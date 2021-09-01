AliExpress: все, что нужно знать для эффективного шопинга

AliExpress — одна из самых крупных торговых площадок в интернете. Здесь можно найти буквально все:одежду, электронику, украшения. О том, как выбрать качественный товар и что делать, если его нужно вернуть, читайте в нашем материале.





Виктория Стецова, гид по AliExpress, @wikilook1

В местных магазинах моего небольшого города ограниченный выбор одежды, которая зачастую еще и дорого стоит. Поэтому в 2015 году я попробовала делать заказы с AliExpress. Здесь большой выбор одежды и новые коллекции, а цена значительно ниже. Я поняла, что можно одеваться стильно, качественно и не дорого.



Регистрация на сайте происходит в несколько этапов. Для начала нужно ввести номер телефона, на него приходит код, который надо вставить в специальное поле. Далее указываете личные данные и адрес. Есть еще один вариант регистрации — через социальные сети или почту.

Найти нужную вещь можно по ключевым словам через поисковую строку либо в пункте «Категории». Если есть фотография товара, советую попробовать «поиск по фотографии». Для этого нужно нажать на значок камеры рядом с поисковой строкой. Для меня это самый удобный вариант.

Перед заказом я проверяю магазин по следующим критериям:

— отзывы о разных товарах должны быть положительными

— рейтинг должен быть не меньше 95-98%. Исключение — новые магазины, которые еще не успели его наработать.

Если остаются сомнения, то можно отправить сообщение продавцу с просьбой прислать фотографии товара в реальном времени.





Товары можно оплачивать картой любого банка или через систему Webmoney. В этих случаях комиссия не взимается. Также доступны Google Pay, Qiwi и ЮMoney.

Рекомендую подписываться на магазин перед покупкой, зачастую за это дарят купон на скидку. Подобные купоны также можно получить от блогеров, связанных с AliExpress. Я публикую их каждый месяц. А еще осенью, 11 ноября, состоится глобальная распродажа со скидками до 70%.

Сроки доставки зависят от двух факторов: тип товара и место, откуда его отправляют. В среднем, одежда из Китая приходит за месяц, с момента заказа. Мелкие предметы, такие как бижутерия, доставляются дольше, около двух месяцев.

Для того, чтобы возвратить товар, можно использовать следующую инструкцию:

— подтвердить получение заказа

— открыть на сайте спор и указать пункт «возврат денег и товара — удобный возврат».

— сформировать и вставить трек-номер товара в поле «номер отслеживания».

Плюсы AliExpress, которые я могу выделить:

— доступные цены

— частые скидки

— новые коллекции и аналоги брендов.





Я начала приобретать товары на AliExpress около семи лет назад. Тогда друзья рассказали мне, что есть классная площадка, где можно выгодно купить хорошие вещи. Я отнеслась скептически, но все же решила попробовать и заказала себе осеннюю куртку, которая стоила в три раза дешевле, чем в магазинах. Она мне понравилась, и я продолжила делать покупки. Сейчас могу сказать, что на AliExpress можно одеться стильно и бюджетно, а качество порой удивляет в хорошем смысле.

Зарегистрироваться на AliExpress, просто. На главной странице сайта в правом верхнем углу есть кнопка «Регистрация». Нужно ввести необходимые данные, это занимает несколько минут. Также рекомендую скачать приложение AliExpress, с ним покупки еще удобнее и выгоднее.

Нужный товар можно искать двумя способами: через строку поиска или по фотографиям.

При выборе товара нужно обращать внимание на рейтинг магазина и читать отзывы покупателей. Еще я общаюсь с продавцами, задаю им интересующие вопросы, смотрю, как они реагируют на них и насколько хорошо знают свой товар. С течением времени появляются фавориты с качественным товаром.





Сроки доставки бывают разными. Некоторые товары доходят за неделю, а некоторые приходится ждать месяц. Можно выбрать ускоренный способ доставки, но его придется оплатить дополнительно. Рекомендую всегда согласовывать ускоренную доставку с продавцом до ее оплаты.

В некоторых магазинах есть бесплатный возврат. Но зачастую за пересылку придется заплатить. Это не всегда выгодно.

Главный плюс AliExpress — большой выбор на любой кошелек. Среди недостатков могу выделить только доставку, которая иногда может затянуться.