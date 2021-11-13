Эффективный шопинг в интернете. Как правильно закупаться на Taobao, Wildberries и AliExpress

Сегодня на маркетплейсах можно найти все: от одежды до косметики. Почитайте в нашем материале о том, на что обращать внимание при выборе товаров, как осуществляется доставка с популярных маркетплейсов и как, в случае необходимости, оформить возврат.





Joom





Анна Елисеева, 31 год, город — Псков, блогер, @annet_elis

Товары разделены на 19 категорий. При выборе магазина для покупки, я ориентируюсь на его рейтинг, описание товара, количество отзывов и качество оценок. Расплатиться можно банковской картой, также есть электронные платежи: Qiwi-кошелек, аккаунт Paypal, ЮМoney.

На площадке действует балльная система поощрения покупателей. За честные отзывы с хорошими фото получаешь баллы, на которые можно купить товар.

В среднем, товары идут 15-45 дней, их можно забрать на почте или пункте выдачи.

Для того, чтобы вернуть вещь нужно написать в службу поддержки. Главное условие возврата товара — должно пройти не более 30 дней с момента получения заказа. Нужно описать проблему и предоставить доказательства в виде фото или видео.

Подробнее о том, как покупать на маркетплейсе Joom здесь.

Taobao





Диана Перфильева, город — Иркутск, предприниматель, блогер, @diankaok

На Taobao есть три способа поиска товара: по категориям, ключевым словам и по фото. Так же есть «интеллектуальный» поиск, когда в ленте попадаются вещи, которые искусственный интеллект предлагает, исходя из того, что вы до этого смотрели, выбирали, заказывали.

Предпочтение стоит отдавать магазинам с «кристалликами» или «коронами». И проходить мимо магазинов с «сердечками». Это единицы рейтинга магазина. Обязательно нужно обращать внимание на отзывы с фото, с помощью которых можно увидеть качество товара. Ведь не всегда красивая картинка может совпасть с реальностью.

Оплачивать товар можно самостоятельно, привязав свою карту к платежной системе Alipay, либо сделать заказ через посредника. В этом случае, все вопросы общения с продавцом по выкупу и возвратам он берет на себя.

Обычно посредники берут за свои услуги от 5 до 15% комиссии от стоимости товара. При оплате своей картой платежная система Alipay берет комиссию, также деньги проходят несколько этапов конвертации, за счет чего курс может быть не выгодным. Чтобы избежать этого, советую пользоваться картой с юаневым счетом.

Подробнее о том, как покупать на маркетплейсе Taobao здесь.

Wildberries





Анна Полхова, 25 лет, город — Белгород, инженер-геодезист, блогер, @wb_for_you_

Найти нужный товар можно тремя способами:

1. Поиск по фотографии. На данный момент считаю этот способ наименее удобным и удачным на Wildberries. У меня еще ни разу ничего похожего по фотографии не нашлось

2. Поиск по категориям. Удобные разделы, которые постоянно обновляются и становятся более логичными

3. Запрос через поисковую строку. Этот способ работает с «ключевыми словами», и на данный момент — самый точный.

Важно не забывать о фильтрах. Они помогают подбирать размер скидки, максимальную стоимость, цвет, пол, состав и многое другое.

При покупке я всегда даю шанс новым магазинам и молодым брендам, ведь они ценят каждого покупателя и стараются делать качественные продукты, чтобы покупатель возвращался к ним снова и снова.

Несколько советов для начинающих на Wildberries:

— всегда осматривайте товар на наличие брака в момент получения заказа

— не путайте качество товара и качество доставки

— всегда читайте отзывы. Часто товарам хорошего качества незаслуженно ставят низкие оценки

— существует много блогов и Telegram-каналов, в которых можно найти товары с большими скидками или с кэшбеком от поставщиков.

Подробнее о том, как покупать на маркетплейсе Wildberries здесь.

AliExpress





Виктория Стецова, гид по AliExpress, @wikilook1

Найти нужную вещь можно по ключевым словам через поисковую строку либо в пункте «Категории». Если есть фотография товара, советую попробовать «поиск по фотографии». Для этого нужно нажать на значок камеры рядом с поисковой строкой. Для меня это самый удобный вариант.

Перед заказом я проверяю магазин по следующим критериям:

— отзывы о разных товарах должны быть положительными

— рейтинг должен быть не меньше 95-98%. Исключение — новые магазины, которые еще не успели его наработать.

Если остаются сомнения, то можно отправить сообщение продавцу с просьбой прислать фотографии товара в реальном времени.

Рекомендую подписываться на магазин перед покупкой, зачастую за это дарят купон на скидку. Подобные купоны также можно получить от блогеров, связанных с AliExpress. Я публикую их каждый месяц.

Подробнее о том, как покупать на маркетплейсе AliExpress здесь.