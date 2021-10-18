Эффективный шоппинг на Taobao: все, что нужно знать покупателю

Taobao — площадка, на которой можно найти все: одежду, технику и аксессуары — дешевле, чем на других маркетплейсах. Но разобраться в китайском интернет-магазине может быть не просто. О том, как зарегистрироваться и правильно выбрать товар, читайте в нашем материале.





Диана Перфильева, город — Иркутск, предприниматель, блогер, @diankaok

Я работаю с китайскими площадками уже больше пяти лет. С Taobao познакомилась во время университетской стажировки в Китае. Сначала заказывала товары для себя, а после учебы снова уехала в Китай и жила там на протяжении двух лет. Тогда же начала работать посредником — помогала людям заказывать товары с Taobao. Сейчас вернулась в Россию и продолжаю заказывать вещи из Китая как для себя, так и для бизнеса.

Регистрацию можно пройти на сайте, в мобильном приложении Taobao либо через стороннее приложение Alipay. В связи с закрытой политикой Китая, в плане интернета, площадка «не жалует» новых пользователей, часто блокирует новые аккаунты, поэтому регистрацию советую делать через мобильное приложение. Так вероятность блокировки снижается практически до нуля. После регистрации на телефоне первые несколько дней лучше работать с него и только потом заходить с компьютера. В самом процессе регистрации нет ничего сложного, нужно ввести номер, код, который придет в сообщении и придумать пароль.

Первые заказы рекомендую выкупать через посредника, чтобы посмотреть, как все работает

На Taobao есть три способа поиска товара: по категориям, ключевым словам и по фото. Так же есть «интеллектуальный» поиск, когда в ленте попадаются вещи, которые искусственный интеллект предлагает, исходя из того, что вы до этого смотрели/выбирали/, заказывали.

Мои любимые способы, они же самые простые — поиск по фотографии и интеллектуальный.

Предпочтение стоит отдавать магазинам с «кристалликами» или «коронами». И проходить мимо магазинов с «сердечками». Это единицы рейтинга магазина. Обязательно нужно обращать внимание на отзывы с фото, с помощью которых можно увидеть качество товара. Ведь не всегда красивая картинка может совпасть с реальностью.

Оплачивать товар можно самостоятельно, привязав свою карту к платежной системе Alipay, либо сделать заказ через посредника. В этом случае, все вопросы общения с продавцом по /выкупу/возвратам он берет на себя.





Обычно посредники берут за свои услуги от 5 до 15% комиссии от стоимости товара. При оплате своей картой платежная система Alipay берет комиссию, также деньги проходят несколько этапов конвертации, за счет чего курс может быть не выгодным. Чтобы избежать этого, советую пользоваться картой с юаневым счетом.

Тем, кто боится и не хочет разбираться с площадкой самостоятельно, советую обучиться на курсах. Они быстро окупятся и помогут сэкономить больше денег. Первые заказы рекомендую выкупать через посредника, чтобы посмотреть, как все работает, потом переходить к самостоятельному заказу.

Посредники могут отправлять товар тремя способами:

— на самолете, в среднем от 10 дней

— на автомобиле, около 20 дней

— железнодорожной доставкой, которая занимает от 40 дней.

Есть список запрещенных товаров, в которые входят еда и лекарства.

Если товар уже пришел, вернуть его невозможно. Поэтому следует тщательно выбирать размеры и качество. Товар можно вернуть только в том случае, если брак был обнаружен на складе в Китае.

Главный плюс площадки Taobao — огромная экономия. На одежду можно тратить на десятки тысяч рублей меньше. А на товарах для дома экономить сотни тысяч. К примеру, моей клиентке мебель обошлась в 100 000 рублей дешевле, чем она рассчитывала.

Минусов вижу два: доставку приходится ждать, что подходит не всем, а вернуть товар нельзя.





Екатерина Чумакова, 30 лет, город — Ростов-на-Дону, блог о покупках в Китае, @kate.taobao

Я веду блог о покупках в Китае уже два года. Мне нравится делиться своими покупками и открывать для людей «новый мир шоппинга». На Taobao заказываю уже более десяти лет. Здесь собраны все возможные товары по ценам в несколько раз ниже тех, по которым мы привыкли покупать.

Многих пугает интерфейс сайта на китайском языке, поэтому регистрация представляется чем-то сложным. На самом деле это заблуждение. Страницу регистрации можно перевести на английский и зарегистрироваться по номеру мобильного телефона. Займет это не больше 5 минут.

Есть несколько способов поиска:

1. По названию нужного товара — для этого требуется воспользоваться переводчиком и осуществить поиск на китайском языке

2. Поиск по фотографии нужной вещи

3. Существует много Telegram-каналов, где делятся ссылками на интересные находки.

Главный совет для новичков — не бояться!

На Taobao в карточке товара есть отзывы, иногда даже с фото от покупателей, можно ориентироваться на них. Также у магазинов есть рейтинг, но я не всегда покупаю в магазинах с высоким рейтингом — бывают ситуации, когда продавец новый, вещи классные, а рейтинг еще не успели набрать.

Так как Taobao сфокусирован на внутренний рынок, прямая доставка в зарубежные страны не осуществляется. Поэтому для покупки нужен посредник из Китая. В его функции входит покупка товара по запросу, проверка и отправка посылки до вашего города. За это, в среднем, посредники берут 5-10% от суммы заказа.

Для «продвинутого» уровня покупателей актуальна схема «самовыкуп», при которой в личном кабинете Taobao введен адрес склада посредника, а оплата производится через собственную карту.

Главный совет для новичков — не бояться! На первый взгляд, работа с площадкой кажется сложной, но достаточно один раз пройти всю цепочку от выбора товара до доставки, и покупки будут в удовольствие. Чтобы не испортить впечатление от такого формата шоппинга нужен посредник, с которым будет комфортно работать.





После того, как ваши заказы выкуплены, они доставляются на склад в Китае. Посредник формирует их в одну посылку и отправляет к вам. В среднем с момента покупки стандартная доставка занимает месяц.

На стандартные товары, ограничений нет, но перед покупкой стоит уточнить у посредника, какие вещи на данный момент запрещены к ввозу. Обычно это специфические товары, такие как медицинская техника или продукты питания.

Если товар поступил на склад с каким-либо браком, либо с характеристиками, отличными от тех, которые вы заказали, то можно оформить возврат на сайте и отправить товар со склада в Китае обратно продавцу.

Но если заказ уже поступил к вам, сделать возврат очень проблематично. Отправка товара обратно в Китай будет производиться за ваш счет, поэтому делать это невыгодно.

Главный плюс Taobao — цены и ассортимент товаров. Аналогов данной площадки нет.

Минусы: неадаптированный интерфейс для международного использования и отсутствие прямой доставки. Их можно интерпретировать и как плюсы. Не всем людям будет доступен такой шоппинг, а значит, вы можете открыть для себя новые источники дохода. Например, организовать совместные покупки, стать поставщиком на маркетплейсе или открыть собственный бизнес.