Употребляю в день необходимое количество белков и углеводов. Помимо этого, по максимуму воздерживаюсь от обильного употребления сахара и иной вредной пищи.Это может привести к проблемам со здоровьем, а также к ожирению. Самое важное в питании — это не переедать, не есть слишком много сладкого.Национальная еда в моей стране жирная, поэтому у некоторых есть проблемы с пищеварением.В моем окружении много людей, которые придерживаются правильного питания. Это мои знакомые, с которыми я занимаюсь спортом.

Об отношении к здоровому питанию

О трендах

Рекомендации





Юлдуз Махмудова, 15 лет, город —Ташкент, @n1croo69

Здорового питания придерживаюсь по многим причинам: фигура, кожа, здоровье, ответственность перед аудиторией. Плюс я действительно полюбила это.Здоровое питание — это не тотальные ограничения, а баланс и понимание, что это нужно для твоего здоровья.Я разделяю мнение Стива Джобса, который говорил: «Ешьте еду как лекарство. В противном случае вы должны есть свое лекарство в качестве пищи». И стараюсь помогать людям внедрять ЗОЖ в свою жизнь.Но я вижу, что мое окружение переходит к осознанному питанию. Я много пишу об этом в своем блоге. На людей можно влиять с помощью медиа.Мои близкие изменили свой образ жизни и довольны своим самочувствием и легкостью в теле.Все хорошо, что в меру. Не злоупотребляйте фастфудом и сладостями. Пейте норму чистой воды, ешьте больше зелени и овощей. Завтракайте и не ложитесь спать на полный желудок. И про физическую активность не забывайте!

Об отношении к здоровому питанию

О трендах

Рекомендации

Я учусь в школе, занимаюсь английским, недавно окончила музыкальную школу. Мечтаю поступить в медицинский институт, чтобы в будущем стать хорошим стоматологом для взрослых и детей.О правильном питании нам говорят с детства. Это залог здорового организма. На данный момент я тщательно слежу за тем, что ем, чтобы кожа выглядела красивее.Здоровое питание помогает организму работать лучше. В моем городе создают больше удобств для людей, которые следят за питанием и занимаются спортом. Появились отдельные тропинки для людей, выходящих на пробежку. Это удобно.Многие знакомые придерживаются здорового образа жизни. Они ходят в зал, следят за своим питанием. Глядя на них, я вдохновляюсь. Мы придерживаемся принципа: «Главное забота о красивом и здоровом теле».Здоровое питание — залог долгой жизни!