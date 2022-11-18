«Вся прелесть фанфиков в свободе», — подростки о том, как с помощью творчества самовыражаются и находят друзей

Поговорили с подростками из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, как фанфики помогают им развивать креативное мышление, самовыражаться, встречать единомышленников и заводить новых друзей.





Адэлия Айбекова, 19 лет, город — Бишкек, студентка, @liyasshi





О себе

Я читаю фанфики с 14-15 лет. Заинтересовалась ими из-за K-Pop-культуры. Тогда некоторые авторы публиковали свои работы в «Одноклассниках».

Обожаю жанр «любовь-ненависть», так как главные герои в начале даже не видят друг друга в романтическом плане и не ведут себя как-то по-особенному. Влечение происходит само по себе.

О фандом-культуре

Мне нравится, когда люди объединяются благодаря общим интересам. Можно узнавать и открывать для себя что-то новое с помощью фанфиков, так как они создаются в разных жанрах. Нравится, что каждый может написать свой фанфик: быть как автором, так и читателем.

Обычно фанфики читают молодые люди, состоящие в каких-либо фандомах. К тому же фанфики создаются на простом языке, что делает их более доступными для чтения людей разных социальных кругов.

Топ-3 фикрайтера, на которых рекомендую обратить внимание:

— Frosty Green

— Baekkingdom

— Чацкая.

Нурасыл Ашым уулу, 19 лет, город — Джалал-Абад, студент КГТУ института энергетики, @nurasyl.kurbanoff





О себе

С фанфиками я познакомился два года назад, в период пандемии. Тогда многое изменилось, в том числе мои увлечения. Первое произведение, которое я прочел — это продолжение фильма «Унесенные призраками» от учителя Хаяо, который научил меня видеть окружающую нас красоту и ценить то, что она дает.

О фандом-культуре

Мне по душе жанры, связанные с фэнтезийными мирами. Читая фантастику, погружаешься в новый мир и вместе с героями переживаешь трудности, разделяешь горе и радуешься победам. Фанфики — это мой способ убежать от ежедневных проблем. Мне по нраву, что можно читать продолжение любимых фильмов и придумать свои концовки. Это и объединяет людей, которые увлечены подобным творчеством.

Сегодня аниме стало еще более популярным, появилось больше фандомов. В одном из таких клубов я состою. Он называется «Клуб книголюбов». Здесь прекрасные ребята, с которыми мне приятно общаться.

Обычно мы выбираем себе две книги на месяц и раз в неделю проводим встречи, обсуждаем прочитанные главы. Также мы организовываем развлекательные мероприятия. Недавно у нас был митинг с основателем компании Ask Consulting Акыл Чаткалбай кызы, которая рассказала о своей работе, поделилась ценными советами.

Топ-3 фикрайтера, на которых рекомендую обратить внимание

Мне импонируют произведения автора под псевдонимом «Далина». Больше всего меня впечатлил фанфик «Академия магии», который написан на основе «Гарри Поттера».

Также мне нравится автор Полина.

Из начинающих авторов — Beweiling_a_Dream.

Сарвар Шукуров, 16 лет, город — Ташкент, графический дизайнер, @morte_allegra





О себе

Я совмещаю работу графическим дизайнером и учебу в Краковской школе дизайна и моды.

Читаю фанфики около двух лет. Больше всего предпочитаю жанр слэш и флафф-романтика из-за неординарности, необычности и нетрадиционности.

О фандом-культуре

Культура фанфиков привлекает отсутствием рамок в жанрах, структуре произведений, построении персонажей. Опора фанфиков — безграничная фантазия авторов. Именно из-за этой свободы во всем многие люди выбирают данное направление. Здесь каждый может найти жанр по душе. Ежедневно из самых разных уголков мира авторы публикуют свои работы.

В моей стране большое сообщество тех, кто читает фанфики, несмотря на приверженность местных к традициям. Нас объединяет любовь к свободе.

Топ-3 фикрайтера, на которых рекомендую обратить внимание

— Kiuochi

— magnus bane

— La_List.

Александра Кая, 16 лет, город — Ташкент, художник, @zero.f.arts





О себе

Я читаю фанфики уже три года. Из жанров мне нравится гет, слэш и дарк, потому что читать что-то неоптимистичное гораздо интереснее и разнообразнее. Привлекает реализм ситуаций.

О фандом-культуре

Фандом-культура безгранична и разнообразна. Миллионы талантливых и неталантливых писателей могут показать миру свои мысли, чувства, фантазии.

Топ-3 фикрайтера, на которых рекомендую обратить внимание

— Techs

— Фиолетовый Крыс

— Анастасия Апалькова.

Самира Бенсеитова, 16 лет, город — Душанбе, ученица лицея при филиале МГУ, @chuysng





О себе

На платформе «Фикбука» я поселилась еще в 2019 году, когда увлеклась фандомом ДДЛК и вокалоидами. Это было несерьезно, читала от скуки. С 2021 года заинтересовалась корейской и японской культурами, освоила фикбук с намерением разобраться и понять, что к чему.

Наиболее интересные для меня направления и жанры — джен и агнст. Читая их, познаешь мир. В джене подчеркивается развитие персонажей и сюжета.

О фандом-культуре

Фандом-культура нравится своим разнообразием. Многие начинающие авторы нарабатывают руку именно на «Фикбуке» либо на Wattpad. Интересно наблюдать за тем, как они совершенствуются и самостоятельно пытаются стать лучше в этой отрасли.

Иногда случаются моменты, когда негативные или позитивные эмоции некуда девать. Тогда можно передать их, используя персонажей, чтобы поделиться с читателями своими мыслями и переживаниями, своим видением происходящего и идеями.

В нашей стране сообщество фикрайтеров и фикридеров небольшое. Сложно найти того, кто увлекался бы этим. Но те, кто заинтересован — общительные и отзывчивые люди. С ними комфортно обсуждать любимые фандомы и делиться рекомендациями фанфиков.

Топ-3 фикрайтера, на которых рекомендую обратить внимание

— Кицунэ Миято

— Ar_Smit

— Елена Ви.

Милана Холова, 16 лет, город — Душанбе, школьница, @ikea.ypt





О себе

Большее количество времени я уделяю творчеству. Читаю фанфики с шестого класса. Предпочитаю жанр романтики и психологии. Романтика привлекает, потому что мне ее не хватает в жизни. Любовных линий бывает так много, и все они прекрасны! За ними интересно наблюдать, то, как они развиваются. Психология в сочетании с романтикой мне нравится еще больше.

О фандом-культуре

Фандом-культура многогранная. Сложно перечесть все ее плюсы. Когда люди с одними интересами собираются, чтобы обсудить идеи, теории, взгляды, доводы — это прекрасно.

В моем городе не так распространена фандом-культура. Редко можно встретить человека, с которым можно обсудить прочитанное и поделиться впечатлениями.

Из фикрайтеров меня впечатлил ItMustBeYou. Только он может настолько тонко и грамотно передавать все чувства, эмоции, переживания, сомнения главных героев. Его работы единственные, которые я перечитываю. Он также помогает мне в написании своих. В какой-то мере это мой наставник. Именно ItMustBeYou вдохновил меня на многие вещи.